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Kasza Tibi olyat tett, amire senki sem számított: magyar bajnok lett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kasza Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 14:30
magyar sportlövészetsportlövészet
Nem mindennapi sikert ünnepelhet a hazai sztárvilág egyik legismertebb arca. Kasza Tibi mindössze 13 hónapja kezdett sportlövészettel foglalkozni, a hétvégén pedig már magyar bajnoki címet szerzett.
Bors
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Kasza Tibi ezúttal nem a színpadon vagy a televízióban aratott sikert: a Fóton megrendezett Steel Challenge országos bajnokságon állt rajthoz, és saját beszámolója szerint a nagykaliberű pisztoly optika divízióban magyar bajnok lett. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség versenynaptára szerint a kétnapos országos bajnokságon hat Steel Challenge-pályán mérték össze tudásukat az indulók.

Kasza Tibi magyar bajnok lett
Kasza Tibi magyar bajnok lett
Fotó: Kasza Tibi/Facebook

Kasza Tibi magyar bajnok lett

A műsorvezető számára még különlegesebbé teszi a sikert, hogy alig több mint egy éve vágott bele új szenvedélyébe.

Egy álom valósággá vált, magyar bajnok lettem sportlövészetben! 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott

– írta Facebook-oldalán Kasza, aki azt is hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy magyar és Európa-bajnok példaképeivel állhatott egy dobogón.

A 47 éves sztár maga is nehezen hitte el az eredményt, bejegyzését azzal zárta: „Még most sem hiszem el!”

 

 

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