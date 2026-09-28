Elképesztő tájakon kanyarognak: ezek a legszebb magyar kisvasutak

A nosztalgikus hangulatú keskeny nyomtávú vasutak nemcsak a kisgyermekes családok, hanem a romantikus kirándulók körében is rendkívül népszerűek. A hazai erdei vasutak hálózata évszázados múltra tekint vissza, amikor még döntően fát és bányászati anyagokat szállítottak velük a nehezen járható hegyi terepeken. Ma már elsősorban turisztikai célokat szolgálnak, és olyan eldugott természeti kincsekhez juttatnak el, amelyeket gyalogosan is nehéz lenne megközelíteni. Ha szeretnéd közelebbről is megismerni hazánk legvadregényesebb tájait, érdemes felfedezned, hol kanyarognak a legszebb magyar kisvasutak.
A Bükk keleti kapujából, Miskolcról induló vonal méltán az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai erdei vasút. A sínek mély völgyeken, meredek sziklaoldalakon és lenyűgöző viaduktokon keresztül vezetnek egészen Garadnáig. Az utazás során a Hámori-tó csillogó víztükre és a lillafüredi kastélyszálló látványa teszi felejthetetlenné a kirándulást.
A Bükk nyugati oldalán található Szalajka-völgyben kanyargó vasútvonal a túrázók abszolút kedvence. A rövid, de rendkívül látványos útvonal a szilvásváradi lovaspályától indul, és a buja bükkösön át vezet a Fátyol-vízesés közelében lévő Gloriett-tisztásig. A szerelvény ablakából a szikrázó patak és a neves lipicai ménes legelői is megcsodálhatók.
A Mátra lábától induló keskeny nyomtávú vasút két különálló vonalon is kínál utazási lehetőséget a hegyvidéki tájak kedvelőinek. A szerelvények szőlőültetvények, patakvölgyek és árnyas tölgyesek között kanyarogva érik el a népszerű mátrai üdülőhelyeket. Ősszel különösen varázslatos látványt nyújt a színpompás lombok között haladó kisvasút.
A Börzsöny szívén átvágó vasútvonal Magyarország egyik leghosszabb és leglátványosabb erdei vasúti hálózata. A vonal különlegessége a csúcsfordítós szakasz, amely a meredek terepviszonyok miatti szintkülönbségek leküzdésére épült. Az út során sűrű bükkösök, érintetlen erdei tisztások és a Börzsöny legszebb csúcsai kísérik a szerelvényt.
Ez a Börzsöny északi részén található Kemencei Erdei Múzeumvasút teljes egészében önkéntesek munkájának és elhivatottságának köszönhetően működik újra. A szerelvények a Fekete-völgy vadregényes patakpartján haladnak, ahol a sínek helyenként egészen közel futnak a sziklafalakhoz. A végállomáson egy egyedülálló vasúttörténeti gyűjtemény várja a látogatókat.
A pécsi Dömörkaputól a Pécsi Állatkertig tartó vonal az ország legrövidebb, mindössze 570 méteres kisvasútja, mégis hatalmas élményt nyújt. A mecseki tölgyesben futó síneken nosztalgikus dízelmozdony továbbítja a nyitott kocsikat. A rövid utazás tökéletesen összeköthető egy családi sétával vagy az állatkert meglátogatásával.
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