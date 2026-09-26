JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 3 csillagjegy lehet a legproblémásabb kolléga: velük nem mindig könnyű együtt dolgozni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors munkahelyi konfliktus
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 09:00
szűz horoszkóphoroszkópskorpió horoszkópasztrológiakos horoszkóp
Van, akivel egy pillanat alatt megtaláljuk a közös hangot a munkahelyen, másokkal viszont már egy egyszerű feladat egyeztetése is komoly kihívás lehet. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek azokra a tulajdonságokra, amelyek próbára teszik a kollégák türelmét.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Kos: nehezen viseli, ha lassítják.
  • Szűz: minden apró részletet észrevesz.
  • Skorpió: nem könnyű kiismerni.
  • A jó együttműködés azonban nem csak a csillagjegyen múlik.

A munkahelyen sokféle személyiséggel találkozhatunk. Van, aki gyorsan alkalmazkodik, könnyen megtalálja a közös hangot másokkal, míg akadnak olyanok is, akik mellett több türelemre és kompromisszumra lehet szükség. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek olyan tulajdonságokat hordozhatnak, amelyek miatt időnként nehezebb lehet velük együtt dolgozni. Persze nem érdemes egyetlen horoszkóp alapján megítélni egy kollégát. A személyiséget számtalan tényező alakítja, ezért az alábbiak inkább szórakoztató asztrológiai jellemzésként értelmezhetők.

horoszkóp zodiákus jegyei
A horoszkóp szerint 3 kollégával nehezebb az együttműködés. 
Fotó: ImageSymphony

Ezért ők a legproblémásabb kollégák a horoszkóp szerint

Kos csillagjegy – mindent azonnal akar

A Kos energikus, határozott és lendületes jegy, ami a munkában kifejezetten előnyös lehet. Nem szeret sokáig egy helyben toporogni, inkább gyorsan dönt és cselekszik. Éppen ez okozhat azonban feszültséget, ha a munkatársai lassabban haladnának, vagy hosszasan szeretnének egyeztetni egy feladatról.

A Kos csillagjegyű ember könnyen türelmetlenné válhat, ha úgy érzi, valaki akadályozza a munkában. Ráadásul szókimondó természete miatt előfordulhat, hogy véleményét akkor is kimondja, amikor mások inkább diplomatikusabb megoldást választanának.

Szűz csillagjegy – minden részletre figyel

A Szűz egyik legjellemzőbb tulajdonsága a precizitás. Szereti, ha egy feladat rendesen el van végezve, és hajlamos azokat az apró hibákat is észrevenni, amelyek másoknak fel sem tűnnek.

Ez nagyszerű tulajdonság lehet egy közös projekt során, ugyanakkor a kollégák számára időnként megterhelővé válhat. A Szűz ugyanis nehezen engedi el, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan szerinte kellett volna. Gyakran javít, pontosít és szóvá teszi a hiányosságokat, amit mások könnyen kritikának vehetnek.

Skorpió csillagjegy – nem könnyű kiismerni

A Skorpió intenzív, határozott személyiség hírében áll. Nem feltétlenül osztja meg azonnal a gondolatait és az érzéseit a környezetével, ezért új munkahelyi közegben időbe telhet, mire igazán megnyílik.

A felszínes együttműködés helyett inkább a bizalmon alapuló kapcsolatokat keresi. Ha azonban úgy érzi, hogy valaki nem őszinte vele, könnyen távolságtartóvá válhat. Erős véleménye és határozottsága miatt egy-egy munkahelyi vita során sem feltétlenül ő lesz az, aki elsőként hátralép.

A csillagjegy nem dönti el, milyen kolléga vagy

Bár az asztrológia érdekes magyarázatokat kínálhat a személyiségtípusokra, a valóság ennél jóval összetettebb. Egy Kos lehet rendkívül türelmes, egy Szűz lehet kifejezetten laza, egy Skorpió pedig lehet a csapat egyik legsegítőkészebb tagja.

A munkahelyi kapcsolatokat sokkal inkább a kommunikáció, az együttműködési készség és az egymás iránti tisztelet határozza meg. Éppen ezért a horoszkópot érdemes inkább könnyed útmutatóként kezelni, nem pedig végleges ítéletként egy kollégáról.

Az alábbi videó segít eligazodni a csillagjegyek között:

Ezek a horoszkópos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu