Valóságshow készülhet Gallusz Niki és fiatal szerelme életéről? Meglepő kijelentést tett a sztárpár

Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony, ahogy a TikTokon a legtöbben ismerik, alig néhány hónapja alkotnak egy párt, de elmondásuk szerint szerelmük olyan erős, hogy már az esküvő is többször szóba került. Emiatt, na meg persze a nagy korkülönbség miatt a sztárpár életét hatalmas figyelem övezi, de ők ezt egy cseppet sem bánják. Sőt, Gallusz Niki új párja még egy a kapcsolatukról szóló valóságshowt is bevállalna. Erről meséltek most.

Gallusz Niki Tony mellett megtalálta a boldogságot: csak néhány hónapja alkotnak egy párt, de már a jövőt tervezik (Fotó: Gábor Zoltán)

Gallusz Niki és Tony kapcsolata cseppet sem mondható hétköznapinak, de talán pont ezért működik ennyire jól. Ahogy a színésznő és fiatal kedvese fogalmaznak, egy nagyon mély lelki kapcsolat van közöttük, aminek fontos pillére a hit és egymás támogatása a mindennapokban, ami miatt még a vitáik is szinte idilliek.

„Nagy dumások vagyunk, és szeretünk jó értelemben vitatkozni, és ez egy fontos fűszere a jó kapcsolatnak. Egyébként sok mindenben nem feltétlenül értünk egyet, és akkor felpezseg a beszélgetés, aztán szépen egymásra nézünk, puszit adunk egymásnak, és megnyugszunk” – mesélte Niki.

Emellett viszont 1000%-ban nyugi van. Ha el kell válnom Nikitől azt mindig nehezen élem meg, de ettől függetlenül szinte mindig ilyen kánaáni, mennyországi állapotok vannak nálunk, úgyhogy mindenkinek legalább ilyen párkapcsolatot kívánok

– folytatta Tony.

„Mézes hetek, hónapok, mézes évek. Sőt, mézes élet. Ez lehetne a címe az új realitynek, ami rólunk szól” – viccelődött a színésznő.

Gallusz Niki férjeként hivatkozik Tonyra a kezdetektől, de bevallásuk szerint esküvőre még nem került sor (Fotó: Dr. Tóth Amarilla / Instagram)

Gallusz Niki párja simán bevállalna egy saját műsort

Bár az énekes-színésznő a közeljövőben igen elfoglalt lesz, hiszen a Madách Színházi munkái mellett szeptember 20-tól a Sztárban Sztár 2026-os évadában fog versenyezni, mégsem lenne ellenükre egy kettejükről szóló valóságshow.

Én soha az életben nem vállaltam volna be ilyesmit, de valahogy Tony nagyon jó dolgokat hoz ki belőlem, szóval még ha felbosszant, akkor is szórakoztató tudnék lenni szerinte, miközben meg tudnék maradni önmagam. Szóval tulajdonképpen lehet, hogy nem zárkóznék el, ha érkezne egy ilyen felkérés

– játszott el a gondolattal Niki.