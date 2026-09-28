Így hat az akupunktúra

A hagyományos kínai orvoslás egyik legismertebb módszere az akupunktúra, amelynek története több ezer évre nyúlik vissza. A tradicionális szemlélet szerint a testben egyfajta életenergia, a csí áramlik, és ennek egyensúlyzavara különböző panaszokhoz vezethet. A kezelés során meghatározott pontokat vékony tűkkel stimulálnak. Mire jó az akupunktúra, milyen esetekben hatásos? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kezelésről!
A modern orvoslás már más megközelítésből vizsgálja az akupunktúra módszerét. Azt kutatja, milyen idegrendszeri, hormonális és keringési folyamatok állhatnak a tapasztalt hatások mögött. A klinikai vizsgálatok alapján az akupunktúra bizonyos akut és krónikus fájdalmak esetén hatékonyabbnak bizonyulhat a puszta placebónál vagy az úgynevezett ál-akupunktúránál.
– Az akupunktúra hatásmechanizmusát több, egymást kiegészítő elmélet is magyarázza, és az eddigi klinikai tapasztalatok, illetve vizsgálatok alapján bizonyos akut és krónikus fájdalmak kezelésében is hatékony lehet – mondja Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont – Prima Medica sebésze, fájdalomspecialista, neurálterapeuta, a hagyományos kínai orvoslás szakorvosa. – A WHO több mozgásszervi panasz, köztük a térd- és derékfájdalom, a nyak- és vállpanaszok, a teniszkönyök vagy a lumbágó esetén is ajánlja a módszert. Ugyanakkor fontos, hogy a kezelés előtt pontos diagnózis szülessen, és mindig az adott páciens állapotához leginkább illeszkedő terápiát válasszuk.
Az akupunktúra pontos hatásmechanizmusára nincs egyetlen magyarázat. Több elmélet is létezik, amelyek valószínűleg nem egymást kizárva, hanem egymást kiegészítve magyarázzák, miért enyhülhet a fájdalom.
Az egyik legismertebb az endorfinelmélet. Eszerint a tűszúrások hatására fokozódhat a szervezet saját fájdalomcsillapító anyagainak, az endorfinoknak a felszabadulása. Ezek természetes módon mérsékelhetik a fájdalomérzetet. Más elképzelések szerint az akupunktúra bizonyos hormonális és immunfolyamatokra is hatással lehet.
Az úgynevezett augmentációs elmélet többek között a fehérvérsejtek, hormonok, prosztaglandinok és antitestek változását vizsgálja, míg a neurotranszmitter-elmélet az idegsejtek közötti kommunikációban szerepet játszó ingerületátvivő anyagok működését helyezi középpontba.
A keringési, illetve vazomotoros elmélet szerint az akupunktúrás kezelés értágító anyagok felszabadulását is elősegítheti. Ez javíthatja a helyi keringést, és szerepet játszhat a sérülések utáni regenerációban, illetve egyes duzzanatokkal és idegi eredetű panaszokkal összefüggő folyamatokban.
A „gate control”, vagyis kapuelmélet pedig azt írja le, hogy az idegrendszer bizonyos ingerek hatására képes gátolni a fájdalomjelzések továbbítását és feldolgozását. Vagyis nem egyszerűen arról van szó, hogy a tű „megszünteti” a fájdalmat: a szervezet saját fájdalomfeldolgozó rendszerei is bekapcsolódhatnak.
Az akupunktúra egyik különlegessége éppen az egyénre szabhatósága. Ugyanaz a betegség nem feltétlenül igényel azonos kezelést mindenkinél, hiszen a panaszok mellett a kísérő tünetek és az egyéni állapot is befolyásolhatják a terápiát. Bizonyos problémáknál, például hányinger esetén alkalmazhatók jól meghatározott, rögzített pontkombinációk. Krónikus fájdalomnál azonban már jóval összetettebb lehet a kép. Ilyenkor a szakember a tünetek alapján választja ki, mely területek stimulálása lehet a leginkább célravezető.
Éppen ezért különösen fontos, hogy a tűk behelyezését megelőzze a pontos diagnózis. Az akupunktúra ugyanis nem minden esetben önálló megoldás, hanem az adott problémától függően más kezelések mellett, azok kiegészítéseként jöhet szóba. A cél mindig az, hogy a páciens állapotához igazodó, hatékony és számára is elfogadható módszert válasszanak.
Fontos, hogy a kezelést mindig képzett szakember végezze, ellenkező esetben számos negatív következményei is lehet. Az Origo egy korábbi cikkében olvashatunk az akupunktúra veszélyeiről részletesen!
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