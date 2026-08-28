Gallusz Niki 20 évvel fiatalabb szerelméről vallott: „Tonynak nem tetszik, de alapvetően a kor igenis számít”

Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony teljesen váratlanul szerettek egymásba, amit a média és a rajongóik eleinte igencsak kétkedve fogadtak. Sokan azt hitték, a kapcsolatukról szóló videók csak ügyes reklámfogás a népszerű TikTokker részéről, de úgy tűnik, erről szó sincs, hiszen azóta többször is bizonyították: szerelmük valódi. Ez persze nem azt jelenti, hogy ők valaha is számítottak volna arra, hogy így egymásra találnak, Gallusz Niki szerint ugyanis bizony számít a korkülönbség egy kapcsolatban, ők mégis jól működnek. Erről most közösen beszéltek lapunknak.
Gallusz Nikolett és Tony között nem kevesebb, mint 23 év van, így érthető, ha felmerül a kérdés, hogy mitől működik ilyen jól kettejük szövetsége? A pár szerint ennek titka a lélekben keresendő.
„Aki ismer engem, akár csak távolról is, az láthatja, hogy nekem nem volt egy kifejezett típusom, de az a fontos, hogy a lelki kapcsolat legyen nagyon mély. Ebben jött el a nagy változás, mert soha nem volt olyan kapcsolatom, ahol olyan mélyen meg tudom élni, és egyet tudunk érteni a hit kérdésében. Én mindig azt hittem, hogy egy platformon vagyok a párjaimmal, de évek alatt kiderült, hogy nekik ez nem olyan fontos a hétköznapokban. Ez a kapcsolat viszont teljesen más, mert mindig az hangzik el, hogy én erősítem őt, pedig szerintem ő erősít engem” – mesélte Niki, akire szeptember 20-tól új kihívás vár, ugyanis másik 11 énekessel közösen színpadra lép a Sztárban Sztár új évadában.
Ez egy kölcsönös dolog. Persze én is beleteszem az erőt, nekem is van hitem, de Niki nélkül nem lenne meg az a stabilitás a hit terén, például ő mondja, hogy menjünk templomba, és az, hogy minden héten megyünk, engem megtart a hitemben
– fűzte hozzá Tony.
Bár Gallusz Niki párja nem épp ebben hisz, ennek ellenére elismeri, számára fontos egy kapcsolatban a kor, mégis ezt náluk könnyedén felülírta a közöttük lévő különleges kötelék. Ennek ellenére a színésznő azt is elismerte, nem csodálkozik, hogy sokan meglepődtek a szerelmükön.
Nekem az nagyon tetszett, amikor nem akarták elhinni, hogy együtt vagyunk, mert szerintem is valószínűtlen. Itt félreértés ne essen, és ez lehet, hogy Tonynak nem tetszik, de alapvetően a kor igenis számít, és nagyon nagy a korkülönbség. De pont ettől érdekes, hogy különböző testekben, különböző fejlődésű lelkek vannak
– magyarázta a Sztárban Sztár 2026-os évadának énekesnője.
„Engem ez abszolút nem érdekelt, hogy nem vették komolyan, mert tudtam, hogy idővel úgyis ki fog derülni, hogy mi az igazság, csak idő kérdése volt. Bár még mai napig is vannak, akik nem hiszik el. A kor pedig tényleg nem számít, és nagyon nagy baj, ha számít, mert ez, kettőnk között csak azért van, mert annyira lélekből meg szívből élünk, és ez a fontos” – mondta el a saját véleményét Tony.
„Hát igen, a lelki kapcsolódás a legerősebb dolog, és ha az erős, akkor minden könnyűvé tud válni” – értett egyet végül Niki is.
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