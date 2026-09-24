"Van egy életszínvonalunk" - Várkonyi Andrea kitálalt házasságáról

Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinc házastársa már öt éve, az idő alatt pedig sok mindent megéltek. Most a Story magazin megkeresésére árult el részleteket a magánéletéről.

Várkonyi Andrea nagyon boldog házasságában

Fotó: Máté Krisztián

Várkonyi Andrea: "Nem a NER felesége vagyok, hanem Mészáros Lőrincé"

Az üzletasszony arról is beszélt, hogy sokat változott. Bár korábban erős nőnek tartotta magát, ez az érzés eltűnt egy időre, amiben testvére betegsége és halála is szerepet játszott. Mint fogalmazott, Mészáros Lőrinc mellett visszakapta önmagát.

Várkonyi Andrea kitért arra is, hogy férjével rendszeresen kapnak kritikát a közösségi médiában, amelyek olykor sértőek és trágárok, de meglátása szerint az ismertség nem jelenti azt, hogy az emberek valóban ismerik őket.

Fényűző életmódjáról, így a jachtozásról, a magánrepülős utazásokról, a luxusautókról és a drága ruhákról is kérdezték. Várkonyi Andrea azt mondta, az anyagi lehetőségeiknek megfelelő életszínvonalon élnek, és nem szeretnének ezzel senkit provokálni. Példaként említette azt az esetet, amikor egy jachton dobozos kávéval fényképezték le. Mint fogalmazott, miközben emiatt sok kritikát kapott, arról már nem esett szó, hogy az akkor viselt ruhája 2300 forintba került.

Van egy életszínvonalunk, és az az által adott lehetőségek szerint élünk

– zárta le.

Arra a kérdésre, megbánta-e a jachtozást, nemmel válaszolt. Hozzátette ugyanakkor, hogy azon a jachton, amelyről az elmúlt nyáron több alkalommal is írtak, állítása szerint nem ők tartózkodtak.

Az interjúban Mészáros Lőrinc Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata és az ezzel összefüggő bírálatok is szóba kerültek. Várkonyi Andrea szerint férje korábban több interjúban is beszélt arról, hogy már a Fidesz-kormányok előtt jómódú volt. A Mészáros Lőrinccel és vállalkozásaival kapcsolatos politikai állításokra az interjúban férje korábbi érvelését ismertette. Arra a kérdésre, hogy NER-feleségnek tartja-e magát, azt válaszolta:

Nem. Mert nem a NER felesége vagyok, hanem Mészáros Lőrincé.

Hangsúlyozta, hogy korábban is tanult, dolgozott, reklámszerződései voltak, jelenleg pedig saját vállalkozása hatvan embernek ad munkát. A cég elsősorban a Mészáros Csoport kommunikációs és marketingfeladatait végzi, de kapacitásuktól függően külső megbízásokat is vállalnak.