„Rengeteget spóroltunk” – Puskás Peti kemény beszólással kezdte a Celeb vagyok… ments ki innen!-t

Bár a Celeb vagyok… ments ki innen!-t sokan Sebestyén Balázs és Vadon Jani ikonikus párosával azonosítják, az idei új évadban már egyikük sem tért vissza. A duó helyett most négy új műsorvezető, Puskás-Dallos Péter, Istenes Bence, Árpa Attila és Sipos Orsolya nehezíti a sztárok egyébként sem könnyű dzsungelbeli mindennapjait. A váltást azonban még ők maguk sem hagyták szó nélkül, Puskás Peti ugyanis már az első 20 percben beszólt Balázsnak. Mutatjuk, mit mondott!
Puskás Peti és Istenes Bence már több műsoron is dolgoztak együtt, így a nézők kifejezetten örültek, amikor kiderült, hogy ők vezetik a Celeb vagyok… ments ki innen! 2026-os évadát. A műsorvezetők és a szereplők a napokban megérkeztek a kolumbiai dzsungelbe, tegnap este pedig elkezdődött a nagy kaland. Ennek kapcsán a házigazdák az előző évadokhoz képest történt változásokat is ismertették a nézőkkel, köztük Balázsék távozását, bár utóbbival kicsit oda is szúrtak nekik.
Amint láthatjátok, készültünk fantasztikus díszlettel, Pokol Tours díszlettel. Most, hogy Sebestyén Balázs nem vezeti a műsort, rengeteget spóroltunk, úgyhogy négy műsorvezető van, több celebritásunk van és több játék is lesz, szóval, elképesztő lesz az idei évad
– kezdte Peti már az adás elején, amin társa, Istenes Bence csak jót nevetett, bár elmondásuk szerint az ő jó hangulata inkább a fájdalomcsillapítóknak tudható be, ugyanis már az első forgatási napon megsérült.
Bár a fiúk láthatóan nagyon élvezik a dél-amerikai kalandot, azt mindketten elismerték, hogy a családjaik nagyon hiányoznak nekik.
„Bárcsak itt lehetne Bogi és Adél is. Nekem tényleg hiányoznak” – vallotta be váratlanul Peti, pedig ez még csak a több hetes kaland második napja volt.
Egyébként komolyan hiányoznak, az a vicc. És ennyire nincs is jó kedvünk igazából, mert nagyjából pár órával ezelőtt engedtek ki engem a kórházból. Szóval, az érzéstelenítőt még érzem valószínűleg, és nem is látok a szememre
– tört rá az őszinteségi roham Bencére is, de persze végül mindketten nevetve vetették bele magukat az első adásba.
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