Az X-Faktor után a Megasztárban sem kímélik a versenyzőket: Helfy Alexát is online bántalmazzák

A Megasztár idei évada különös helyzetbe hozta Helfy Alexát és húgát, Roxit: a két testvér végül együtt vágott bele a versenybe. Alexa eredetileg csak elkísérte Roxit a válogatóra, ám Herceg Erika neki is továbbjutó kártyát adott. Alexa végül csak azért vállalta a szereplést, mert Roxi beleegyezett. A döntés azonban komoly indulatokat váltott ki az interneten, hiszen Roxi korábban arról beszélt, hogy szeretne végre kilépni nővére árnyékából. Alexa azóta durva kommentek sorát kapja, most pedig megmutatta, milyen bántó üzenetekkel támadják.
A Megasztárban kialakult testvérhelyzet nemcsak a műsorban, hanem az interneten is komoly indulatokat váltott ki. Helfy Alexa most megmutatta, milyen kommenteket kapott, valamint elmondta, úgy érzi, olyan dolgok miatt támadják, amelyekért szerinte egyáltalán nem ő a felelős.
„Engem miért bántotok?” – tette fel a kérdést Alexa, majd több, számára különösen bántó hozzászólást is idézett:
„A saját testvéredet kitúrtad a műsorból”, „Szánalmas”, „A te hajód már elment, állj félre”, „Bálna”, „A bojler tesód jobb, mint te”, „Undorító, amit csináltál”, „Úgyis ki leszel szavazva!”
Alexa szerint mindez azért különösen igazságtalan, mert ő úgy látja, hogy semmi rosszat nem tett a testvérével.
Ezeket a kommenteket kaptam tőletek, miután konkrétan semmi rosszat nem csináltam Roxival, tehát erről nem én tehetek
– fogalmazott.
A Megasztár kapcsán most újra előkerülhet az a probléma, amely az elmúlt napokban az X-Faktor egyik fiatal versenyzője, Nagy Enikő miatt került a figyelem középpontjába. A 15 éves lány a műsorban Pető Brúnóék egyik dalát adta elő, produkciója után pedig rengeteg negatív komment érkezett. Az eset odáig jutott, hogy Enikőt eltűntként keresték, és később kiderült, hogy a lány nem tért vissza időben a szegedi lakásotthonba, ezért az intézménynek értesítenie kellett a rendőrséget. Édesanyja szerint Enikő jól van, a rendőrség pedig később levette a körözést. Az X-Faktoros történet azonban így is megmutatta, milyen következményei lehetnek annak, amikor egy tehetségkutató szereplője a műsor után hatalmas online támadások kereszttüzébe kerül. A két történet nem azonos, de egy dolog közös bennük: a tehetségkutatók szereplői a képernyőről pillanatok alatt az online kommentek célkeresztjébe kerülhetnek.
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