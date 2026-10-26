Elképesztő vallomás! Még mindig a traumáit dolgozza fel az Ázsia Expressz sztárja

Tisztában volt a hiányosságaival a Barátok közt sztárja, amikor elindult a Bolívia és Brazília elképesztően gyönyörű, de emberpróbáló tájain zajló verseny. Az Ázsia Expressz 2026 mégis annyira sokat adott neki, hogy egyetlenegy percre sem bánta meg azt, hogy belevágott.

Az Ázsia Expressz párok közül Csomor Csilla Deutsch Anita unszolására vállalta a szereplést

Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László

Ázsia Expressz: Csomor Csilla reggelente orrvérzéssel ébredt

Utólag nagyon hálás a barátnőjének, Deutsch Anitának, amiért rábeszélte a versenyre, melynek során együtt ­kellett szembenézniük a kőkemény feladatokkal, egy olyan terepen, ahol eleinte néhány méter megtétele is felért számára egy maraton­fu­tással. Az Ázsia Expressz végül mégis egy felejthetetlen emlék marad a színésznőben, erről mesélt a hot! magazinnak.

„Mentálisan és fizikálisan is jól voltam, amikor Anita rábeszélt az indulásra” – kezdte ­Csomor Csilla, aki fantasztikus formában van.

Azt, hogy végül a világ mely táján, mely országain át ível a kaland, csak később tudtam meg. Bolívia a maga négyezer méteres ­tengerszint feletti magasságával hatalmas próbatétel az európai ember számára, engem is nagyon megviselt. Mivel magas a vérnyomásom, minden reggel vérző ­orral és fejfájással ébredtem. Hát, nem volt kellemes, bevallom… De közben meg olyan izgalmasak voltak a feladatok, az adrenalin csak úgy száguldott az ereinkben! És arra is rájöttünk Anitával, hogy nagyon jó kis csapatot alkotunk mi ketten. Szinte mindenről ugyanaz volt a véleményünk, kiegészítettük egymást, imádtuk a kis meg­beszélé­seinket a taktikáról. Ez a kihívás megerősítette a kapcsolatunkat, összekötött bennünket egy életre!

A színművésznő azt sem titkolja, hogy minden nehézség, félelem és fájdalom ellenére rengeteget adott is neki a műsor.

„Az biztos, hogy sokkal simulékonyabban állok hozzá a kihívásokhoz, mint azelőtt. Olyan, a komfortzó­námon kívüli erőpróbákba álltunk bele, amelyeknek a teljesítése engem nagyon feltöltött. Közben pedig ­csodás élményekben volt ­részem, amikre bármikor jó lesz visszagondolni.”

Deutsch Anita hónapokkal a forgatás után is még a kinti traumákat igyekszik feldolgozni (Fotó: TV2)

Deutsch Anita belefogyott a műsorba

Pontosan azt kapta a kalandreality forgatásától Deutsch Anita, amire számított: elképesztő élményeket és a komfortzónájából való kilépést. Arra viszont álmában sem gondolt, hogy a forgatás valóságos érzelmi hullámvasút lesz számára. A Bolívián és Brazílián átívelő kaland nem csak a közös munkát követelte meg a játékosoktól. Már a megérkezésük pillanatában szó szerint mellbe vágta őket a magaslati levegő és a légszomj.