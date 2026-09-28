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Bikinis pincéreket fotózott, ezért kirúgták: bosszúból felgyújtotta a boltot a férfi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyújtogatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 14:00
bosszúrendőrség
Egy arizonai férfit kirúgtak munkahelyéről, miután a céges autóból bikiniben felszolgáló pincéreket fotózott le. Bosszúból felgyújtotta az üzletet, ahol dolgozott.

Egy férfit letartóztattak Arizonában, és vádat emeltek ellene egy olyan üzletben történt gyújtogatással kapcsolatban, ahonnan korábban elbocsátották.

Bosszúból gyújtotta fel a férfi a boltot, miután kirúgták
Bosszúból gyújtotta fel a férfi a boltot, miután kirúgták Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Bosszúból gyújtotta fel a férfi a boltot, miután kirúgták

Noah Aaron Rosst szeptember 21-én, hétfőn tartóztatták le, és gyújtogatással, harmadfokú betöréssel, jogellenes behatolással és rongálással vádolták meg egy június 30-án történt incidenssel kapcsolatban. A Maricopa megyei seriffhivatal tisztjei tartóztatták le a férfit, majd másnap, szeptember 22-én óvadék ellenében elengedték, így most szabadon védekezhet.

A 23 éves Ross korábban a Three Bars Feed and Tack üzletben dolgozott az Arizona állambeli New Riverben. Az üzletben június 30-án tűz ütött ki: széna és egy tárolókonténer gyulladt ki. Az üzlet tulajdonosa, Lynn Ineson elárulta, hogy a veszteség összesen 60 000 dollár (körülbelül 19 millió forint) volt a készletben.

Szomorúak voltunk. Sírtunk. Féltünk, és most dühösek vagyunk

- nyilatkozta Ineson.

Rosst állítólag elbocsátották, miután lefényképezte a Bikini Beans dolgozóit - akik fürdőruhában szolgálják fel a kávét - miközben a céges teherautóban ült, majd a képeket megmutatta az üzletvezetőknek. A bírósági dokumentumok szerint Ross állítólag bevallotta a nyomozóknak, hogy egy meg nem nevezett barátjával alkoholt fogyasztottak az üzletben, amikor úgy döntöttek, hogy szórakozni szeretnének. Most azzal vádolják, hogy vihargyújtóval gyújtotta fel a szénabálákat. A lángokat a Daisy Mountain Tűzoltóság oltotta el.

A nyomozók elárulták, hogy Rosst saját telefonja buktatta le: az üzlet wifi hálózatához csak az alkalmazottak férhettek hozzá, és a jelszót nem változtatták meg az elbocsátása után. A rendőrség ezután állítólag egy Noah nevű iPhone-t észlelt, amely a wifi hálózathoz csatlakozott a tűzeset ideje körül - írta a People.

 

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