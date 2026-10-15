Németh Kristóf elárulta, miért sírja el magát szinte minden műsorban: „Néha szégyellem magam”

Németh Kristóf számára úgy tűnik, nincs olyan televíziós szereplés, amely során előbb-utóbb ne törnének elő belőle a könnyek. A színész legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban került a figyelem középpontjába az érzelmi kitörése miatt, amelynek a játékban komoly következményei lettek. Nemrég az RTL YouTube-csatornáján futó Árulkodók című műsorban beszélt arról, miért fakad ilyen könnyen sírva, és azt is elárulta, hogy olykor még ő maga is zavarba jön emiatt.

Németh Kristóf Az Árulókban sírásban tört ki (Fotó: RTL)

Németh Kristóf Az Árulók 2026-os évadában is elsírta magát

A kastélyban nem volt könnyű dolga a színésznek. Több játékostársa is gyanúsnak találta a viselkedését, és hiába próbálta meggyőzni őket arról, hogy Ártatlanként vesz részt a realityben, egyre többen gondolták úgy, hogy valójában az Árulók csapatát erősíti. A folyamatos gyanúsítgatás végül annyira megviselte, hogy könnyekben tört ki, és látványosan kiborult a társai előtt. A jelenet több játékost is megérintett, ám az érzelmes pillanatok nem mindenkit győztek meg. Akadtak, akik úgy vélték, hogy a színész csak megjátssza a kétségbeesését, és tudatosan próbálja befolyásolni a többieket. A gyanakvás végül erősebbnek bizonyult az együttérzésnél: Kristófot kiszavazták a játékból. Csak a távozásakor derült ki, hogy valóban az Ártatlanok oldalán állt, vagyis azok, akik a könnyeit színészkedésnek tartották, tévedtek.

Németh Kristóf az Árulkodók című műsorban beszélt arról, hogy a sírás számára nem valamiféle tudatos eszköz, amellyel hatást szeretne gyakorolni másokra. Elmondása szerint a legváratlanabb helyzetekben is elérzékenyül, és hiába tudja, hogy kívülről ez olykor furcsának tűnhet, egyszerűen ilyen a természete. Még a hétköznapokban is előfordul, hogy egy esemény könnyeket csal a szemébe.