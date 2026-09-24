"Van egy életszínvonalunk" - Várkonyi Andrea kitálalt házasságáról

Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinc házastársa már öt éve, az idő alatt pedig sok mindent megéltek. Most a Story magazin megkeresésére árult el részleteket a magánéletéről.
Az üzletasszony arról is beszélt, hogy sokat változott. Bár korábban erős nőnek tartotta magát, ez az érzés eltűnt egy időre, amiben testvére betegsége és halála is szerepet játszott. Mint fogalmazott, Mészáros Lőrinc mellett visszakapta önmagát.
Várkonyi Andrea kitért arra is, hogy férjével rendszeresen kapnak kritikát a közösségi médiában, amelyek olykor sértőek és trágárok, de meglátása szerint az ismertség nem jelenti azt, hogy az emberek valóban ismerik őket.
Fényűző életmódjáról, így a jachtozásról, a magánrepülős utazásokról, a luxusautókról és a drága ruhákról is kérdezték. Várkonyi Andrea azt mondta, az anyagi lehetőségeiknek megfelelő életszínvonalon élnek, és nem szeretnének ezzel senkit provokálni. Példaként említette azt az esetet, amikor egy jachton dobozos kávéval fényképezték le. Mint fogalmazott, miközben emiatt sok kritikát kapott, arról már nem esett szó, hogy az akkor viselt ruhája 2300 forintba került.
Van egy életszínvonalunk, és az az által adott lehetőségek szerint élünk
– zárta le.
Arra a kérdésre, megbánta-e a jachtozást, nemmel válaszolt. Hozzátette ugyanakkor, hogy azon a jachton, amelyről az elmúlt nyáron több alkalommal is írtak, állítása szerint nem ők tartózkodtak.
Az interjúban Mészáros Lőrinc Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata és az ezzel összefüggő bírálatok is szóba kerültek. Várkonyi Andrea szerint férje korábban több interjúban is beszélt arról, hogy már a Fidesz-kormányok előtt jómódú volt. A Mészáros Lőrinccel és vállalkozásaival kapcsolatos politikai állításokra az interjúban férje korábbi érvelését ismertette. Arra a kérdésre, hogy NER-feleségnek tartja-e magát, azt válaszolta:
Nem. Mert nem a NER felesége vagyok, hanem Mészáros Lőrincé.
Hangsúlyozta, hogy korábban is tanult, dolgozott, reklámszerződései voltak, jelenleg pedig saját vállalkozása hatvan embernek ad munkát. A cég elsősorban a Mészáros Csoport kommunikációs és marketingfeladatait végzi, de kapacitásuktól függően külső megbízásokat is vállalnak.
A házaspárnak házassági szerződése is van, de Várkonyi Andrea szerint annak tartalmát a mai napig nem olvasta. Mint mondta, ő kérte, hogy készüljön ilyen dokumentum, de azt nem nézte át, mert bízik a férjében.
Várkonyi Andrea 19 éves lányáról, Bochkor Nóriról elmondta, hogy még velük él. Érdekli a filmes és televíziós világ, de egyelőre inkább a kamerák mögötti munka vonzza. Az üzletasszony szerint lánya saját nevén szeretne eredményeket elérni, kapcsolatain keresztül legfeljebb abban segítene neki, hogy lehetőséget kapjon a bizonyításra.
A házasságuk válságáról és Mészáros Lőrinc állítólagos viszonyairól szóló pletykákat valótlannak nevezte, és azt mondta, ezeken férjével már csak nevetnek.
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