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Farm VIP: Folytatódik a botrány – két játékos számára véget ér a verseny

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Horányi Juli
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 18:00
Szőke ZsuzsiKenéz NóraSáfrány EmeseFarm VIP
Rendkívül izgalmasnak és eseménydúsnak ígérkezik a keddi adás. A Farm VIP-ban nem csitulnak az indulatok, de közben egy váratlan fordulat is felborzolja a játékosok kedélyét.
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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Izgalmasnak ígérkezik a Farm VIP keddi adása, ugyanis a hétfői nagy árulás után tovább gyűrűzik a Horányi Juli körüli konfliktus. A sárga csapat tagjai nem hagyják szó nélkül, hogy a játékos korábban többször is azt ígérte nekik, Sáfrány Emesére fog szavazni, végül azonban titokban lepaktált a pirosakkal, és Simor Olivérre adta a voksát.

Horányi Juli körül szinte állandóan konfliktus van a Farm VIP-ban
Horányi Juli körül szinte állandóan konfliktus van a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői újra balhéznak

A történtek után alaposan elszabadulnak az indulatok a Farmon. Kenéz Nóra egyenesen számon kéri Julit, amiért nem tartotta magát ahhoz, amit korábban megbeszéltek.

„Egy darab problémánk van: hogy te miért mondtad nekünk azt, hogy Emesére fogod rakni?” – kérdezte Nóra Julitól.

Az énekesnő azonban nem hagyta magát, és úgy érezte, neki is van oka a sértettségre. Emesének és Szőke Zsuzsinak azt vágta a fejéhez, hogy ő is kockázatot vállalt értük, mégsem kapott érte köszönetet.

„Ti meg ne haragudjatok, de meg se köszöntétek, hogy a bőrömet vittem vásárra” – fakadt ki Juli.

Zsuzsi azonban nem értett egyet vele, és keményen visszaszólt.

De Juli, hát magadnak kevered a sz*rt, és utána még én köszönjem meg?

– kérdezte tőle.

Juli ezek után még megpróbálta elmagyarázni, hogy szerette volna rendezni a viszonyát a többiekkel, ám úgy érezte, erre nincs fogadókészség.

„Szerettem volna valamit tenni azért, hogy ez a kapcsolat kisimuljon, de láthatóan nincs rá nyitottság, hát akkor ez van, így alakult, nagyon sajnálom” – háborgott.

Szőke Zsuzsi szerint nincs mit megköszönnie Horányi Julinak
Szőke Zsuzsi szerint nincs mit megköszönnie Horányi Julinak (Fotó: TV2)

Újabb fordulat a Farm VIP 2026-os évadában

A vita azonban ezzel még nem ér véget. Miután Juli elvonult, Emese és Zsuzsi már azt is sejti, mi következhet a heves szóváltás után.

„Tudod mi következik?” – kérdezte Emese.

Jön a sírás!

 – mondta Zsuzsi.

Ám nem csak a konfliktusok miatt tartogat izgalmakat a keddi adás. A hét játékos számára ugyanis egy újabb, sorsdöntő termelési feladat következik, amelynek végén két játékos számára azonnal véget ér a Farm VIP.

Hogy kiknek kell búcsúzniuk a Farmtól, és hogyan alakul tovább a játék a történtek után, az a keddi adásból kiderül. Érdemes lesz a TV2-re kapcsolni, mert újabb fordulatok, komoly összecsapások és sorsdöntő pillanatok várnak a játékosokra!

 

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