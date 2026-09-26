Varga Irén csak a kezdet volt, már a Pumacsaj is megjelent a Megasztár színpadán: Kiderült, honnan kapta a nevét

Varga Irén után újabb ismert internetes arc bukkant fel a Megasztár színpadán. A mintegy 70 ezres követőtáborral rendelkező Pumacsaj azonban már a belépőjével emlékezetessé tette a szereplését: óriásit esett, vagyis szó szerint hasra vágódott, mielőtt egyáltalán elkezdte volna a produkcióját. A TikTok-sztár ráadásul nem akármilyen előadással készült, T. Danny egyik dalát választotta. Produkciója előtt pedig azt is elárulta a Megasztár mestereinek, honnan kapta a nevét.
Pumacsaj neve a hazai zenei közegben már korábban is felbukkant, igaz, akkor egészen más miatt. 2025-ben komoly vita alakult ki körülötte, miután egy rendezvényen ismert és elismert zenészek helyett lépett fel. Oláh Gergő akkor egyenesen arról írt, hogy hat koncerten hat nap alatt tíz fellépést teljesített, és közben azt tapasztalta, hogy rengeteg olyan zenei tartalom kerül az emberek elé, amely szerinte elsősorban a szexről, az italozásról, a megcsalásról vagy a drogozásról szól. Az X-Faktor egykori győztese arra kérte a zenészeket, hogy ne adják fel az értéket képviselő zenét.
Szeretném most bátorítani, sőt, megkérni ezeket az előadókat, énekeseket, hogy hajrá, csináld, kellesz, mint egy falat kenyér! Ne maradj csendben, legyél ellenszele ennek a mocsoknak a tisztaságoddal, az értékeiddel!
– fogalmazott Oláh Gergő. A Pumacsaj körül kialakult vita így komolyabb zenei kérdéseket is felvetett, és nemcsak Oláh Gergő szólalt meg. Jolly arról beszélt, hogy szerinte a TikTokon terjedő silány tartalmak már a színpadokra is bekúsztak, a Sztárban Sztár 2026 versenyzője, Takács Nikolas pedig saját zenei hitvallásáról írt. Most azonban Pumacsaj egészen más szerepben tért vissza.
Ezúttal a Megasztár mestereinek kellett megmutatnia, mit tud. A színpadra lépés viszont nem sikerült túl elegánsan, hiszen rögtön egy hatalmas hasraeséssel indított. A kínos pillanat után azonban összeszedte magát, és jöhetett a produkció, amelyhez T. Danny egyik dalát választotta. A mesterek közben arra is kíváncsiak voltak, honnan származik a különleges művésznév. T. Danny egyenesen rákérdezett: „Mitől vagy puma?” Pumacsaj erre meglepő választ adott: „Ezzel chateltem még társkeresőn” – mondta. A név mögött tehát egy régi társkeresős történet áll, amelyhez végül úgy tűnik, szerencse is társult: Pumacsaj azóta férjnél van. A Megasztárban pedig már azt is megmutathatta, hogy a tiktokos ismertség mellett a színpadon mire képes.
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