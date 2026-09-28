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Már csak 10 perc volt a munkaidő végéig, tragikus baleset érte az apukát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 15:00
biztonsági őrhalálos baleset
A férfi életéért sokáig küzdöttek, de nem tudták megmenteni. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
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Egy Oktoberfesten dolgozó 52 éves biztonsági őrt megölt egy vidámparki játék. Elképzelhető, hogy a férfi azért lépett be a veszélyes területre, hogy visszaszerezze egy látogató elvesztett telefonját vagy szemüvegét – a halálos baleset mindössze 10 perccel a műszakja vége előtt történt.

A halálos balesetben elhunyt édesapát szerettei gyászolják
A halálos balesetben elhunyt édesapát szerettei gyászolják (Illusztráció) / Fotó: Ksenia Chernaya /  Pexels

Baleset érte az apát, nem tudták megmenteni

Az 52 éves Aleksandar Spasic a világhírű müncheni fesztiválon, a „Hangover” nevű attrakciónál dolgozott biztonsági őrként, amikor egy lefelé zuhanó ülés eltalálta. A szerb származású édesapa az ütközés következtében súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínre siettek, és azonnal megkezdték az újraélesztést, majd Aleksandart kórházba szállították, de röviddel később meghalt.

A tragédia hétfőn, szeptember 21-én körülbelül 21:50-kor történt – mindössze 10 perccel Aleksandar műszakjának vége előtt – írja a Need To Know. A család úgy véli, hogy az Oktoberfesten dolgozó biztonsági őr egy látogató elvesztett telefonját vagy szemüvegét próbálhatta meg visszaszerezni, amikor belépett a veszélyes területre.

Aleksandar felesége, Adrijana, 28 éve volt a férfi házastársa. Mindössze 75 perccel a tragédia előtt még beszélt vele. Fiuk, Lazar korábban figyelmeztette édesapját, hogy ne dolgozzon a fesztiválon, mert attól tartott, hogy részeg látogatók bántalmazhatják.

A 47 éves Adrijana és Lazar elmondták, hogy Aleksandar három hónapja dolgozott a biztonsági cégnél, és rendkívül óvatos volt, amikor veszélyes helyzetekről volt szó.

Lazar így nyilatkozott:

Éppen az előző napon egy másik attrakciónál dolgozott, amikor egy látogató elvesztett valamit. Apámat megkérték, hogy hozza vissza, de ő visszautasította, mert túl veszélyesnek tartotta.

Lazar szerint hasonló helyzet magyarázhatja, hogy édesapja miért tartózkodott a lezárt területen, amikor halálos sérülést szenvedett. Hozzátette, senki sem mehetett volna be arra a területre – szigorúan tilos volt.

A rendőrség vizsgálja a férfi halálának körülményeit. Thomas Schelshorn rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a nyomozók azt is vizsgálják, „felelősségre vonható-e valaki” az eset miatt.

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