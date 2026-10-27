"Összetört a szívünk" - meccs közben esett össze és vesztette életét a futballedző

Gyászolnak a pennsylvaniai Coraopolisban található Cornell Középiskolában, miután az intézmény futballedzője, Ed Dawson egy meccs során váratlanul rosszul lett, majd nem sokkal később elhunyt. A tragédia október 23-án, pénteken történt, a halál okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A meccs közben lett rosszul, majd elhunyt a hőn szeretett futballedző /Fotó: Northfoto / Képünk illusztráció

A meccs közben lett rosszul, majd elhunyt a hőn szeretett futballedző

Az iskola atlétikai igazgatója, Bill Sacco úgy nyilatkozott, Dawson a második negyedben azt mondta egy segédedzőnek, hogy nem érzi jól magát. Sacco szerint az 55 éves edző ekkor leült egy közeli padra, azután lefeküdt, majd nem mozdult többet. A kiérkező mentősök perceken át próbálták újraéleszteni Dawsont, mielőtt kórházba szállították, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Aaron Thomas, a Cornell Iskolakerület vezetője a közösségnek kiküldött nyilatkozatában úgy fogalmazott, szomorúan és döbbenten állnak a tragédia előtt.

Ez egy rendkívül nehéz helyzet. Az, hogy Dawson edző szerves része volt a Cornell Tankerületnek, enyhe kifejezés. Nehéz lenne szavakba önteni, mit jelentett Dawson edző Cornell számára. Összetört a szívünk és sokkos állapotban vagyunk. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a diákjaink és a munkatársaink megkapják a szükséges támogatást, mialatt a gondolataink és imáink Dawson edzővel és a családjával vannak. Nehéz napok állnak előttünk, ezért egymásra fogunk támaszkodni, hogy átvészeljük őket. Szeretünk, Dawson edző!

- olvasható a közleményben, a People beszámolója szerint, melyben azt is kiemelték, Dawson 2011 óta volt az iskola vezetőedzője.

High School Football Coach Dies After Losing Consciousness in the Middle of Game: ‘Heartbroken, Crushed and in Shock’ https://t.co/3cRIxdsB0B — People (@people) October 25, 2026