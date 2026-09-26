Fémes ízt érzett a szájában, gyógyíthatatlan rákot találtak nála

Carol eredetileg hallásvizsgálat miatt kereste fel háziorvosát, de mellékesen megemlítette, hogy fémes ízt érez a szájában. Az orvos gyomortükrözésre küldte, amely során előrehaladott nyelőcsőrákot fedeztek fel nála. Férje, Neil Hughes szerint a 2024-es diagnózis teljesen váratlanul érte őket.
Neil feladta a munkáját, hogy ápolhassa feleségét. Amíg Carol állapota engedte, Berlinbe, Prágába és Bécsbe utaztak, élményeikről pedig közös blogot indítottak. A nő tavaly márciusban halt meg, 31 év házasság után.
Neil a feleségének tett ígéretéhez híven azóta is utazik és vezeti a blogot. Mint mondta, így őrzi Carol emlékét, és a gyásszal is könnyebben megbirkózik.
A fémes szájíz önmagában nem tartozik a nyelőcsőrák jellegzetes tünetei közé.
A betegség gyakoribb figyelmeztető jele a nyelési nehézség, a tartós gyomorégés, a megmagyarázhatatlan fogyás, valamint a torokban vagy a szegycsont mögött jelentkező fájdalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.