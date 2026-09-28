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Egy pilóta kikotyogta: ezért érezzük rosszabbnak az ételek ízét a repülőn

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 19:00
ételumamirepülőgépjáratdiétaételkóstolás
Sokan a légitársaságok cateringjét hibáztatják, amiért a fedélzeten felszolgált fogások ízetlenek, mint a faforgács. A háttérben azonban egészen más áll: egy pilóta kikotyogta, miért rosszabb az ételek íze repülési magasságban. Kíváncsi vagy? Akkor olvass tovább!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Sokan a cateringet okolják, valójában azonban a testünk és a környezetünk változása miatt érezzük íztelennek a repülőgépen elfogyasztott ételek ízét.
  • A kabin különleges mikroklímája és a háttérzajok együttesen blokkolják a legfontosabb ízlelési funkcióinkat.
  • Létezik egy bizonyos ízvilág, amely a legdurvább magasságban is pontosan ugyanolyan finom marad, mint a földön.

A repülőgépek utastere kifejezetten ízgyilkos környezet. Kutatások szerint repülés közben a sós ízeket 20-30 százalékkal enyhébbnek érezzük, mint a földön, az édes ételek íze pedig meg sem közelíti az elvárásokat. Mindezt egy pilóta is megerősítette. 

Hostess által felszolgált finomságok a repülőn, ahol kevésbé érződik az ételek íze
Ételek ízei a magasban: a kabinban a páratartalom alacsonyabb, mint egy sivatagban, és ez kiszárítja az orrnyálkahártyát. Márpedig szaglás nélkül aligha tudjuk érezni az ízeket. Fotó: Aureliy

Miért veszik el az ételek íze a felhők felett?

Ugye veled is megtörtént már, hogy a méregdrága repülőjegy mellé felszolgált vacsora íze egy darab kartonpapíréra emlékeztetett? Mielőtt végleg leírnád a légitársaság konyháját, van egy jó hírünk: az ételekkel semmi baj nincs. A hiba a te receptoraidban van.

A repülési körülmények ugyanis drasztikusan, akár 30-40 százalékkal is képesek tompítani az ízérzékelésünket, így a megszokott ételek íze a magasban szinte teljesen megváltozik.

A sivatagi szárazság az ízlelőbimbók mumusa

Amikor a gép eléri az utazómagasságot, a kabin mikroklímája azonnal radikális változáson megy keresztül. A páratartalom szinte percek alatt 12% alá süllyed, ami szárazabb, mint a legtöbb sivatagban. Ez a rendkívüli szárazság pillanatok alatt kiszárítja az orrnyálkahártyát. 

Mivel a gasztronómiai élmény és az ételek íze valójában 80 százalékban a szaglásunkon múlik, eldugult és kiszáradt orral a legfinomabb aromákat is képtelenek vagyunk azonosítani. Ehhez társul még az alacsony légnyomás is, amely a receptorainkat a klasszikus megfázáshoz hasonló módon tompítja el. A legrosszabbá a sós és édes nasik ízlelése válik: ezeknek az ízét érezzük a legkevésbé a gép fedélzetén.

A hajtóművek is ízgyilkosok

A fülünk is felelős azért, milyennek tűnik az ételek íze. A repülőgép utasterében folyamatosan jelen lévő, körülbelül 85 decibeles fehér zaj – amit a légkondicionáló és a hajtóművek generálnak – túlterheli az idegrendszert. Kutatások bizonyítják, hogy ebben a hangos környezetben az agyunk egyszerűen háttérbe szorítja az ízlelést.

Érdekesség viszont, hogy miközben a fűszereket alig érezzük, a ropogós textúrákat a hanghatások miatt sokkal intenzívebbnek és élvezetesebbnek éljük meg.

Így trükköznek a séfek az ízekkel 

Létezik azonban egyetlen íz, amely teljesen immunis a magassági viszonyokra: ez az umami, azaz a kellemes, húsos ötödik alapíz. Ez a tudományos magyarázata annak, miért rendelnek olyanok is paradicsomlevet a repülőn, akik a földön rá sem bírnak nézni. A paradicsom kiemelkedően magas umami-tartalma a felhők felett is tökéletesen érvényesül. 

Az umami az ötödik alapíz az édes, a sós, a savanyú és a keserű mellett – egy mély, húsos, gazdag ízérzetet jelent. Leginkább a paradicsomban, az érlelt sajtokban, a gombákban és a húslevesben érezhető, mert ezekben sok a természetes glutamát.

Hogy az ételek íze megközelítse a földi színvonalat, a menüket szándékosan túlfűszerezik, és előszeretettel pakolják meg az ételeket olyan természetes umami-bombákkal, mint a gomba, a spenót, a tengeri herkentyűk vagy a szójaszósz.

Videón is megtekintheted, hogyan amortizálja a textúrát és az ízeket a repülés:

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