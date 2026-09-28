Elképesztő tájakon kanyarognak: ezek a legszebb magyar kisvasutak

Felejthetetlen utazás a Bükk, a Mátra és a Börzsöny vadregényes erdei útvonalain.

Zakatoló nosztalgiaszerelvények, lenyűgöző viaduktok és rejtett természeti kincsek.

A legnépszerűbb hazai keskeny nyomtávú vasutak bemutatása egy helyen.

A nosztalgikus hangulatú keskeny nyomtávú vasutak nemcsak a kisgyermekes családok, hanem a romantikus kirándulók körében is rendkívül népszerűek. A hazai erdei vasutak hálózata évszázados múltra tekint vissza, amikor még döntően fát és bányászati anyagokat szállítottak velük a nehezen járható hegyi terepeken. Ma már elsősorban turisztikai célokat szolgálnak, és olyan eldugott természeti kincsekhez juttatnak el, amelyeket gyalogosan is nehéz lenne megközelíteni. Ha szeretnéd közelebbről is megismerni hazánk legvadregényesebb tájait, érdemes felfedezned, hol kanyarognak a legszebb magyar kisvasutak.

A legvadregényesebb tájakon átvágó, legszebb magyar kisvasutak egyike a Lillafüredi Állami Erdei Vasút.

Fotó: Wikipédia

Melyek a legszebb magyar kisvasutak hazánkban?

Lillafüredi Állami Erdei Vasút

A Bükk keleti kapujából, Miskolcról induló vonal méltán az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai erdei vasút. A sínek mély völgyeken, meredek sziklaoldalakon és lenyűgöző viaduktokon keresztül vezetnek egészen Garadnáig. Az utazás során a Hámori-tó csillogó víztükre és a lillafüredi kastélyszálló látványa teszi felejthetetlenné a kirándulást.

Szilvásváradi Erdei Vasút

A Bükk nyugati oldalán található Szalajka-völgyben kanyargó vasútvonal a túrázók abszolút kedvence. A rövid, de rendkívül látványos útvonal a szilvásváradi lovaspályától indul, és a buja bükkösön át vezet a Fátyol-vízesés közelében lévő Gloriett-tisztásig. A szerelvény ablakából a szikrázó patak és a neves lipicai ménes legelői is megcsodálhatók.

Mátravasút (Gyöngyös – Mátrafüred/Lajosháza)

A Mátra lábától induló keskeny nyomtávú vasút két különálló vonalon is kínál utazási lehetőséget a hegyvidéki tájak kedvelőinek. A szerelvények szőlőültetvények, patakvölgyek és árnyas tölgyesek között kanyarogva érik el a népszerű mátrai üdülőhelyeket. Ősszel különösen varázslatos látványt nyújt a színpompás lombok között haladó kisvasút.