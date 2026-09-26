"Az utolsó kívánságát teljesítem" - rákkal diagnosztizálták a kisfiút, akinek tüneteit egyszerű szénanáthának vélték

Életét vesztette egy mindössze 13 éves fiú, miután ritka daganatos betegségét eleinte szimpla szénanáthának vélték az orvosok, így édesanyja most fia utolsó kívánságát teljesíti. Jake Swinscoe-nak 2023 nyarán dugult be először az orra és könnyezett a szeme. Mivel nyár volt, édesanyja, Lynsey úgy gondolta, hogy szénanátha okozza a panaszokat, ezért antihisztamint adott neki, ami enyhítette a tüneteket. Augusztusban azonban Jake édesapja, Adam háromhetes katonai kiküldetése után hazaérve azt vette észre, hogy fia orrnyerge megduzzadt. Ekkor vitték el háziorvoshoz a tinit, akit azonnal kórházba küldtek. Jött a CT, majd a sokkoló diagnózis: egy tojás méretű, rákos tumor van Jake koponyájában.

Későn jött a rákdiagnózis, utolsó kívánságát teljesíti fiának az édesanya. Fotó: kamitana / shutterstock

A daganatot elhelyezkedése miatt nem lehetett műtéttel eltávolítani. Mi több, sajnos vizsgálatok később kimutatták, hogy Jake-nél 3-as stádiumú alveoláris rabdomioszarkómával küzd, ami egy ritka és agresszív lágyrészdaganat, amely gyorsan átterjedt a nyirokcsomókra is. Az orvosok ezért prognózisuk során mindössze 20 százalékos esélyt adtak arra, hogy a fiú öt év múlva is életben lesz.

Jake ennek ellenére elszántan küzdött: kilenc kemoterápiás cikluson esett át, majd hat héten keresztül protonterápiát kapott. Többször kórházba került fertőzések miatt, és vérátömlesztésre is szüksége volt. 2023 novemberében végül az MRI jó hírt hozott: a daganat 90 százalékkal zsugorodott, a nyirokcsomókban pedig már nem találtak rákos sejteket. A család azt hitte, Jake legyőzheti a betegséget.

2024 márciusában azonban kiderült, hogy a rák a gerincvelőre és az agyat körülvevő folyadékra is átterjedt, ami miatt nem létezik több gyógyító kezelés Jake számára, aki ezért úgy döntött, nem kér több terápiát. Döntése azonban azt eredményezte, hogy súlyos rohamot kapott az agyában kialakult duzzanat miatt, ami miatt elaltatták. Másnap azonban felébredt, és azt kérdezte, miért sír mindenki, írja a TheSun.

Későn jött a rákdiagnózis, utolsó kívánságát teljesíti fiának az édesanya

Édesapja végül még teljesítette fia egyik nagy álmát: Jake egy Lotus sportautóval utazhatott. Ezt követően pedig testvére, Ava is valóra váltott egy álmot: Jake ugyanis szerette volna látna, ahogy Ava halat fog. Édesanyja pedig most, a tragédia után azért küzd, hogy minél hamarabb felhívja a figyelmet a korai diagnózis kulcsfontosságára. Fia ugyanis halála előtt azt mondta neki: