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Te is a legokosabb magyarok közé tartozol? Töltsd ki a földrajzi kvízt és derítsd ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tudás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 17:00
műveltségföldrajz kvízek
Merre folyik a Duna, melyik országban található a Kilimandzsáró, és vajon tényleg Ausztrália a világ legnagyobb szigete? Ebben a földrajzi kvízben hét kérdés vár rád, amelyek első pillantásra egyszerűnek tűnhetnek, de könnyű melléfogni. Kiderül, mennyire emlékszel még arra, amit egykor földrajzórán tanultál.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Az iskolában megtanult adatok egy része idővel könnyen megkopik. Lehet, hogy Európa országait még gond nélkül elhelyezzük a térképen, de mi történik, ha egy távoli hegység, egy különleges földrajzi rekord vagy egy megtévesztő országhatár kerül szóba? Sokszor éppen azoknál a kvízkérdéseknél bizonytalanodunk el, amelyekre első pillantásra biztosan tudni véljük a választ.

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Ezt a földrajzi kvízt csak a legjobbak tudják helyesen megoldani. 
Fotó: Supritam Basu

Földrajzi kvíz

A következő földrajzi kvíz 7 kérdéssel teszi próbára a tudásodat. Lesz szó országokról, folyókról, hegyekről és szigetekről is, ezért nem árt fejben elővenni a világtérképet. Minden kérdésnél három lehetőség közül választhatsz, de csak egy helyes.

Készen állsz, jöhet a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik ország területén található a Kilimandzsáró?

Nézd meg videón a világ legszebb hegyeit:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a földrajzi kvízekkel is:

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu