Ez volt az öt legnagyobb balhé a Farm VIP idei évadában – Az egyiknél elszabadult a pokol

A Farm VIP hatodik évada sem szűkölködött konfliktusokban. A játékosoknak nemcsak a kemény fizikai feladatokkal, a termelési ciklusokkal és a kiesés veszélyével kellett megküzdeniük, hanem egymással is: volt, amikor egy ártatlannak szánt tréfa robbantott ki vitát, máskor egy félmondatból lett komoly összecsapás, és olyan is akadt, amikor egy váratlan pálfordulás rázta meg a játékosokat. Összeszedtük az évad öt legemlékezetesebb balhéját.

A Farm VIP 2026-os évadában rengeteg balhé volt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

5. hely: A kígyóbalhé, ami mindent felkavart

Amikor a piros és a sárga csapat lakhelyet cserélt, Luna egy kígyóbőrre bukkant, és támadt egy ötlete: vicceljék meg vele a pirosakat, és rejtsék el az egyik fiókban. Az elképzelést Simor Olivér, Béres Anett és Dér Heni is támogatta, Anger Zsolt és Németh Kristóf azonban egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot. Zsolt szerint egy ilyen tréfának nincs helye, főleg miután mindenki azon dolgozott, hogy rendben adják át a másik csapatnak a helyet. A vita hamar személyeskedésbe fordult, és pillanatok alatt kiderült: a kígyóbőr csupán az utolsó csepp volt a pohárban.

A Farm VIP sárga csapata kettészakadt a kígyóbalhé miatt (Fotó: TV2)

4. hely: Németh Kristóf „ments meg” akciója

Talán az évad egyik legkínosabb története volt, amikor Németh Kristóf a védettségi játék közben Kenéz Nórától kért segítséget. A színész egyértelműen arra kérte Nórit, hogy mentse meg, ő pedig eleget is tett a kérésnek, és szándékosan elbukta a játékot. Később azonban Kristóf egészen másképp emlékezett a történtekre, és azt állította, hogy Nóra félreértette, amit mondott. A dologból hatalmas vita lett, Nórira pedig a Farmgyűlésen többen is szavaztak. A történtek különösen fájóak lehettek számára, hiszen ő pontosan tudta, mi hangzott el közöttük.

Németh Kristóf meghazudtolta Nórit (Fotó: TV2)

3. hely: Anger Zsolt a Farm VIP piros csapatába állt bele, majd mindent tagadott

Anger Zsolt először a piros csapatban volt, majd amikor átkerült a sárgákhoz, meglehetősen kemény véleményt fogalmazott meg korábbi társairól. Németh Kristóféknak arról beszélt, hogy a pirosak nem igazán értik a betűvetést, és a szövegek értelmezésével is problémáik vannak. A kijelentés természetesen visszajutott a másik csapathoz, Varga Noel pedig különösen rosszul vette, hogy Zsolt ilyeneket mondott róluk. Szembesítette is a színészt, aki azonban nem vállalta fel a korábbi kijelentéseit. A történetből újabb komoly törés lett a játékosok között, és Olivér később sem rejtette véka alá, mennyire zavarta, amikor Zsolt nem vállalta fel a szemtől szembeni konfliktusokat.