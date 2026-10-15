Németh Kristóf elárulta, miért sírja el magát szinte minden műsorban: „Néha szégyellem magam”

Németh Kristóf számára úgy tűnik, nincs olyan televíziós szereplés, amely során előbb-utóbb ne törnének elő belőle a könnyek. A színész legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban került a figyelem középpontjába az érzelmi kitörése miatt, amelynek a játékban komoly következményei lettek. Nemrég az RTL YouTube-csatornáján futó Árulkodók című műsorban beszélt arról, miért fakad ilyen könnyen sírva, és azt is elárulta, hogy olykor még ő maga is zavarba jön emiatt.
A kastélyban nem volt könnyű dolga a színésznek. Több játékostársa is gyanúsnak találta a viselkedését, és hiába próbálta meggyőzni őket arról, hogy Ártatlanként vesz részt a realityben, egyre többen gondolták úgy, hogy valójában az Árulók csapatát erősíti. A folyamatos gyanúsítgatás végül annyira megviselte, hogy könnyekben tört ki, és látványosan kiborult a társai előtt. A jelenet több játékost is megérintett, ám az érzelmes pillanatok nem mindenkit győztek meg. Akadtak, akik úgy vélték, hogy a színész csak megjátssza a kétségbeesését, és tudatosan próbálja befolyásolni a többieket. A gyanakvás végül erősebbnek bizonyult az együttérzésnél: Kristófot kiszavazták a játékból. Csak a távozásakor derült ki, hogy valóban az Ártatlanok oldalán állt, vagyis azok, akik a könnyeit színészkedésnek tartották, tévedtek.
Németh Kristóf az Árulkodók című műsorban beszélt arról, hogy a sírás számára nem valamiféle tudatos eszköz, amellyel hatást szeretne gyakorolni másokra. Elmondása szerint a legváratlanabb helyzetekben is elérzékenyül, és hiába tudja, hogy kívülről ez olykor furcsának tűnhet, egyszerűen ilyen a természete. Még a hétköznapokban is előfordul, hogy egy esemény könnyeket csal a szemébe.
Ebben semmi megjátszás nincsen. Nagyon sokan félreértik egyébként. És én őszintén néha szégyellem magam, amikor állunk a gyereknek a ballagásán, énekli, hogy „pápá bölcsi, pápá pelus”, és akkor én ott állok, meg áll a többi anyuka meg apuka, és az anyukák meg én sírunk. Egyszerűen valószínűleg ilyen vagyok.
Az Árulók korántsem az első műsor volt, amelyben a színész könnyei kerültek a középpontba. A Farm VIP-ban például egy tehénborjú születése is mélyen megérintette, de egy szamárhoz is különleges érzelmi kapcsolatot társított: az állatban édesapját vélte felfedezni, ezért rendszeresen elérzékenyült a közelében. Az Ázsia Expresszben szintén könnyek között beszélt édesapjáról, akinek a hiánya a mai napig fájdalmas számára.
A Legbátrabb párosban egészen más váltotta ki belőle az érzelmi reakciót. Egy magasban végrehajtandó, félelmetes feladat során annyira eluralkodott rajta a rettegés, hogy zokogni kezdett. A Nyerő Páros Barátok közt-különkiadásában pedig a feleségével aratott győzelem hatotta meg annyira, hogy ott sem tudta visszatartani a könnyeit.
Németh Kristóf televíziós szerepléseiből egyértelműen látszik, hogy nála a meghatottság, a félelem és a feszültség egyaránt könnyen sírásba fordulhat. Bár Az Árulókban ez gyanakvást váltott ki több játékostársából, a színész mostani vallomása szerint nem tudatosan használja a könnyeit, és olykor még ő maga is kellemetlenül érzi magát miattuk.
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