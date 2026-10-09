Megható pillanat a Farm VIP elődöntőjében: Kiderült, kik a döntősök!

A csütörtöki adásban is hatalmas volt a tét a Farm VIP-ben: a versenyben maradt három játékos, Kriston Péter, Young G Béci és Szabó Franciska az elődöntőben küzdött meg egymással. A cél egyértelmű volt: a döntőbe jutás, ám ezúttal már csak két játékos folytathatta a versenyt.

A Farm VIP elődöntője rendkívül izgalmas volt (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői nehéz feladatot kaptak

Nem akármilyen feladat várt rájuk. Egy dominósort kellett felépíteniük egy különleges, lyukacsos faszerkezetben. Egyszerre csak egy dominót helyezhettek el, így minden egyes mozdulatuknak jelentősége volt. Ha pedig a lábukkal véletlenül hozzáértek a faszerkezethez, könnyen borulhatott az addig felépített sor. A játékban egyszerre volt szükség türelemre, precizitásra és gyorsaságra. Az a két versenyző jutott tovább, akinek sikerült hibátlanul felépítenie a dominósort, majd úgy elindítania a láncreakciót, hogy az utolsó elem egy vödörbe essen.

Kriston Péter elképesztő koncentrációval teljesítette a feladatot. Szinte hiba nélkül haladt, és első próbálkozásra sikerült úgy ledöntenie a sort, hogy az utolsó dominó pontosan a vödörben landolt. Ezzel Pepe biztosította a helyét a döntőben. Béci és Franciska számára azonban sokkal idegőrlőbbnek bizonyult a küzdelem. Többször is újra kellett kezdeniük, mert egy-egy apró mozdulattal megmozdították a faszerkezetet, a dominók pedig pillanatok alatt lepotyogtak. Egyikük sem adta fel, hosszú időn keresztül szinte fej fej mellett haladtak.

Aztán már úgy tűnt, Franciska is célba érhet, ám az utolsó pillanatban leomlott a gondosan felépített dominósora. Béci éppen ekkor fejezte be a sajátját, a rapper azonban nem tudott ennek örülni. Franciskával ugyanis a Farmon rendkívül szoros barátság alakult ki közöttük, ezért egy pillanatra az is megfordult a fejében, hogy inkább újrakezdi az egészet.

Egyszerűen nem tudtam abban a pillanatban gondolkodni, legszívesebben leütöttem volna az egészet, és akkor kezdjük, és gyerünk és akkor még egyszer. De nem tehetjük meg ezt, kell arra gondolnunk, hogy kint mi van. Számítanak ránk kint, és számít az, hogy te hogyan fogod ezt most befejezni. Az a szerencsém, hogy Franci iszonyat tiszta szívű ember, és olyan barátságot kötöttünk, hogy én nem is gondoltam volna, hogy van nő és férfi között ilyen barátság. Ez egy testvéri kapcsolat komolyan

– mondta Béci.