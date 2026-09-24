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Ez a termék csak 95 forint! Mutatjuk, mit érdemes most venni az ALDI-ban!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 06:15
Aldiakció
Ugye a te bevásárlólistádon is mindig szerepel a tej és a kenyér? Nézd meg, milyen jó áron szerezheted be őket az ALDI akcióiban!

A hétköznapokhoz is szuper árak járnak

Az ALDI-val nemcsak a nagy, hanem a kisebb, hétköznapi bevásárlások is igazán pénztárcabarát módon megoldhatóak. Az aktuális akciók között ott vár ránk a minden nap szükséges péksütemény és kenyér.

Forrás: ALDI

Az AZON MELEGÉBEN frissen sütött pékárui között a 420 grammos burgonyás vekni most 30%-kal kedvezőbb áron kerülhet a kosaradba, mindössze 349 forintért*, és hihetetlen, de a látványpékségben most még 100 Ft-ba se kerül az örök klasszikus, a tepertős pogácsa, hiszen 42%-kal olcsóbb, csupán 95 forint** darabja. Kihagyhatatlan az ALDI ajánlata a KOKÁRDÁS UHT tejre is, aminek literjéből 37%-kal jobb áron, 165 forintért*** betárazhatsz, és szükség is van rá, mert szinte minden napszakban fogy belőle: kávéhoz, kakaóhoz és a gyerekek kedvenc tejbegrízébe is.

Egy hirtelen betoppanó vendég sem foghat ki rajtad. Most érdemes feltöltened a készleteket hosszabb ideig eltartható élelmiszerekből is, fantasztikus ötleteket és árakat találtunk erre az ALDI-ban. Például a natúr vagy enyhén csípős PRIMANA mini fasírtgolyókat, amiknek fél kilós csomagja most 33%-kal alacsonyabb áron, 585 forintért**** kapható. Csak előveszed a fagyasztóból, pár perc alatt kisütöd, és salátával vagy szószokkal már asztalra is teheted. Ha pedig kávét kínálnál a vendégeidnek, akkor a többféle változatban elérhető, „csak bontod és kész”, azaz 3 az 1-ben BARISSIMO instant kávé jó választás, a 10 adagos csomagot most 21%-kal olcsóbban, 329 forintért***** viheted haza. 

ALDI

 Az ALDI tudja, mire van szükséged: a lehető legjobb árakra. Éppen ezért még több akciót, még több spórolási lehetőséget biztosít, mindezt úgy, hogy év eleje óta már 1500 termék árát tartósan csökkentette. Ráadásul az ALDI-ban az akciós árak és a kedvezmények feltételek nélkül, mindenkinek járnak!

*09.24-09.27.: AZON MELEGÉBEN Burgonyás vekni, 420g/db, 499Ft/db helyett 30% engedménnyel 349Ft/db (830,95Ft/kg);

**09.24-09.27.: AZON MELEGÉBEN Tepertős hatszög, 77g/db, 165Ft/db helyett 42% engedménnyel 95Ft/db (1233,77Ft/kg);

***09.24.-09.27.: KOKÁRDÁS UHT Tej, 1,5% zsírtartalom, 1l/doboz, 265Ft/doboz helyett 37% engedménnyel 165Ft/doboz (165Ft/l);

****09.24-09.27.: PRIMANA Mini fasírtgolyók, 500g/csomag, 885Ft/csomag helyett 33% engedménnyel 585Ft/csomag (1170Ft/kg);

*****09.24-09.27.: BARISSIMO Instant kávé, 3 az 1-ben, többféle, 10x18g/csomag, 419Ft/csomag helyett 21% engedménnyel 329Ft/csomag (1827,78Ft/kg).

Az ajánlatok a 2026. 09.24. és 09.30. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu