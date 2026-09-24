„Úgy éreztük, összeomlott körülöttünk a világ” – sült csirkét vacsorázott a háromgyermekes édesapa, majd közölték: már csak órái vannak hátra

Egy háromgyermekes édesapa és családja sokkot kapott, amikor az orvosok mindössze néhány órát jósoltak, miután kritikussá vált az állapota egy helyi pubban elfogyasztott sült csirkés vacsorát követően.

Sült csirkét evett a helyi kocsmában a háromgyermekes édesapa, majd közölték vele, hogy már csak órái vannak hátra

Fotó: Unsplash

Sült csirkét evett a helyi kocsmában a háromgyermekes édesapa, majd közölték vele, hogy már csak órái vannak hátra

A 64 éves Udhyam Amint februárban szállították kórházba ételmérgezés gyanújával, miután a vacsora után rosszul lett. Az orvosok később megállapították, hogy Campylobacter-fertőzést kapott. Ez a baktérium az ételmérgezések egyik gyakori okozója, a férfi állapota azonban drámai gyorsasággal romlott: szepszis alakult ki nála, majd több szerve is felmondta a szolgálatot.

A Surrey-ben található Kingswoodban élő Udhyam még eszméleténél volt, és beszélgetett a hozzátartozóival, amikor megérkezett a dél-londoni Suttonban található St Helier kórházba, noha már akkor is erős hasi fájdalmakra panaszkodott. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy vérének pH-értéke veszélyesen alacsony szintre zuhant, ezért azonnal az újraélesztő helyiségbe vitték.

Állapota ezután rohamosan rosszabbodott, és szívmegállást szenvedett. Az intenzív osztályra szállították, ahol lélegeztetőgépre került.

Családját az orvosok arra figyelmeztették, hogy Udhyam abban a pillanatban a kórház legsúlyosabb állapotban lévő betege volt. Még abban sem lehettek biztosak, hogy túléli az intenzív osztályra történő átszállítást, hozzátartozóinak pedig azt mondták: elképzelhető, hogy már csak néhány órája van hátra. Udhyam 33 éves lánya, Parisha Bains felidézte, milyen megrázó pillanatokat élt át a család.

Úgy éreztük, mintha összeomlott volna körülöttünk a világ. Semmi sem készít fel arra, hogy azt monddják neked: lehet, hogy az, akit szeretsz, már a nap végét sem éri meg. Közölték velünk, hogy szepszis alakult ki nála, és több szerve is leállt. A létfontosságú szerveinek többsége már nem működött

– mondta.

Parisha szerint valóságos csoda, hogy édesapja túlélte a történteket.

Kész csoda, hogy még mindig velünk van. Azóta azzal viccelődünk, hogy olyan, mint a macska: kilenc élete van.

Miközben a család már a legrosszabbra készült, a St Helier kórház dolgozói egész éjszaka azért küzdöttek, hogy életben tartsák a férfit. Parisha, aki maga is orvosként, sebészeti szakorvosjelöltként dolgozik az Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trustnál, elmondta, hogy a kórházi személyzet a legnehezebb órákban is végig mellettük állt.