„Rengeteget spóroltunk” – Puskás Peti kemény beszólással kezdte a Celeb vagyok… ments ki innen!-t

Bár a Celeb vagyok… ments ki innen!-t sokan Sebestyén Balázs és Vadon Jani ikonikus párosával azonosítják, az idei új évadban már egyikük sem tért vissza. A duó helyett most négy új műsorvezető, Puskás-Dallos Péter, Istenes Bence, Árpa Attila és Sipos Orsolya nehezíti a sztárok egyébként sem könnyű dzsungelbeli mindennapjait. A váltást azonban még ők maguk sem hagyták szó nélkül, Puskás Peti ugyanis már az első 20 percben beszólt Balázsnak. Mutatjuk, mit mondott!

Puskás Peti már a Celeb vagyok... ments ki innen! első adásában beszólt Sebestyén Balázsnak (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Puskás Peti és Istenes Bence már több műsoron is dolgoztak együtt, így a nézők kifejezetten örültek, amikor kiderült, hogy ők vezetik a Celeb vagyok… ments ki innen! 2026-os évadát. A műsorvezetők és a szereplők a napokban megérkeztek a kolumbiai dzsungelbe, tegnap este pedig elkezdődött a nagy kaland. Ennek kapcsán a házigazdák az előző évadokhoz képest történt változásokat is ismertették a nézőkkel, köztük Balázsék távozását, bár utóbbival kicsit oda is szúrtak nekik.

Amint láthatjátok, készültünk fantasztikus díszlettel, Pokol Tours díszlettel. Most, hogy Sebestyén Balázs nem vezeti a műsort, rengeteget spóroltunk, úgyhogy négy műsorvezető van, több celebritásunk van és több játék is lesz, szóval, elképesztő lesz az idei évad

– kezdte Peti már az adás elején, amin társa, Istenes Bence csak jót nevetett, bár elmondásuk szerint az ő jó hangulata inkább a fájdalomcsillapítóknak tudható be, ugyanis már az első forgatási napon megsérült.

Istenes Bence balesetet szenvedett az első adásban, kórházba is kellett szállítani Kolumbiában (Fotó: Nagy Zoltán/hot! magazin/archív)

Puskás Peti és Istenes Bence családja otthon maradt

Bár a fiúk láthatóan nagyon élvezik a dél-amerikai kalandot, azt mindketten elismerték, hogy a családjaik nagyon hiányoznak nekik.

„Bárcsak itt lehetne Bogi és Adél is. Nekem tényleg hiányoznak” – vallotta be váratlanul Peti, pedig ez még csak a több hetes kaland második napja volt.

Egyébként komolyan hiányoznak, az a vicc. És ennyire nincs is jó kedvünk igazából, mert nagyjából pár órával ezelőtt engedtek ki engem a kórházból. Szóval, az érzéstelenítőt még érzem valószínűleg, és nem is látok a szememre

– tört rá az őszinteségi roham Bencére is, de persze végül mindketten nevetve vetették bele magukat az első adásba.