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Nagyot fordul az időjárás: órák alatt beborul az ég, zivatar és erős szél is lecsaphat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 07:00
szélzivatarnapsütés
A napsütés még több helyen velünk marad, ám nem sokáig élvezhetjük a nyugodt időt: északnyugat felől gyorsan megnövekszik a felhőzet, és átmenetileg az ég is beborulhat.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd a déli, kora délutáni órákra északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég. 

Időjárás: nyakunkon a változás, csütörtökön már sokan megérzik
Időjárás: nyakunkon a változás, csütörtökön már sokan megérzik
Fotó: Pexels / Pexels

Időjárás: nyakunkon a változás, csütörtökön már sokan megérzik

Kora este kezdhet el északnyugati irányból határozottan csökkenni a felhőtakaró. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. Az ország nagy részén viszont nem lehet számítani számottevő mennyiségre, sőt maradhatnak száraz területek is! A délnyugati, nyugati, majd az északnyugati irányba forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. 

Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu