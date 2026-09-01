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Ganxsta Zolee is csak lesett: A Kartel után feleségül vette szerelmét az 58 éves Big Daddy Laca

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 01. 14:30
rapperGanxsta Zolee és a Kartelházasság
Adja magát a faramuci párhuzam, hiszen A „Kartelben” az omertá, a házasságban pedig a „jóban-rosszban” alapszabály érvényesül és mindkettő olyasfajta eskü, amit az ember fia nem szeg meg, ha jót akar magának. Nos, Big Daddy Laca több mint három évtizeddel ezelőtt felesküdött Ganxsta Zolee Kartelére hétfőn pedig hűségesküt tett a nőnek, aki „kibírta” mellette nyolc éven át. A rapper csinosba vágta magát és megtette, amit megkövetel a haza.
Buster
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Lássuk be, ha magunk elé idézzük a Ganxsta Zolee és a Kartel tagjait, nem egy jólfésült, decens, öltönyös, díszzsebkendős brigád víziója úszik be gondolataink homlokterébe! Ezért is akadt meg a szemünk Kalmár, azaz Big Daddy Laca közösségi oldalán, amikor megjelent az a képsorozat, ami a rapper esküvőjén készült. Ja, Ganxta Zolee spanját végleg betörte Zsófia!

Ganxsta Zolee nem volt ott Big Daddy Laca esküvőjén.
Ganxsta Zolee "harcostársa" is beadta a derekát. Big Daddy Laca hivatalosan is nős (Fotó: Facebook)

Nem kicsit lepődtek meg a Ganxsta Zolee és a Kartel rajongói

Big Daddy Laca 8 év szerelem után döntött úgy, hogy ideje hivatalossá tenni Zsófiához fűződő kapcsolatát. Nagy szó ez egy gengszter rappertől, ahogy az is, hogy bepillantást enged a magánéletébe. Rövid ez a bepillantás, de annál romantikusabb. A Ganxsta Zolee és a Kartel alap tagja meg is lepte a rajongókat. Özönlenek a gratulációk, melyekre Big Daddy Laca reggelre kelve így reagált: „Lehetetlen mindenkinek válaszolni! 

Nagyon köszönjük a jó kívánságokat! Puszika!

Sok boldogságot és még sokszor nyócat! Sőt Bis 120!”

No, de mit is szóltak a rajongók? „Drága Zsófi és Laca! Sok boldogságot és még sokszor nyócat! Sőt Bis 120! Amúgy nagyon stílusosak vagytok a fotókon, gratulálok!” – írta Laca egyik követője, míg egy másik egyenesen üzleti lehetőséget látott meg a rapper tőle teljesen szokatlan stílusában: "Kellene BD7 öltöny, ing, nyakkendő is a shopba! Gratulálok a nagy eseményhez” – tett javaslatot a kommentelő. A poszt alatti reakcióknak se szeri, se száma. Összességében több mint ötszázan gratuláltak és háromezren fejezték ki valamilyen emojival a tetszésüket. A Bors is csatlakozik a minden jót kívánok sorához: Ásó, kapa, nagyharang…!

 

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