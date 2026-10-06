Óriási árulás történt a Farm VIP-ban: újabb játékos búcsúzott

Újabb sorsdöntő Farmgyűléshez érkeztek a TV2 sikerműsorának játékosai. A tét hatalmas volt, hiszen lassan véget ér a Farm VIP, így azok számára, akik a műsorban maradnak, egyre nagyobb az esélyük arra, hogy megnyerjék ezt a játékot.

A Farm VIP-ból újabb játékos esett ki (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői már a Farmgyűlés előtt tanácskoztak

A szavazás előtt úgy tűnt, a sárgák kezében van a kulcs, a védettséget jelentő kendő ugyanis Kenéz Nóránál volt, így szavazategyenlőség esetén ő dönthette volna el, ki legyen a kiválasztott. Nóra, Simor Olivér és Kriston Péter ezért összedugta a fejét, és arra jutottak, hogy ugyanarra az emberre szavaznak. Ezzel komoly előnyre tehettek volna szert: ha mégis valamelyiküket kihívják párbajba, ők választhattak volna a három párbajnemből.

Ehhez azonban szükségük volt még egy szavazatra. Horányi Juli kézenfekvő szövetségesnek tűnt, hiszen korábban őt is bevonták a Zsolti gazda által ajánlott titkos üzletbe, ráadásul a védettségi játékban a saját csapattársát, Young G Bécit is hátráltatta. Juli azt mondta, Sáfrány Emesére fog szavazni, így a sárgák úgy érezték, megvan a biztos négy voks.

„Valószínűleg rám fognak rakni sokan, viszont ha te tartod magad ahhoz, amihez korábban is, hogy Emese, akkor beton biztosan megvan a négy szavazat” – mondta Olivér Julinak, aki egyetértően bólintott.

Olivér és Nóri bíztak Horányi Juliban (Fotó: TV2)

Simor Olivér Horányi Julit egy tiszta lelkű embernek ismerte

Olivér ekkor még teljesen megbízott benne, sőt, kifejezetten közel érezte magához a Julit.

Juli egy tiszta lélek az én megítélésem szerint, azt is tudja nagyon jól, hogy mi mindig is szeretettel fogadjuk őt, és neki van helye köztünk

– fogalmazott.

A Farmgyűlésen azonban minden a feje tetejére állt. Kiderült, hogy Juli nem tartotta magát ahhoz, amit korábban ígért. A pirosakkal együtt ugyanis megbeszélte, hogy Simor Olivérre teszik a voksukat. Így a sárgák terve egy pillanat alatt összeomlott.

Nóra számára különösen fájdalmas volt a fordulat, hiszen úgy érezte, Juli egymás után fordult szembe azokkal, akik korábban kiálltak mellette.

Emberileg nulla jelenleg, amit én róla gondolok. Hihetetlen harag van bennem, hogy egy 39 éves nő itt hazudozik a Farm VIP-ban. Én tíz év múlva nem itt szeretnék tartani

– mondta csalódottan.