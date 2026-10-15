Az X-Faktor után a Megasztárban sem kímélik a versenyzőket: Helfy Alexát is online bántalmazzák

A Megasztár idei évada különös helyzetbe hozta Helfy Alexát és húgát, Roxit: a két testvér végül együtt vágott bele a versenybe. Alexa eredetileg csak elkísérte Roxit a válogatóra, ám Herceg Erika neki is továbbjutó kártyát adott. Alexa végül csak azért vállalta a szereplést, mert Roxi beleegyezett. A döntés azonban komoly indulatokat váltott ki az interneten, hiszen Roxi korábban arról beszélt, hogy szeretne végre kilépni nővére árnyékából. Alexa azóta durva kommentek sorát kapja, most pedig megmutatta, milyen bántó üzenetekkel támadják.

Megasztár 2026: Helfy Alexa is bekerült a középdöntőbe (Fotó: TV2)

Helfy Alexát kemény kommentekkel támadják a Megasztár miatt

A Megasztárban kialakult testvérhelyzet nemcsak a műsorban, hanem az interneten is komoly indulatokat váltott ki. Helfy Alexa most megmutatta, milyen kommenteket kapott, valamint elmondta, úgy érzi, olyan dolgok miatt támadják, amelyekért szerinte egyáltalán nem ő a felelős.

Helfy Roxi testvére arnyékából szeretne kilépni, ugyanakkor elmondta, nagyon büszke rá (Fotó: TV2)

„Engem miért bántotok?” – tette fel a kérdést Alexa, majd több, számára különösen bántó hozzászólást is idézett:

„A saját testvéredet kitúrtad a műsorból”, „Szánalmas”, „A te hajód már elment, állj félre”, „Bálna”, „A bojler tesód jobb, mint te”, „Undorító, amit csináltál”, „Úgyis ki leszel szavazva!”

Alexa szerint mindez azért különösen igazságtalan, mert ő úgy látja, hogy semmi rosszat nem tett a testvérével.

Ezeket a kommenteket kaptam tőletek, miután konkrétan semmi rosszat nem csináltam Roxival, tehát erről nem én tehetek

– fogalmazott.