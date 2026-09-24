JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Végre megfejtették: ezért nem emlékszünk a születésünkre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors memória
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 19:00
emlékezetvesztésamnéziaagyi folyamatok
Fogadjunk, hogy te sem tudsz visszaemlékezni a születésed körülményeire és bárhogy igyekszel, képtelen vagy előhívni az ovis korszakod előtti emlékeket. Ez a jelenség gyerekkori amnézia néven ismert, és Sigmund Freud úgy gondolta, ezek az emlékek azért nem elérhetők, mert elfojtjuk őket. Csakhogy nem lett igaza. Szakemberrel jártunk utána, mi az agyi köd valódi oka.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Legkorábbi emlékeink jellemzően három-négy éves korunkból származnak
  • A fejlődő idegsejtek átalakítják az ideghálózatot, elérhetetlenné téve a korábbi emlékeket
  • Mivel 0-3 éves korunkig nincs birtokunkban túl sok szó, elbeszélni sem tudjuk az emlékeinket, még magunknak sem

A csecsemők emlékeznek arcokra, hangokra és illatokra – a kérdés tehát nem az, hogy miért nem alakulnak ki emlékeink életünk első éveiben, hanem az, hogy miért veszítjük el őket az idő múlásával. Ez a gyerekkori amnézia.

Kisfiú gyerekkori amnézia miatt nem emlékszik a korai éveire
A kutatók szerint a gyerekkori amnézia mögött több egymással összefüggő biológiai és pszichológiai ok áll.
Fotó: ImageFlow

Gyerekkori amnézia: az agy fejlődése blokkolja a korai emlékek előhívását

Az emlékek tárolásáért felelős agyterület, a hippokampusz még nem fejlett teljesen a csecsemőkorban. A gyors agyfejlődés és a sejtképződés (neurogenezis) átalakítja az idegsejtek kapcsolatait, ami megnehezíti a korai emlékek rögzítését. Újabb kutatások szerint a csecsemők is képesek emlékeket formálni, de a felnőtté válás során ezek az adatok nehezen vagy egyáltalán nem hívhatók elő

A gyermekkori amnézia azzal magyarázható, hogy az emlékezet jelentős része csak az életkor előrehaladtával kezd kialakulni és stabilizálódni. Tulajdonképpen ez az egyik fő oka, hogy az emberek többsége nem emlékszik a csecsemő- vagy korai gyermekkori élményeire. Az emlékek léteznek, de a hozzáférési útvonalak elvesznek. Továbbá a gyermekek még nem tudják elkülöníteni saját magukat a környezetüktől. Az önismeret és az éntudat kialakulása (körülbelül 18-24 hónapos korban) szükséges ahhoz, hogy egy eseményt úgy őrizzünk meg, mint „velem történt meg

– magyarázza Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd hozzáteszi, hogy becslések szerint 2 éves kor előtt az agyunkban másodpercenként 40 000 új szinapszis jön létre, nem csoda, hogy ekkora változások közepette nem lesznek maradandóak a születésünkkel kapcsolatban zajló történések. 

Nyelvi eszközök hiányában a korai emlékeket nem tudjuk elmesélni

Életünk elején még nem beszélünk. Az önéletrajzi emlékeket szavakkal és történetekként szervezzük meg. Nyelv nélkül ezeket az élményeket nem tudjuk tartósan kódolni és felidézni. A gyermekkori amnézia 5 éves korunkban zárul le, ilyenkor már öntudatra ébredtünk, elérjük azt a nyelvi és biológiai szintet, ami segít rendszerben gondolkodni.

Hipnózissal előhívhatóak a csecsemőkori emlékek? 

A hipnózis valójában egy mélyen relaxált, módosult tudatállapot, amelyben az ember rendkívül fogékonnyá válik a szuggesztiókra és a külső hatásokra. 

Fiatal nőt hipnotizálnak
A hipnózis kifejezetten veszélyes és félrevezető lehet ezen a téren.
Fotó: STOCKEROcr

Ha valaki azzal a szándékkal megy el egy hipnózisra, hogy átélje a születését, az agya ki fogja szolgálni ezt az elvárást. Összegyúrja a filmekben látott születési jeleneteket, beépíti a szülei által elmesélteket, és a képzelet segítségével létrehoz egy teljesen új, de valódinak tűnő hamis emléket. Bár a filmekben és bizonyos alternatív terápiákban elterjedt az a nézet, hogy a hipnózissal bármilyen eltemetett emlék feltárható, a modern agykutatás és pszichológia ezt egyértelműen cáfolja. 

– mondja Dr. Makai.

Sigmund Freud az élen járt a gyermekkori amnézia tanulmányozásában. Ha érdekel az álláspontja, tekintsd meg a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu