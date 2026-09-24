Megszületett Taylor Lautner és Taylor Lautner első gyermeke, Taylor Lautner

A 2000-es évek szívtiprója apa lett. Megszületett Taylor Lautner és Tay Lautner első gyermeke. A kislány már szeptember 16-án világra jött, ám a szülők csak egy héttel később osztották meg az örömhírt a rajongóikkal. A pár igyekszik távol tartani a gyermeket a nyilvánosságtól, annyit azonban elárultak, hogy egy kis csavarral ugyan, de ő is megkapta a Taylor Lautner nevet.

Taylor Lautner, az Alkonyat filmek szívtiprója apa lett (Fotó: g90 / Northfoto)

Az Alkonyat szívtiprója apa lett: Taylor Lautner és Tay Lautner első gyermeküket köszöntötték

szívtiprója apa lett: első gyermeküket köszöntötték A kislány szeptember 16-án született és a Lennon Taylor Lautner nevet kapta

nevet kapta Így már hárman vannak a családban ugyanazzal a névvel: az apa, Taylor Lautner, az anya, Tay Lautner és a kislányuk, Lennon Taylor Lautner

Megszületett Taylor Lautner és Tay Lautner első gyermeke

Taylor Lautner és felesége, Tay Lautner hivatalosan is szülők lettek. A 34 éves színész és 29 éves felesége szeptember 23-án közösen jelentették be a közösségi oldalaikon, hogy megszületett első gyermekük, egy kislány. A baba már korábban, szeptember 16-án világra jött, vagyis a pár egy hetet várt a bejelentéssel. A szülők egy megható fotót is megosztottak a piciről, de a kislány arcát nem mutatták meg a nyilvánosságnak.

Különleges nevet kapott a baba

A Taylor Lautner Instagram-oldalán megosztott képen egy hímzett dekorációnak köszönhetően pedig kiderült az egyik legfontosabb részlet is: a kislány neve Lennon Taylor Lautner lett. A szülei azonban már most Lenny-nek becézik a csöppséget. Ami nem meglepő, mert a baba érkezésével most már három 'Taylor Lautner' van a családban: az apa, Taylor Lautner, az anya, Tay Lautner - aki Taylor Dome néven született, de az esküvő után felvette férje vezetéknevét, ám később elkezdte a Tay becenevet használni, hogy ne keverjék őket össze - és most már a kislányuk, Lennon Taylor Lautner.

Taylor Lautner és Taylor Lautner gyermeke szeptember 16-án született és a Lennon Taylor Lautner nevet kapta (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Egyelőre védik a kislányt a nyilvánosságtól

Az Alkonyat sztárja még márciusban jelentette be, hogy apa lesz. Taylor Lautner Instagram oldalán egy kedves fotót osztott meg amelyen az látszik, hogy lehajolva megcsókolja felesége hasát. A képhez pedig azt írta, hogy:

Mi jobb két Taylor Lautner-nél?

És bár akkor a rajongók még csak azt hitték viccelődnek, most már kiderült, hogy valóban a saját nevüket adták gyermeküknek. A baba nemét később, júniusban árulták el. A várandósság hónapjai alatt pedig Taylor Lautner felesége több alkalommal is őszintén beszélt arról, milyen érzéseket váltott ki belőle a terhesség, illetve arról, hogy szeretné megőrizni gyermekük magánéletét. És úgy néz ki, ehhez egyelőre tartják is magukat, éppen ezért sem mutatták meg most sem a kislányuk, Lenny arcát.