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Te is bedőlsz a 7 Celsius-fokos szabálynak? Inkább így döntsd el, mikor kell téli gumira váltani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors téli gumi
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 15:00
közlekedésökölszabálytoptippekközlekedési szabálytéli gumiabroncs
Nem feltétlenül a hőmérő mutatja meg, mikor jött el a gumicsere ideje. A téligumi-szabály 7 Celsius-fokos határa kétségkívül hasznos támpont, de az igazság az, hogy vannak még ennél is fontosabb időjárási és technikai tényezők. Eláruljuk, mi alapján dönts a biztonságos váltásról.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A 7 Celsius-fokos szabály szerint, ha a hőmérséklet tartósan ezen érték alá esik, a nyári gumik megkeményednek, és veszélyessé válhatnak. 
  • A téli hónapokban az utak többnyire nedvesek, latyakosak vagy jegesek, ilyen körülmények között a téli gumi mindig biztonságosabb választás.
  • Mutatjuk, mi alapján döntsd el, érdemes-e, és ha igen, mikor téli gumira váltani.

Ha nyári gumival közlekedsz hideg, nedves vagy havas úton, a fékút a többszörösére növekedhet ahhoz képest, mintha téli gumi lenne a kerekeken. A 7 Celsius-fokos téligumi-szabály nem fizikai törvény, inkább biztonsági ökölszabály. Nem szentírás, de kiváló támpont. 

Téligumi-szabály szerint lecserélt autógumi
A téligumi-szabály nem vehető minden esetben készpénznek. Forrás: 123RF

Ezért vitatják a téligumi-szabály létjogosultságát

A téligumi-szabály létjogosultságát többen azért vitatják, mert a fix naptári időszakokhoz kötött kötelezettség nem igazodik a rugalmasan változó, olykor télen is enyhe időjáráshoz. Ráadásul jelentős anyagi és logisztikai terhet ró az autósokra, kiváltképp azokban a régiókban, ahol ritkán esik hó.

1. A nyári gumik fejlődése

A 7 fokos szabály még a korábbi évtizedekből származik, amikor a gumikeverékek technológiája sokkal egyszerűbb volt. Akkoriban a nyári gumik anyaga 7 fok alatt valóban drasztikusan megkeményedett.

A mai, modern, prémium nyári autógumik anyagszerkezete jóval fejlettebb.

Száraz aszfalton egy jó minőségű modern nyári gumi még +2 vagy +3 Celsius-fokban is rövidebb fékutat biztosíthat, mint egy lágyabb téli gumi.

Gumicsere télen a szervizben szervizes segítségével
A nyári gumik szakszerű tárolása kulcsfontosságú, mert nem megfelelő körülmények között az abroncsok anyaga idő előtt megöregedhet, kirepedezhet vagy deformálódhat. Forrás: 123RF

A hőmérséklet önmagában nem minden

Az út felülete legalább olyan fontos, mint a hőmérséklet. A 7 Celsius-fokos szabály a napi átlaghőmérsékletre vonatkozik, nem pedig a pillanatnyi értékre.

Sokan abban látják az „átverést”, ha délután ragyogó napsütésben 12 fok van, az autó mégis téli gumin fut.

A szakemberek azért a 7 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet javasolják a gumicseréhez, mert ha a napi átlag ennyi, akkor a reggeli és esti órákban a hőmérséklet már könnyen fagypont közelébe esik, és megjelenhet a láthatatlan jég vagy páralecsapódás az utakon.

Kerékcsere egy autón műhelyben
A téli gumiabroncs bordázata mélyebb, így segít elvezetni a nagyobb mennyiségű vizet és havat. Fotó: 123RF

Az alábbi videó szemlélteti, mi a különbség a nyári, a téli és a négyévszakos gumiabroncsok és azok tárolása között:

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