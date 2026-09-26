Varga Irén csak a kezdet volt, már a Pumacsaj is megjelent a Megasztár színpadán: Kiderült, honnan kapta a nevét

Varga Irén után újabb ismert internetes arc bukkant fel a Megasztár színpadán. A mintegy 70 ezres követőtáborral rendelkező Pumacsaj azonban már a belépőjével emlékezetessé tette a szereplését: óriásit esett, vagyis szó szerint hasra vágódott, mielőtt egyáltalán elkezdte volna a produkcióját. A TikTok-sztár ráadásul nem akármilyen előadással készült, T. Danny egyik dalát választotta. Produkciója előtt pedig azt is elárulta a Megasztár mestereinek, honnan kapta a nevét.

A Megasztár 2026 színpadán a Pumacsaj is megjelent (Fotó: TV2)

Így lett a neve Pumacsaj a Megasztár versenyzőjének

Pumacsaj neve a hazai zenei közegben már korábban is felbukkant, igaz, akkor egészen más miatt. 2025-ben komoly vita alakult ki körülötte, miután egy rendezvényen ismert és elismert zenészek helyett lépett fel. Oláh Gergő akkor egyenesen arról írt, hogy hat koncerten hat nap alatt tíz fellépést teljesített, és közben azt tapasztalta, hogy rengeteg olyan zenei tartalom kerül az emberek elé, amely szerinte elsősorban a szexről, az italozásról, a megcsalásról vagy a drogozásról szól. Az X-Faktor egykori győztese arra kérte a zenészeket, hogy ne adják fel az értéket képviselő zenét.