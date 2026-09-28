Kasza Tibi olyat tett, amire senki sem számított: magyar bajnok lett

Kasza Tibi ezúttal nem a színpadon vagy a televízióban aratott sikert: a Fóton megrendezett Steel Challenge országos bajnokságon állt rajthoz, és saját beszámolója szerint a nagykaliberű pisztoly optika divízióban magyar bajnok lett. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség versenynaptára szerint a kétnapos országos bajnokságon hat Steel Challenge-pályán mérték össze tudásukat az indulók.
A műsorvezető számára még különlegesebbé teszi a sikert, hogy alig több mint egy éve vágott bele új szenvedélyébe.
Egy álom valósággá vált, magyar bajnok lettem sportlövészetben! 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott
– írta Facebook-oldalán Kasza, aki azt is hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy magyar és Európa-bajnok példaképeivel állhatott egy dobogón.
A 47 éves sztár maga is nehezen hitte el az eredményt, bejegyzését azzal zárta: „Még most sem hiszem el!”
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