Te is a legokosabb magyarok közé tartozol? Töltsd ki a földrajzi kvízt és derítsd ki

Az iskolában megtanult adatok egy része idővel könnyen megkopik. Lehet, hogy Európa országait még gond nélkül elhelyezzük a térképen, de mi történik, ha egy távoli hegység, egy különleges földrajzi rekord vagy egy megtévesztő országhatár kerül szóba? Sokszor éppen azoknál a kvízkérdéseknél bizonytalanodunk el, amelyekre első pillantásra biztosan tudni véljük a választ.

Ezt a földrajzi kvízt csak a legjobbak tudják helyesen megoldani.

Fotó: Supritam Basu

Földrajzi kvíz

A következő földrajzi kvíz 7 kérdéssel teszi próbára a tudásodat. Lesz szó országokról, folyókról, hegyekről és szigetekről is, ezért nem árt fejben elővenni a világtérképet. Minden kérdésnél három lehetőség közül választhatsz, de csak egy helyes.

Készen állsz, jöhet a kvíz?