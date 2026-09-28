Ganxsta Zolee leszakított egy mosdót, az egész hotel vízben úszott

A 2000-es évek elején a Kartellel nem létezett olyan, hogy „sima klipforgatás”. A legendás Vato Loco videó mexikói útja azonban még a fiúk mércéjével is túllőtt minden létező határon, választások miatti szesztilalom, géppisztolyos zsaruk, verseny hasmenés és egy teljesen elárasztott szállodai mosdó fémjelezte a portyát. A legőrületesebb pillanatot maga Ganxsta Zolee idézte fel, aki egy ártatlannak induló tisztálkodási kísérlettel konkrétan katasztrófaövezetté változtatta a hotelt.

Ganxsta Zolee és a Kartel mexikói forgatása balesetbe torkollott (Fotó: Nagy Lajos)

Ganxsta Zolee zenekara Mexikóban őrült kalandokat élt át

Minden egy alapos, ám balul elsült „popolómosással” kezdődött a szobában. Zolee meglátott egy masszívnak tűnő szanitert a fürdőben, és úgy döntött, ránehezedik a művelethez. A végeredmény? Egy felrobbant mosdókagyló és egy elszabadult vízvezeték:

Óriási robbanás, leszakadt a mosdó, a falból meg dőlt a víz! Dopeman kint a szobában azt hitte, konkrétan felrobbantottam a vécét. Széttört az egész szilánkokra!

– emlékezett vissza Zolee a megpróbáltatásokra. A csőtörés és a hirtelen víznyomás-vesztés az egész épületben azonnal lekapcsolta a szolgáltatást, ami a szomszéd szobában zuhanyzó Big Daddy Lacát érintette a legérzékenyebben: „Jövök ki, a Big Daddy Laca a folyosón már vár meztelenül, teljesen beszappanozva, ráállva a hab – mintha purhabbal kente volna be magát! Kérdezi tág szemekkel: 'Mi történt?! Elment a víz!' Mondom: Ja, az egész hotelben elment, mert popolómosás közben kicsit leszakítottam a mosdót...”