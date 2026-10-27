"Összetört a szívünk" - meccs közben esett össze és vesztette életét a futballedző

Gyászolnak a pennsylvaniai Coraopolisban található Cornell Középiskolában, miután az intézmény futballedzője, Ed Dawson egy meccs során váratlanul rosszul lett, majd nem sokkal később elhunyt. A tragédia október 23-án, pénteken történt, a halál okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az iskola atlétikai igazgatója, Bill Sacco úgy nyilatkozott, Dawson a második negyedben azt mondta egy segédedzőnek, hogy nem érzi jól magát. Sacco szerint az 55 éves edző ekkor leült egy közeli padra, azután lefeküdt, majd nem mozdult többet. A kiérkező mentősök perceken át próbálták újraéleszteni Dawsont, mielőtt kórházba szállították, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Aaron Thomas, a Cornell Iskolakerület vezetője a közösségnek kiküldött nyilatkozatában úgy fogalmazott, szomorúan és döbbenten állnak a tragédia előtt.
Ez egy rendkívül nehéz helyzet. Az, hogy Dawson edző szerves része volt a Cornell Tankerületnek, enyhe kifejezés. Nehéz lenne szavakba önteni, mit jelentett Dawson edző Cornell számára. Összetört a szívünk és sokkos állapotban vagyunk. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a diákjaink és a munkatársaink megkapják a szükséges támogatást, mialatt a gondolataink és imáink Dawson edzővel és a családjával vannak. Nehéz napok állnak előttünk, ezért egymásra fogunk támaszkodni, hogy átvészeljük őket. Szeretünk, Dawson edző!
- olvasható a közleményben, a People beszámolója szerint, melyben azt is kiemelték, Dawson 2011 óta volt az iskola vezetőedzője.
Gyászol Hollywood, miután október 21-én elhunyt a Top Gun és az Alien - A nyolcadik utas: a Halál című filmek sztárja. Tom Skerritt 93 éves volt, a halálhírét menedzsere hozta nyilvánosságra.
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