Fémes ízt érzett a szájában, gyógyíthatatlan rákot találtak nála

Carol eredetileg hallásvizsgálat miatt kereste fel háziorvosát, de mellékesen megemlítette, hogy fémes ízt érez a szájában. Az orvos gyomortükrözésre küldte, amely során előrehaladott nyelőcsőrákot fedeztek fel nála. Férje, Neil Hughes szerint a 2024-es diagnózis teljesen váratlanul érte őket.

Fura tünet miatt ment orvoshoz, nyelőcsőrákja van.

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Egy furcsa íz miatt ment vizsgálatra, kiderült: nyelőcsőrákja van

Neil feladta a munkáját, hogy ápolhassa feleségét. Amíg Carol állapota engedte, Berlinbe, Prágába és Bécsbe utaztak, élményeikről pedig közös blogot indítottak. A nő tavaly márciusban halt meg, 31 év házasság után.

Neil a feleségének tett ígéretéhez híven azóta is utazik és vezeti a blogot. Mint mondta, így őrzi Carol emlékét, és a gyásszal is könnyebben megbirkózik.

A fémes szájíz önmagában nem tartozik a nyelőcsőrák jellegzetes tünetei közé.

A betegség gyakoribb figyelmeztető jele a nyelési nehézség, a tartós gyomorégés, a megmagyarázhatatlan fogyás, valamint a torokban vagy a szegycsont mögött jelentkező fájdalom.