Ez volt az öt legnagyobb balhé a Farm VIP idei évadában – Az egyiknél elszabadult a pokol

A Farm VIP hatodik évada sem szűkölködött konfliktusokban. A játékosoknak nemcsak a kemény fizikai feladatokkal, a termelési ciklusokkal és a kiesés veszélyével kellett megküzdeniük, hanem egymással is: volt, amikor egy ártatlannak szánt tréfa robbantott ki vitát, máskor egy félmondatból lett komoly összecsapás, és olyan is akadt, amikor egy váratlan pálfordulás rázta meg a játékosokat. Összeszedtük az évad öt legemlékezetesebb balhéját.
Amikor a piros és a sárga csapat lakhelyet cserélt, Luna egy kígyóbőrre bukkant, és támadt egy ötlete: vicceljék meg vele a pirosakat, és rejtsék el az egyik fiókban. Az elképzelést Simor Olivér, Béres Anett és Dér Heni is támogatta, Anger Zsolt és Németh Kristóf azonban egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot. Zsolt szerint egy ilyen tréfának nincs helye, főleg miután mindenki azon dolgozott, hogy rendben adják át a másik csapatnak a helyet. A vita hamar személyeskedésbe fordult, és pillanatok alatt kiderült: a kígyóbőr csupán az utolsó csepp volt a pohárban.
Talán az évad egyik legkínosabb története volt, amikor Németh Kristóf a védettségi játék közben Kenéz Nórától kért segítséget. A színész egyértelműen arra kérte Nórit, hogy mentse meg, ő pedig eleget is tett a kérésnek, és szándékosan elbukta a játékot. Később azonban Kristóf egészen másképp emlékezett a történtekre, és azt állította, hogy Nóra félreértette, amit mondott. A dologból hatalmas vita lett, Nórira pedig a Farmgyűlésen többen is szavaztak. A történtek különösen fájóak lehettek számára, hiszen ő pontosan tudta, mi hangzott el közöttük.
Anger Zsolt először a piros csapatban volt, majd amikor átkerült a sárgákhoz, meglehetősen kemény véleményt fogalmazott meg korábbi társairól. Németh Kristóféknak arról beszélt, hogy a pirosak nem igazán értik a betűvetést, és a szövegek értelmezésével is problémáik vannak. A kijelentés természetesen visszajutott a másik csapathoz, Varga Noel pedig különösen rosszul vette, hogy Zsolt ilyeneket mondott róluk. Szembesítette is a színészt, aki azonban nem vállalta fel a korábbi kijelentéseit. A történetből újabb komoly törés lett a játékosok között, és Olivér később sem rejtette véka alá, mennyire zavarta, amikor Zsolt nem vállalta fel a szemtől szembeni konfliktusokat.
Az évad egyik legnagyobb árulása Horányi Juli nevéhez fűződik. A játékos korábban részt vett Simor Olivérék titkos akciójában, így úgy tűnt, hogy szövetségesként számíthatnak rá. Később a védettségi játékban Young G Bécit is hátráltatta, aki hiába volt a barátja, a sárgák iránt érzett hálája erősebb volt ennél. Ezután ennél is nagyobb fordulat következett: azt ígérte Olivéréknek, hogy a Farmgyűlésen ugyanarra fog szavazni, mint ők, végül azonban hátat fordított korábbi szövetségeseinek, és Olivérre voksolt. A húzása óriási csalódást okozott, különösen Nórinak és Olivérnek, akik korábban közel álltak hozzá.
És most jöjjön a legbrutálisabb balhé! A Farm VIP legdurvább összecsapása egyértelműen az volt, amikor Simor Olivér és Anger Zsolt között végleg elszakadt a cérna. Az egész abból indult, hogy Németh Kristóf úgy érezte, Olivér hátráltatja a csapatot, ami természetesen nem maradt szó nélkül. Olivér kikérte magának a kritikát, a vitába pedig Anger Zsolt is bekapcsolódott. Innentől már nem volt megállás: a két férfi egymásnak feszült, és üvöltözésig fajult a konfliktus. Zsolt még egy meglehetősen kemény történelmi hasonlattal is odaszúrt Olivérnek, mire végképp elszabadultak az indulatok. A jelenet azért is került nálunk az első helyre, mert itt már nem egyszerű félreértésről vagy sértettségről volt szó, hanem a felgyülemlett feszültség egyetlen pillanat alatt robbant ki.
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