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Elképesztő vallomás! Még mindig a traumáit dolgozza fel az Ázsia Expressz sztárja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 13:00
csomor csillatraumaDeutsch AnitaÁzsia Expressz
Bár már a kaland reality korábbi évadaiba is hívták, de eddig nem érezte magát elég erősnek a kihíváshoz Csomor Csilla. Most, 60 pluszosan mégis bevállalta az Ázsia Expresszt, hogy miért, arról a hot! magazinnak mesélt.
D.G.
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Tisztában volt a hiányosságaival a Barátok közt sztárja, amikor elindult a Bolívia és Brazília elképesztően gyönyörű, de emberpróbáló tájain zajló verseny. Az Ázsia Expressz 2026 mégis annyira sokat adott neki, hogy egyetlenegy percre sem bánta meg azt, hogy belevágott. 

Az Ázsia Expresszben még közelebb került egymáshoz a két színésznő.
Az Ázsia Expressz párok közül Csomor Csilla Deutsch Anita unszolására vállalta a szereplést
Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László

Ázsia Expressz: Csomor Csilla reggelente orrvérzéssel ébredt

Utólag nagyon hálás a barátnőjének, Deutsch Anitának, amiért rábeszélte a versenyre, melynek során együtt ­kellett szembenézniük a kőkemény feladatokkal, egy olyan terepen, ahol eleinte néhány méter megtétele is felért számára egy maraton­fu­tással. Az Ázsia Expressz végül mégis egy felejthetetlen emlék marad a színésznőben, erről mesélt a hot! magazinnak.

„Mentálisan és fizikálisan is jól voltam, amikor Anita rábeszélt az indulásra” – kezdte ­Csomor Csilla, aki fantasztikus formában van

Azt, hogy végül a világ mely táján, mely országain át ível a kaland, csak később tudtam meg. Bolívia a maga négyezer méteres ­tengerszint feletti magasságával hatalmas próbatétel az európai ember számára, engem is nagyon megviselt. Mivel magas a vérnyomásom, minden reggel vérző ­orral és fejfájással ébredtem. Hát, nem volt kellemes, bevallom… De közben meg olyan izgalmasak voltak a feladatok, az adrenalin csak úgy száguldott az ereinkben! És arra is rájöttünk Anitával, hogy nagyon jó kis csapatot alkotunk mi ketten. Szinte mindenről ugyanaz volt a véleményünk, kiegészítettük egymást, imádtuk a kis meg­beszélé­seinket a taktikáról. Ez a kihívás megerősítette a kapcsolatunkat, összekötött bennünket egy életre!

A színművésznő azt sem titkolja, hogy minden nehézség, félelem és fájdalom ellenére rengeteget adott is neki a műsor. 

„Az biztos, hogy sokkal simulékonyabban állok hozzá a kihívásokhoz, mint azelőtt. Olyan, a komfortzó­námon kívüli erőpróbákba álltunk bele, amelyeknek a teljesítése engem nagyon feltöltött. Közben pedig ­csodás élményekben volt ­részem, amikre bármikor jó lesz visszagondolni.”

Az Ázsia Expressz sztárja, Deutsch Anita csinos lábakat villantott dögös szettjében.
Deutsch Anita hónapokkal a forgatás után is még a kinti traumákat igyekszik feldolgozni (Fotó: TV2)

Deutsch Anita belefogyott a műsorba 

Pontosan azt kapta a kalandreality forgatásától Deutsch Anita, amire számított: elképesztő élményeket és a komfortzónájából való kilépést. Arra viszont álmában sem gondolt, hogy a forgatás valóságos érzelmi hullámvasút lesz számára. A Bolívián és Brazílián átívelő kaland nem csak a közös munkát követelte meg a játékosoktól. Már a megérkezésük pillanatában szó szerint mellbe vágta őket a magaslati levegő és a légszomj. 

„Én kimondottan ­szeretem a nehéz körülményeket, a fizikai munkát, de azért be kell, hogy valljam, ami kint volt, az nagyon kemény!” – mesélte Anita, aki férjével, Kinizsi Ottóval a Barátok köztnek köszönhetik szerelmüket.

Engem nagyon próbára tett a forgatás. Kicsit olyan volt, mint Az éhezők viadala, bele is fogytam a kalandba, bár nem csak én, mindenki. A nehéz feladatok közben olyan magas az ember adrenalinszintje, hogy szinte sohasem éreztünk éhséget, de időnk sem lett volna rá. Közben viszont csodás helyeken jártunk. A legtöbbször élveztem, hogy ennyire ki kell ­lépnem a komfortzónámból, minden perc örök emlék marad, bármikor visszamennék! Most is ugyanúgy csinálnék mindent, mint akkor, még ha egy-egy döntés rossz volt is, pedig ma is próbálom feldolgozni a traumákat. 

A színésznő azt mondja, két dologban nagy hátrányuk volt a legtöbb párossal szemben. 

„Egyértelműen a nyelvtudás hiánya volt az egyik, ami miatt nem úgy tudtunk haladni, ahogy szerettünk volna, ezzel nagyon küzdöttünk. A másik pedig, hogy rá kellett jöjjünk: nem tudunk stoppolni. Cserébe sok olyan feladatot megoldottunk, ami ­lehetetlennek tűnt. És komolyan mondom, elképesztő volt a csapat, fantasztikus embereket ismertünk meg! Számíthattunk egymásra, nagyon erős szövetségek köttettek. És megtanultam valami nagyon fontosat is: hogy van­nak dolgok, amiket akkor sem tudok befolyásolni, ha megfeszülök…”

hot magazin
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(Fotó: hot! magazin)
@azsiaexpressz Deutsch Anita legnagyobb félelmét győzte le🥹😍 #tv2 #azsiaexpressz ♬ eredeti hang - Ázsia Expressz

 

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