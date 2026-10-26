Elképesztő vallomás! Még mindig a traumáit dolgozza fel az Ázsia Expressz sztárja

Tisztában volt a hiányosságaival a Barátok közt sztárja, amikor elindult a Bolívia és Brazília elképesztően gyönyörű, de emberpróbáló tájain zajló verseny. Az Ázsia Expressz 2026 mégis annyira sokat adott neki, hogy egyetlenegy percre sem bánta meg azt, hogy belevágott.
Utólag nagyon hálás a barátnőjének, Deutsch Anitának, amiért rábeszélte a versenyre, melynek során együtt kellett szembenézniük a kőkemény feladatokkal, egy olyan terepen, ahol eleinte néhány méter megtétele is felért számára egy maratonfutással. Az Ázsia Expressz végül mégis egy felejthetetlen emlék marad a színésznőben, erről mesélt a hot! magazinnak.
„Mentálisan és fizikálisan is jól voltam, amikor Anita rábeszélt az indulásra” – kezdte Csomor Csilla, aki fantasztikus formában van.
Azt, hogy végül a világ mely táján, mely országain át ível a kaland, csak később tudtam meg. Bolívia a maga négyezer méteres tengerszint feletti magasságával hatalmas próbatétel az európai ember számára, engem is nagyon megviselt. Mivel magas a vérnyomásom, minden reggel vérző orral és fejfájással ébredtem. Hát, nem volt kellemes, bevallom… De közben meg olyan izgalmasak voltak a feladatok, az adrenalin csak úgy száguldott az ereinkben! És arra is rájöttünk Anitával, hogy nagyon jó kis csapatot alkotunk mi ketten. Szinte mindenről ugyanaz volt a véleményünk, kiegészítettük egymást, imádtuk a kis megbeszéléseinket a taktikáról. Ez a kihívás megerősítette a kapcsolatunkat, összekötött bennünket egy életre!
A színművésznő azt sem titkolja, hogy minden nehézség, félelem és fájdalom ellenére rengeteget adott is neki a műsor.
„Az biztos, hogy sokkal simulékonyabban állok hozzá a kihívásokhoz, mint azelőtt. Olyan, a komfortzónámon kívüli erőpróbákba álltunk bele, amelyeknek a teljesítése engem nagyon feltöltött. Közben pedig csodás élményekben volt részem, amikre bármikor jó lesz visszagondolni.”
Pontosan azt kapta a kalandreality forgatásától Deutsch Anita, amire számított: elképesztő élményeket és a komfortzónájából való kilépést. Arra viszont álmában sem gondolt, hogy a forgatás valóságos érzelmi hullámvasút lesz számára. A Bolívián és Brazílián átívelő kaland nem csak a közös munkát követelte meg a játékosoktól. Már a megérkezésük pillanatában szó szerint mellbe vágta őket a magaslati levegő és a légszomj.
„Én kimondottan szeretem a nehéz körülményeket, a fizikai munkát, de azért be kell, hogy valljam, ami kint volt, az nagyon kemény!” – mesélte Anita, aki férjével, Kinizsi Ottóval a Barátok köztnek köszönhetik szerelmüket.
Engem nagyon próbára tett a forgatás. Kicsit olyan volt, mint Az éhezők viadala, bele is fogytam a kalandba, bár nem csak én, mindenki. A nehéz feladatok közben olyan magas az ember adrenalinszintje, hogy szinte sohasem éreztünk éhséget, de időnk sem lett volna rá. Közben viszont csodás helyeken jártunk. A legtöbbször élveztem, hogy ennyire ki kell lépnem a komfortzónámból, minden perc örök emlék marad, bármikor visszamennék! Most is ugyanúgy csinálnék mindent, mint akkor, még ha egy-egy döntés rossz volt is, pedig ma is próbálom feldolgozni a traumákat.
A színésznő azt mondja, két dologban nagy hátrányuk volt a legtöbb párossal szemben.
„Egyértelműen a nyelvtudás hiánya volt az egyik, ami miatt nem úgy tudtunk haladni, ahogy szerettünk volna, ezzel nagyon küzdöttünk. A másik pedig, hogy rá kellett jöjjünk: nem tudunk stoppolni. Cserébe sok olyan feladatot megoldottunk, ami lehetetlennek tűnt. És komolyan mondom, elképesztő volt a csapat, fantasztikus embereket ismertünk meg! Számíthattunk egymásra, nagyon erős szövetségek köttettek. És megtanultam valami nagyon fontosat is: hogy vannak dolgok, amiket akkor sem tudok befolyásolni, ha megfeszülök…”
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