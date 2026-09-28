Így hat az akupunktúra

A hagyományos kínai orvoslás egyik legismertebb módszere az akupunktúra, amelynek története több ezer évre nyúlik vissza. A tradicionális szemlélet szerint a testben egyfajta életenergia, a csí áramlik, és ennek egyensúlyzavara különböző panaszokhoz vezethet. A kezelés során meghatározott pontokat vékony tűkkel stimulálnak. Mire jó az akupunktúra, milyen esetekben hatásos? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kezelésről!

Hogyan hat az akupunktúra az emberi testre? - Fotó: Pexels

Hogyan hat az akupunktúra az emberi testre?

A modern orvoslás már más megközelítésből vizsgálja az akupunktúra módszerét. Azt kutatja, milyen idegrendszeri, hormonális és keringési folyamatok állhatnak a tapasztalt hatások mögött. A klinikai vizsgálatok alapján az akupunktúra bizonyos akut és krónikus fájdalmak esetén hatékonyabbnak bizonyulhat a puszta placebónál vagy az úgynevezett ál-akupunktúránál.

– Az akupunktúra hatásmechanizmusát több, egymást kiegészítő elmélet is magyarázza, és az eddigi klinikai tapasztalatok, illetve vizsgálatok alapján bizonyos akut és krónikus fájdalmak kezelésében is hatékony lehet – mondja Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont – Prima Medica sebésze, fájdalomspecialista, neurálterapeuta, a hagyományos kínai orvoslás szakorvosa. – A WHO több mozgásszervi panasz, köztük a térd- és derékfájdalom, a nyak- és vállpanaszok, a teniszkönyök vagy a lumbágó esetén is ajánlja a módszert. Ugyanakkor fontos, hogy a kezelés előtt pontos diagnózis szülessen, és mindig az adott páciens állapotához leginkább illeszkedő terápiát válasszuk.

Hogyan működik az akupunktúra?

Az akupunktúra pontos hatásmechanizmusára nincs egyetlen magyarázat. Több elmélet is létezik, amelyek valószínűleg nem egymást kizárva, hanem egymást kiegészítve magyarázzák, miért enyhülhet a fájdalom.

Az egyik legismertebb az endorfinelmélet. Eszerint a tűszúrások hatására fokozódhat a szervezet saját fájdalomcsillapító anyagainak, az endorfinoknak a felszabadulása. Ezek természetes módon mérsékelhetik a fájdalomérzetet. Más elképzelések szerint az akupunktúra bizonyos hormonális és immunfolyamatokra is hatással lehet.