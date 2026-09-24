"Meghozta ezt az utolsó döntést" - elhunyt a népszerű rádiós legenda

Megrázó, mégis végtelenül bátor döntést hozott élete utolsó napján Judy Markey: a 82 éves legendás műsorvezető saját feltételei szerint, méltósággal távozott az élők sorából egy svájci eutanázia-klinikán.

Fotó: Nai Jose

Egy Snickers és az utolsó fekete humor

A Kathy and Judy Show sztárja éveken át küzdött egy kegyetlen, folyamatosan súlyosbodó idegrendszeri betegséggel. Amikor teste már végképp feladta a szolgálatot, Judy úgy döntött, nem várja meg a teljes leépülést: élt a Svájcban legális asszisztált öngyilkosság lehetőségével.

A Chicago Sun-Times beszámolója szerint a rádiós ikon az utolsó percre is megőrizte legendás humorát. Közvetlenül a halálos injekció előtt még jóízűen elmajszolt egy Snickers csokoládét, majd megjegyezte, hogy kicsit fáj a feje.

„Megkérdeztem tőle, hogy kér-e egy Advilt. Ő pedig rám nézett, és azt mondta: »Azt hiszem, ide már egy kicsit erősebbre lesz szükségem«” – idézte fel a könnyeivel küszködve Judy férje, Tom. A szobában lévők sírva fakadtak, de mindannyian elmosolyodtak a rádiós utolsó, fekete humorán.

„Nem akart idősotthonban elsorvadni”

Judy Markey generációk kedvence volt, leginkább az 1989-től sugárzott, hatalmas sikerű nappali és szombat délelőtti talkshow-ból ismerték. Halála után egykori műsorvezető-társa és legjobb barátnője, Kathy O'Malley egy szívszorító Facebook-bejegyzésben búcsúzott tőle.

„Régebben mindig azon nevettünk, hogy egyszer majd az idősotthonok tele lesznek olyan nőkkel, akiket Judynak és Kathynek hívnak. Nos, mára ez így is lett. De ő úgy döntött, hogy nem akar közéjük tartozni” – írta Kathy, utalva arra, hogy Judy mindig is szentül hitte: az embernek joga van dönteni a saját élete végéről. „Kiválasztotta a dátumot, a helyszínt, és addig a napig elszántan, boldogan élte az életét. Múlt héten még elmentünk egy étterembe, amit ki akart próbálni, és végigröhögtük az időt. Ez a búcsú most egy igazi csapás”.

Virágok helyett állatvédelmet kért

A legendás újságíró-műsorvezető hatalmas űrt hagy maga után, gyászolja férje, gyermekei, mostohagyermekei és imádott unokái is. A család egy zárt körű, privát megemlékezést szervezett a tiszteletére. Judy utolsó kívánsága az volt, hogy a tisztelgők méregdrága gyászcsokrok és koszorúk helyett inkább a PAWS Chicago állatvédő alapítványnak vagy a Nemzetközi Menekültügyi Bizottságnak utalják a pénzt.