Egy pilóta kikotyogta: ezért érezzük rosszabbnak az ételek ízét a repülőn

Sokan a cateringet okolják, valójában azonban a testünk és a környezetünk változása miatt érezzük íztelennek a repülőgépen elfogyasztott ételek ízét.

A kabin különleges mikroklímája és a háttérzajok együttesen blokkolják a legfontosabb ízlelési funkcióinkat.

Létezik egy bizonyos ízvilág, amely a legdurvább magasságban is pontosan ugyanolyan finom marad, mint a földön.

A repülőgépek utastere kifejezetten ízgyilkos környezet. Kutatások szerint repülés közben a sós ízeket 20-30 százalékkal enyhébbnek érezzük, mint a földön, az édes ételek íze pedig meg sem közelíti az elvárásokat. Mindezt egy pilóta is megerősítette.

Ételek ízei a magasban: a kabinban a páratartalom alacsonyabb, mint egy sivatagban, és ez kiszárítja az orrnyálkahártyát. Márpedig szaglás nélkül aligha tudjuk érezni az ízeket. Fotó: Aureliy

Miért veszik el az ételek íze a felhők felett?

Ugye veled is megtörtént már, hogy a méregdrága repülőjegy mellé felszolgált vacsora íze egy darab kartonpapíréra emlékeztetett? Mielőtt végleg leírnád a légitársaság konyháját, van egy jó hírünk: az ételekkel semmi baj nincs. A hiba a te receptoraidban van.

A repülési körülmények ugyanis drasztikusan, akár 30-40 százalékkal is képesek tompítani az ízérzékelésünket, így a megszokott ételek íze a magasban szinte teljesen megváltozik.

A sivatagi szárazság az ízlelőbimbók mumusa

Amikor a gép eléri az utazómagasságot, a kabin mikroklímája azonnal radikális változáson megy keresztül. A páratartalom szinte percek alatt 12% alá süllyed, ami szárazabb, mint a legtöbb sivatagban. Ez a rendkívüli szárazság pillanatok alatt kiszárítja az orrnyálkahártyát.

Mivel a gasztronómiai élmény és az ételek íze valójában 80 százalékban a szaglásunkon múlik, eldugult és kiszáradt orral a legfinomabb aromákat is képtelenek vagyunk azonosítani. Ehhez társul még az alacsony légnyomás is, amely a receptorainkat a klasszikus megfázáshoz hasonló módon tompítja el. A legrosszabbá a sós és édes nasik ízlelése válik: ezeknek az ízét érezzük a legkevésbé a gép fedélzetén.

A hajtóművek is ízgyilkosok

A fülünk is felelős azért, milyennek tűnik az ételek íze. A repülőgép utasterében folyamatosan jelen lévő, körülbelül 85 decibeles fehér zaj – amit a légkondicionáló és a hajtóművek generálnak – túlterheli az idegrendszert. Kutatások bizonyítják, hogy ebben a hangos környezetben az agyunk egyszerűen háttérbe szorítja az ízlelést.