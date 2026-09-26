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Visszatér a nyár? Hétvégén 25 fokig melegszik a levegő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors melegszik
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 07:00
levegőcsapadék
A hétvégén napos időre számíthatunk, még a 25 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Szombaton reggelre nyugat, északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalra, reggelre többfelé kialakulhatnak pára- és ködfoltok. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.

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Forrás: Pexels
Fotó: Pexels / Pexels

Vasárnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyolfelhők és kevés gomolyfelhő jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A délies szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fokot mérhetünk.

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