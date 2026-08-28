Gallusz Niki 20 évvel fiatalabb szerelméről vallott: „Tonynak nem tetszik, de alapvetően a kor igenis számít”

Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony teljesen váratlanul szerettek egymásba, amit a média és a rajongóik eleinte igencsak kétkedve fogadtak. Sokan azt hitték, a kapcsolatukról szóló videók csak ügyes reklámfogás a népszerű TikTokker részéről, de úgy tűnik, erről szó sincs, hiszen azóta többször is bizonyították: szerelmük valódi. Ez persze nem azt jelenti, hogy ők valaha is számítottak volna arra, hogy így egymásra találnak, Gallusz Niki szerint ugyanis bizony számít a korkülönbség egy kapcsolatban, ők mégis jól működnek. Erről most közösen beszéltek lapunknak.

Gallusz Niki új párja, Tony elemi erővel robbant be az életébe, azóta pedig el sem tudja képzelni a mindennapjait nélküle (Fotó: Gábor Zoltán)

Gallusz Nikolett és Tony között nem kevesebb, mint 23 év van, így érthető, ha felmerül a kérdés, hogy mitől működik ilyen jól kettejük szövetsége? A pár szerint ennek titka a lélekben keresendő.

„Aki ismer engem, akár csak távolról is, az láthatja, hogy nekem nem volt egy kifejezett típusom, de az a fontos, hogy a lelki kapcsolat legyen nagyon mély. Ebben jött el a nagy változás, mert soha nem volt olyan kapcsolatom, ahol olyan mélyen meg tudom élni, és egyet tudunk érteni a hit kérdésében. Én mindig azt hittem, hogy egy platformon vagyok a párjaimmal, de évek alatt kiderült, hogy nekik ez nem olyan fontos a hétköznapokban. Ez a kapcsolat viszont teljesen más, mert mindig az hangzik el, hogy én erősítem őt, pedig szerintem ő erősít engem” – mesélte Niki, akire szeptember 20-tól új kihívás vár, ugyanis másik 11 énekessel közösen színpadra lép a Sztárban Sztár új évadában.

Ez egy kölcsönös dolog. Persze én is beleteszem az erőt, nekem is van hitem, de Niki nélkül nem lenne meg az a stabilitás a hit terén, például ő mondja, hogy menjünk templomba, és az, hogy minden héten megyünk, engem megtart a hitemben

– fűzte hozzá Tony.

Gallusz Niki a Sztárban Sztár 12. évadában fog szerepelni szeptember 20-tól, amiben kedvese szintén maximálisan támogatja (Fotó: Gábor Zoltán)

Gallusz Niki Tony személyében mindent megtalált, amit keresett

Bár Gallusz Niki párja nem épp ebben hisz, ennek ellenére elismeri, számára fontos egy kapcsolatban a kor, mégis ezt náluk könnyedén felülírta a közöttük lévő különleges kötelék. Ennek ellenére a színésznő azt is elismerte, nem csodálkozik, hogy sokan meglepődtek a szerelmükön.

Nekem az nagyon tetszett, amikor nem akarták elhinni, hogy együtt vagyunk, mert szerintem is valószínűtlen. Itt félreértés ne essen, és ez lehet, hogy Tonynak nem tetszik, de alapvetően a kor igenis számít, és nagyon nagy a korkülönbség. De pont ettől érdekes, hogy különböző testekben, különböző fejlődésű lelkek vannak

– magyarázta a Sztárban Sztár 2026-os évadának énekesnője.