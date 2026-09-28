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Ganxsta Zolee leszakított egy mosdót, az egész hotel vízben úszott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ganxsta Zolee
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 18:00
DopemanbalesetMexikó
Nem mindennapi eset borzolta fel a kedélyeket Mexikóban. Ganxsta Zolee alatt "felrobbant" a szálloda egyik mosdója.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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A 2000-es évek elején a Kartellel nem létezett olyan, hogy „sima klipforgatás”. A legendás Vato Loco videó mexikói útja azonban még a fiúk mércéjével is túllőtt minden létező határon, választások miatti szesztilalom, géppisztolyos zsaruk, verseny hasmenés és egy teljesen elárasztott szállodai mosdó fémjelezte a portyát. A legőrületesebb pillanatot maga Ganxsta Zolee idézte fel, aki egy ártatlannak induló tisztálkodási kísérlettel konkrétan katasztrófaövezetté változtatta a hotelt.

Balul sült el Ganxsta Zolee és a Kartel forgatása.
Ganxsta Zolee és a Kartel mexikói forgatása balesetbe torkollott (Fotó: Nagy Lajos)

Ganxsta Zolee zenekara Mexikóban őrült kalandokat élt át

Minden egy alapos, ám balul elsült „popolómosással” kezdődött a szobában. Zolee meglátott egy masszívnak tűnő szanitert a fürdőben, és úgy döntött, ránehezedik a művelethez. A végeredmény? Egy felrobbant mosdókagyló és egy elszabadult vízvezeték: 

Óriási robbanás, leszakadt a mosdó, a falból meg dőlt a víz! Dopeman kint a szobában azt hitte, konkrétan felrobbantottam a vécét. Széttört az egész szilánkokra!

– emlékezett vissza Zolee a megpróbáltatásokra. A csőtörés és a hirtelen víznyomás-vesztés az egész épületben azonnal lekapcsolta a szolgáltatást, ami a szomszéd szobában zuhanyzó Big Daddy Lacát érintette a legérzékenyebben: „Jövök ki, a Big Daddy Laca a folyosón már vár meztelenül, teljesen beszappanozva, ráállva a hab – mintha purhabbal kente volna be magát! Kérdezi tág szemekkel: 'Mi történt?! Elment a víz!' Mondom: Ja, az egész hotelben elment, mert popolómosás közben kicsit leszakítottam a mosdót...”

Minden spanyol nyelvtudását latba vetette

Zolee végül vette a bátorságot, és a tőle telhető legmélyebb spanyol nyelvtudással indult le a recepcióra elsimítani az ügyet: 

Lementem, és a zsenge spanyol tudásommal mondtam: 'Disculpa señor. Tenemos un poquita problema arriba, por favor!' Jó, poquita problema, följön az ember. Amikor meglátta a dolgot, hogy konkrétan áll a víz a szobában és úszik minden, rám néz: 'Poquita problema?! Kicsi probléma, b.szd meg, majd' szétesik a szálloda!' Mondom neki: 'Lo siento, sajnálom... Nehéz a popoló. No facil popoló, érted?

A személyzet végül adott egy másik szobát, így Laca végre lemoshatta magáról a rászáradt szappanréteget. A Kartell csapata pedig ahelyett, hogy meghúzta volna magát, azonnal a nyakába vette Mexikóvárost, hogy megkóstolják a helyi utcai gasztronómia csodáit.

„Akkor együttesen elindultunk, mert hogy eszünk valami jó kis utcai kaját. Olyan gusztusosak voltak ilyen kecskefejek nyárson. Egy tiszta indián ember árulta, körme alatt, mint az autószerelőknek.. Közben a cowboyok jöttek-mentek, mondták, hogy Mexikóvárosban azért vigyázni kell sötétedés után. De minket tiszteltek, mert látták, hogy teletetovált nagy gringók nem ijednek meg a saját árnyékuktól, egyenesen mennek előre" – mesélte Zolee.

 

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