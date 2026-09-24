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A Végzet Prófétája szerint közeleg a nagy háború – Trump is példátlan lépésre készülhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors jóslat
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 21:02
jövőháborúvégzetválság
Hátborzongató jóslattal állt elő Craig Hamilton-Parker brit médium, akit követői csak a „Végzet Prófétájaként” emlegetnek. A jós szerint 2028 végén olyan válság robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között, amely Tajvan körül fegyveres konfliktussá fajulhat, és végül Oroszországot is magával ránthatja.
Bors
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Hamilton-Parker – akit sokan csak a Végzet Prófétájának neveznek – korábban azt állította, hogy előre látta a Brexitet, Donald Trump 2016-os győzelmét, a koronavírus-járványt és II. Erzsébet királynő halálát. Jóslatai között ugyanakkor számos olyan is akad, amely nem vált valóra. A brit médium most azt állítja, hogy 2028 októbere és novembere körül kezdődhet a következő nagy világválság – olvasható a Coast to Coast AM oldalán.

Válságot és véres háborúkat jósol a jövőre a Végzet Prófétája
Válságot és véres háborúkat jósol a jövőre a Végzet Prófétája (illusztráció) Forrás: Pexels

Kína és az Egyesült Államok összecsapását jósolja a Végzet Prófétája

Hamilton-Parker szerint a konfliktust először egy hatalmas pénzügyi összeomlás indíthatja el. Úgy véli, az AI-befektetési láz, a kriptopiac vagy a kötvénypiac megrázkódtatása különösen súlyosan érintheti Kínát.

A jós azt állítja, hogy a gazdasági káosz akár lázadást is kirobbanthat a Kínai Kommunista Párt ellen. Szerinte Hszi Csin-ping ebben a helyzetben Tajvan felé fordulhat, hogy elterelje a figyelmet a belső válságról. Hamilton-Parker jóslata szerint ebből katonai összecsapás alakulhat ki az Egyesült Államokkal, amelybe később Oroszország is bekapcsolódhat.

Donald Trump hatalmon maradását is jósolja

A médium ennél is tovább ment. Azt állítja, hogy a világválság rendkívüli politikai helyzetet teremthet az Egyesült Államokban, és Donald Trump akár rendkívüli jogkörökre hivatkozva is megpróbálhat hatalmon maradni a szokásos két elnöki cikluson túl.

Hamilton-Parker egy titkos orosz támadást is vizionál Nagy-Britannia ellen. Szerinte Moszkva az Ukrajnának nyújtott brit támogatás miatt állhat bosszút, méghozzá olyan módon, amely első pillantásra akár balesetnek is tűnhet.

A jóslatokra természetesen nincs bizonyíték, Hamilton-Parker állításai pedig nem tekinthetők tényszerű előrejelzésnek. Mindazonáltal a legjobb ha bizakodva tekintünk saját és természetesen az emberiség jövőjébe is. Reménykedhetünk, hogy nem neki lesz igaza, hanem véget ér a háború és talá még azt is megélhetjük 2028-as esztendőre, hogy nagy nehezen kitör a béke.

 

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