Bernáth Odett emiatt hagyja abba a testépítést: „Még az élettől is elmegy a kedvem”

Bernáth Odett az idei évben minden eddiginél komolyabban vetette bele magát a profi testépítő versenyzésbe. Hónapokon át készült, szigorú étrendet követett és rengeteget edzett azért, hogy a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. Bár a szezon nem úgy alakult, ahogy előzetesen eltervezte, nem az elszántság hiányzott belőle. Most azonban úgy döntött, hogy a tervezettnél hamarabb lezárja a versenyszezont, és egy időre szünetet tart. Döntésében nemcsak a sporteredmények, hanem az interneten kapott, egyre durvább hozzászólások, online bántalmazások is szerepet játszottak.

Bernáth Odett kommentek: rengeteg bántó kritikát kap (Fotó: Gáll Regina)

Bernáth Odett meghúzta a határt

Odett 2024-ben szerezte meg a profi kártyát, így a legjobbak között is lehetőséget kapott a versenyzésre. Most azonban be kellett látnia, hogy a szervezete és az eredményei nem azt mutatják, amit szeretett volna. Youtube-csatornájára feltöltött videójában így fogalmazott:

Nem tudom, hogy meddig, de egy időre most biztosan. Ugyanis most meg kellett húznom a határt, és átalakítani a terveket. Az eredményeim nem úgy alakultak, ahogy szerettem volna, bármennyire is mindent beletettem. Nem sikerült azt a formát összehoznunk, ami megállja a helyét a profi liga top5-ös vagy 10-es mezőnyében.

A sportoló eredetileg további versenyeket is tervezett, többek között Szlovákiában, Romániában és Spanyolországban is színpadra állt volna. Ezeket a terveket azonban most át kellett alakítania. Odett számára ráadásul nem csak az eredmények jelentettek lelki terhet. Az RTL-nek idén arról beszélt, hogy már tíz éve jelen van a közösségi médiában, ezért megtanulta kezelni a kritikákat, ezúttal ez teljesen másként alakult.