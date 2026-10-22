Ázsia Expressz: Nehezen viselték Gombos Edináék gyerekei a távollétet – „Voltak olyan éjszakák, amikor sírva aludt el”

A héten elindult a TV2 legnagyobb sikerműsora, az Ázsia Expressz. A párosok már túl vannak az első napokon, azonban kevesen tudhatják, hogy ilyenkor mi is zajlik a színfalak mögött. Legnagyobb félelmek, a család hiánya, a honvágy érzése. Ezek mind olyan befolyásoló tényezők lehetnek, amik akár a végső kimenetelt is eldönthetik. Most Gombos Edina és Alberto Costafreda kamerák elé ült és elárulták, hogy számukra mik voltak a legnagyobb kihívások.

Gombos Edina gyerekei már kamaszodnak, ám a kisfiúnak nehezére esett szülei távolléte az Ázsia Expressz ideje alatt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárjai nem készültek fel erre a kihívásra

Úgy mentünk el, hogy egyáltalán nem tudtuk, mi vár ránk. Mi ebből a műsorból nem láttunk semmit. Amikor megtudtuk, hogy megyünk és játékosok leszünk, akkor az első évadból megnéztünk pár részt. Ennyi volt a fogalmunk a műsorról, szóval, nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Nekünk ez adta a legnagyobb feszültséget

– jegyezte meg Gombos Edina.

Alberto ezek után kifejtette, hogy mi volt számukra a legnagyobb kihívás így, hogy fogalmuk sem volt, mekkora fába vágták a fejszéjüket. „A legnagyobb nehézség mindenképp az volt, hogy a gyerekek nélkül kellett lennünk. Soha nem voltunk ennyi időt távol tőlünk. (...) A másik pedig, hogy nagyon migrénes vagyok és így a magasság is nagy kihívást jelentett nekünk” – emelte ki Gombos Edina férje.

Gombos Edina és Alberto Costafreda számára a természeti körülmények is nagy kihívást jelentettek (Fotó: TV2)

Gombos Edina számára is nehéz volt a gyerekek nélküli élet

Konkrétan egy napot sem voltunk távol egymástól. A lányunk 18 éves, szóval, ő halálosan boldog volt, hogy mi eltűnünk. A nagymama és a testvérem vigyázott rájuk otthon és hát őket az ujja köré tudja csavarni. A kisfiunknak nehezebb volt, mivel nálunk még nem indult el az elszakadási folyamat. Utólagosan bevallotta, hogy voltak olyan éjszakák, amikor sírva aludt el. Ez nagyon szívszaggató volt

– mesélte az Ázsia Expressz sztárja.

Ma este folytatódik a dél-amerikai kaland és Gombos Edináék folytathatják a kihívást. Holnap pedig már az is kiderül, hogy ki lesz az Ázsia Expressz 2026-os évadának első kieső párosa.