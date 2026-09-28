Bikinis pincéreket fotózott, ezért kirúgták: bosszúból felgyújtotta a boltot a férfi

Egy férfit letartóztattak Arizonában, és vádat emeltek ellene egy olyan üzletben történt gyújtogatással kapcsolatban, ahonnan korábban elbocsátották.

Bosszúból gyújtotta fel a férfi a boltot, miután kirúgták Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Bosszúból gyújtotta fel a férfi a boltot, miután kirúgták

Noah Aaron Rosst szeptember 21-én, hétfőn tartóztatták le, és gyújtogatással, harmadfokú betöréssel, jogellenes behatolással és rongálással vádolták meg egy június 30-án történt incidenssel kapcsolatban. A Maricopa megyei seriffhivatal tisztjei tartóztatták le a férfit, majd másnap, szeptember 22-én óvadék ellenében elengedték, így most szabadon védekezhet.

A 23 éves Ross korábban a Three Bars Feed and Tack üzletben dolgozott az Arizona állambeli New Riverben. Az üzletben június 30-án tűz ütött ki: széna és egy tárolókonténer gyulladt ki. Az üzlet tulajdonosa, Lynn Ineson elárulta, hogy a veszteség összesen 60 000 dollár (körülbelül 19 millió forint) volt a készletben.

Szomorúak voltunk. Sírtunk. Féltünk, és most dühösek vagyunk

- nyilatkozta Ineson.

Rosst állítólag elbocsátották, miután lefényképezte a Bikini Beans dolgozóit - akik fürdőruhában szolgálják fel a kávét - miközben a céges teherautóban ült, majd a képeket megmutatta az üzletvezetőknek. A bírósági dokumentumok szerint Ross állítólag bevallotta a nyomozóknak, hogy egy meg nem nevezett barátjával alkoholt fogyasztottak az üzletben, amikor úgy döntöttek, hogy szórakozni szeretnének. Most azzal vádolják, hogy vihargyújtóval gyújtotta fel a szénabálákat. A lángokat a Daisy Mountain Tűzoltóság oltotta el.

A nyomozók elárulták, hogy Rosst saját telefonja buktatta le: az üzlet wifi hálózatához csak az alkalmazottak férhettek hozzá, és a jelszót nem változtatták meg az elbocsátása után. A rendőrség ezután állítólag egy Noah nevű iPhone-t észlelt, amely a wifi hálózathoz csatlakozott a tűzeset ideje körül - írta a People.