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Exkluzív részletek Big Daddy Laca esküvőjéről: hirtelen ötlet vezetett a boldogító igenhez

Exkluzív részletek Big Daddy Laca esküvőjéről: hirtelen ötlet vezetett a boldogító igenhez

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 10:00
Ganxsta Zolee és a Kartelesküvő
Nem mindennapi mérföldkőhöz ér­kezett a rapper: a Ganxsta Zolee és a Kartel ala­pító tagja nyolc év ­szerelem után feleségül vette gyönyörű párját, Zsófit. Big Daddy Laca a hot! magazinnak mesélt a nagy napról és arról, hogy titokban jelentette be magukat az anyakönyvezetőhöz.
Bors
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Aligha a klasszikus romantika jut elsőként az eszébe bárkinek is a Ganxsta Zolee és a Kartel oszlopos tagjáról, de a rapper megmutatta: a zord külső bizony érző szívet takar! Kalmár Laca, vagy ahogy mindenki ismeri, Big Daddy Laca ugyanis, aki több mint 30 éve hűséges a zenekarához, most magánéleti hűségéről is tanúbizonyságot tett. 

Történelmi helyszínen készültek az esküvői fotók Big Daddy Laca és felesége nagyon jól néztek ki.
Big Daddy Laca felesége lett nyolc közös év után Zsófi (Fotó: Vámos Évi /  hot! magazin)

Big Daddy Laca nem semmi meglepetéssel készült párjának

A rapper és kedvese, bár nyolc éve együtt vannak, csak két éve költöztek össze. Olyan hamar összecsiszolódtak, hogy a hagyományos értékrendet valló Big Daddy Laca, a Ganxtsa Zolee és a Kartel alapítótagja számára nem volt kérdés az esküvő.

„Zsófinak, akit én Man­ci­nak hívok, szeptember 13-án volt a születésnapja, és szerettem volna, ha azt már férjként és feleségként ünnepelhetjük” – mesélte a hot! magazinnak Big Daddy Laca, aki Ganxsta Zoleeval korábban egy kocsmát üzemeltetett.  –Ezért arra gondoltam, meglepem őt, és a háta mögött ­bejelentkeztem az anyakönyvi hivatalba. Amikor otthon beszámoltam neki erről, kikerekedett a szeme, de nagyon örült a hírnek.”

A párnak így nem sok ideje maradt a nagy nap szervezésére, de szerencsére nem akartak ha­talmas, habos-babos esküvőt.

Nagyon vagány szettben házasodott össze Big Daddy Laca és kedvese.
Big Daddy Laca gyerekei is ott voltak az esküvőn (Fotó: Vámosi Erika/Hot! magazin)

Így is olyan lett az egész, amilyennek szerettük volna. A szűk család előtt mondtuk ki az igent: ott volt az anyukám, Zsófi szülei, a gyerekeink meg a tanúk. Nagyon megható volt az egész, a bevo­nu­ló­zenét a fiam írta. Megkértem ugyanis Botit, hogy zongorázza már fel a Mancival közös zenénket, erre írt nekünk egy dalt, amivel a könnyekig meghatott bennünket. Már ott pislogtam, aztán Zsófi felolvasott nekem egy verset, majd én is elmondtam a beszédemet, ami nagyon betalált, mert mindenki, még az anyakönyvvezető is megkönnyezte. Utána együtt megebédeltünk, majd én mentem fellépni, a feleségemet pedig a barátnői elvitték a Budapest Parkba egy retró buliba. Elképesztő az egész, hogy egy hirtelen ötletből egy ilyen csudajóság lett!

- árulta el Big Daddy Laca, akit a Bon Jovi gitárosa unokatestvérének fogadott.

 

 

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