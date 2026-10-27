Te is bedőlsz a 7 Celsius-fokos szabálynak? Inkább így döntsd el, mikor kell téli gumira váltani

Ha nyári gumival közlekedsz hideg, nedves vagy havas úton, a fékút a többszörösére növekedhet ahhoz képest, mintha téli gumi lenne a kerekeken. A 7 Celsius-fokos téligumi-szabály nem fizikai törvény, inkább biztonsági ökölszabály. Nem szentírás, de kiváló támpont.
A téligumi-szabály létjogosultságát többen azért vitatják, mert a fix naptári időszakokhoz kötött kötelezettség nem igazodik a rugalmasan változó, olykor télen is enyhe időjáráshoz. Ráadásul jelentős anyagi és logisztikai terhet ró az autósokra, kiváltképp azokban a régiókban, ahol ritkán esik hó.
A 7 fokos szabály még a korábbi évtizedekből származik, amikor a gumikeverékek technológiája sokkal egyszerűbb volt. Akkoriban a nyári gumik anyaga 7 fok alatt valóban drasztikusan megkeményedett.
A mai, modern, prémium nyári autógumik anyagszerkezete jóval fejlettebb.
Száraz aszfalton egy jó minőségű modern nyári gumi még +2 vagy +3 Celsius-fokban is rövidebb fékutat biztosíthat, mint egy lágyabb téli gumi.
Az út felülete legalább olyan fontos, mint a hőmérséklet. A 7 Celsius-fokos szabály a napi átlaghőmérsékletre vonatkozik, nem pedig a pillanatnyi értékre.
Sokan abban látják az „átverést”, ha délután ragyogó napsütésben 12 fok van, az autó mégis téli gumin fut.
A szakemberek azért a 7 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet javasolják a gumicseréhez, mert ha a napi átlag ennyi, akkor a reggeli és esti órákban a hőmérséklet már könnyen fagypont közelébe esik, és megjelenhet a láthatatlan jég vagy páralecsapódás az utakon.
Az alábbi videó szemlélteti, mi a különbség a nyári, a téli és a négyévszakos gumiabroncsok és azok tárolása között:
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