Ganxsta Zolee is csak lesett: A Kartel után feleségül vette szerelmét az 58 éves Big Daddy Laca

Nem kicsit lepődtek meg a Ganxsta Zolee és a Kartel rajongói

Big Daddy Laca 8 év szerelem után döntött úgy, hogy ideje hivatalossá tenni Zsófiához fűződő kapcsolatát. Nagy szó ez egy gengszter rappertől, ahogy az is, hogy bepillantást enged a magánéletébe. Rövid ez a bepillantás, de annál romantikusabb. A Ganxsta Zolee és a Kartel alap tagja meg is lepte a rajongókat. Özönlenek a gratulációk, melyekre Big Daddy Laca reggelre kelve így reagált: „Lehetetlen mindenkinek válaszolni!

Nagyon köszönjük a jó kívánságokat! Puszika!

„Sok boldogságot és még sokszor nyócat! Sőt Bis 120!”

No, de mit is szóltak a rajongók? „Drága Zsófi és Laca! Sok boldogságot és még sokszor nyócat! Sőt Bis 120! Amúgy nagyon stílusosak vagytok a fotókon, gratulálok!” – írta Laca egyik követője, míg egy másik egyenesen üzleti lehetőséget látott meg a rapper tőle teljesen szokatlan stílusában: "Kellene BD7 öltöny, ing, nyakkendő is a shopba! Gratulálok a nagy eseményhez” – tett javaslatot a kommentelő. A poszt alatti reakcióknak se szeri, se száma. Összességében több mint ötszázan gratuláltak és háromezren fejezték ki valamilyen emojival a tetszésüket. A Bors is csatlakozik a minden jót kívánok sorához: Ásó, kapa, nagyharang…!