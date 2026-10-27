Bernáth Odett emiatt hagyja abba a testépítést: „Még az élettől is elmegy a kedvem”

Bernáth Odett az idei évben minden eddiginél komolyabban vetette bele magát a profi testépítő versenyzésbe. Hónapokon át készült, szigorú étrendet követett és rengeteget edzett azért, hogy a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. Bár a szezon nem úgy alakult, ahogy előzetesen eltervezte, nem az elszántság hiányzott belőle. Most azonban úgy döntött, hogy a tervezettnél hamarabb lezárja a versenyszezont, és egy időre szünetet tart. Döntésében nemcsak a sporteredmények, hanem az interneten kapott, egyre durvább hozzászólások, online bántalmazások is szerepet játszottak.
Odett 2024-ben szerezte meg a profi kártyát, így a legjobbak között is lehetőséget kapott a versenyzésre. Most azonban be kellett látnia, hogy a szervezete és az eredményei nem azt mutatják, amit szeretett volna. Youtube-csatornájára feltöltött videójában így fogalmazott:
Nem tudom, hogy meddig, de egy időre most biztosan. Ugyanis most meg kellett húznom a határt, és átalakítani a terveket. Az eredményeim nem úgy alakultak, ahogy szerettem volna, bármennyire is mindent beletettem. Nem sikerült azt a formát összehoznunk, ami megállja a helyét a profi liga top5-ös vagy 10-es mezőnyében.
A sportoló eredetileg további versenyeket is tervezett, többek között Szlovákiában, Romániában és Spanyolországban is színpadra állt volna. Ezeket a terveket azonban most át kellett alakítania. Odett számára ráadásul nem csak az eredmények jelentettek lelki terhet. Az RTL-nek idén arról beszélt, hogy már tíz éve jelen van a közösségi médiában, ezért megtanulta kezelni a kritikákat, ezúttal ez teljesen másként alakult.
Nagyon ritkán érintenek meg engem a kommentek, viszont most olyan otromba kommenteket kapok ebben az amúgy is stresszes időszakban, hogy még az élettől is elmegy a kedvem. Nem értem, hogy merik az emberek a bátorságot venni, hogy ilyen szinten ócsároljanak egy sportolót (...)
Odett arról is beszámolt, hogy sokszor már szégyenkezve lép ki az utcára, miközben pontosan tudja, hogy valójában semmi szégyellnivaló nincs abban, amit csinál. Így tehát Bernáth Odett most egy időre megáll. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy végleg felhagy a testépítéssel: jelenlegi bejelentése szerint egy időre biztosan szünetet tart.
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