Exkluzív részletek Big Daddy Laca esküvőjéről: hirtelen ötlet vezetett a boldogító igenhez

Aligha a klasszikus romantika jut elsőként az eszébe bárkinek is a Ganxsta Zolee és a Kartel oszlopos tagjáról, de a rapper megmutatta: a zord külső bizony érző szívet takar! Kalmár Laca, vagy ahogy mindenki ismeri, Big Daddy Laca ugyanis, aki több mint 30 éve hűséges a zenekarához, most magánéleti hűségéről is tanúbizonyságot tett.

Big Daddy Laca felesége lett nyolc közös év után Zsófi (Fotó: Vámos Évi / hot! magazin)

Big Daddy Laca nem semmi meglepetéssel készült párjának

A rapper és kedvese, bár nyolc éve együtt vannak, csak két éve költöztek össze. Olyan hamar összecsiszolódtak, hogy a hagyományos értékrendet valló Big Daddy Laca, a Ganxtsa Zolee és a Kartel alapítótagja számára nem volt kérdés az esküvő.

„Zsófinak, akit én Man­ci­nak hívok, szeptember 13-án volt a születésnapja, és szerettem volna, ha azt már férjként és feleségként ünnepelhetjük” – mesélte a hot! magazinnak Big Daddy Laca, aki Ganxsta Zoleeval korábban egy kocsmát üzemeltetett. – „Ezért arra gondoltam, meglepem őt, és a háta mögött ­bejelentkeztem az anyakönyvi hivatalba. Amikor otthon beszámoltam neki erről, kikerekedett a szeme, de nagyon örült a hírnek.”

A párnak így nem sok ideje maradt a nagy nap szervezésére, de szerencsére nem akartak ha­talmas, habos-babos esküvőt.

Big Daddy Laca gyerekei is ott voltak az esküvőn (Fotó: Vámosi Erika/Hot! magazin)

Így is olyan lett az egész, amilyennek szerettük volna. A szűk család előtt mondtuk ki az igent: ott volt az anyukám, Zsófi szülei, a gyerekeink meg a tanúk. Nagyon megható volt az egész, a bevo­nu­ló­zenét a fiam írta. Megkértem ugyanis Botit, hogy zongorázza már fel a Mancival közös zenénket, erre írt nekünk egy dalt, amivel a könnyekig meghatott bennünket. Már ott pislogtam, aztán Zsófi felolvasott nekem egy verset, majd én is elmondtam a beszédemet, ami nagyon betalált, mert mindenki, még az anyakönyvvezető is megkönnyezte. Utána együtt megebédeltünk, majd én mentem fellépni, a feleségemet pedig a barátnői elvitték a Budapest Parkba egy retró buliba. Elképesztő az egész, hogy egy hirtelen ötletből egy ilyen csudajóság lett!

- árulta el Big Daddy Laca, akit a Bon Jovi gitárosa unokatestvérének fogadott.