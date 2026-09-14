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Rémisztőbb, mint a fulladás − ettől bénulhatsz le reggelre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alvászavar
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 20:30
alvási bénulásREM-alvászavar
Próbálsz megszólalni, de egyetlen hang sem jön ki a torkodon, a mellkasod szorít és mintha egy alakot is látnál a szoba félhomályában. Lehet, hogy nyaktól lefelé lebénultál, vagy ilyen a hírhedt alvási paralízis? Utóbbi egyesek számára ijesztőbb, mint a fulladás. Mutatjuk, mit tehetsz ellene, ha neked is volt már benne részed.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Ébredéskor egyesek képtelenek megmozdulni, habár agyunk teljesen éber
  • A REM-fázisban előforduló védőmechanizmust alvási paralízisnek nevezzük
  • Jelenleg nincs rá gyógymód, de létezik egy hasznos praktika, ami segíthet idővel megszüntetni az alvási bénulást

Az állapot jellemzően az elalvás és az ébredés közötti átmenetben jelentkezik, de előfordulhat közvetlenül ébredés előtt is. Az alvási paralízis az alvás során jelentkező rendellenes jelenség, aminek lényege, hogy a tudatod már éber, a tested azonban még alvó üzemmódban van. Ilyenkor néhány másodpercig vagy akár néhány percig sem mozogni, sem beszélni nem tudsz, miközben teljesen tudatodnál vagy.

alvási paralízis férfi álmában
Az alvási paralízis akkor történik, amikor az izomgátló állapot átcsúszik az ébrenléti fázisba
Fotó: PeopleImages

Az alvási paralízis ijesztőbb lehet, mint a fulladás

A REM-alvás során ez egyfajta védőmechanizmus: megakadályozza, hogy az álmaidat ténylegesen eljátszd és megvalósítsd. Az átmeneti mozdulatlanság mellett mellkasi nyomás, nehézlégzéshez hasonló érzés vagy fulladásérzet is jelentkezhet. 

Az epizódokat ráadásul különös hallási vagy vizuális élmények is kísérhetik: hangokat hallhatsz, vagy alakokat, árnyakat láthatsz. 

Ezek az élmények rendkívül valóságosnak tűnhetnek, ezért az epizód kifejezetten félelmetes.

Kerekesszékes nő a sötétben
Mintha lebénultál volna. Stressz, rendszertelen alvásidő, kimerültség is állhat a háttérben
Fotó: Voyagerix

Mi okozza az alvási bénulást?

A pontos kiváltó ok nem minden esetben ismert − a kialakulásban több tényező is szerepet játszhat, például a rendszertelen alvás, az alváshiány vagy a fokozott stressz.

Összefüggést figyeltek meg többek között a poszttraumás stressz-zavarral (PTSD), a szorongásos zavarokkal és a pánikbetegséggel. 

Az alkohol hirtelen elhagyása, illetve egyes antidepresszánsok hirtelen abbahagyása szintén megváltoztathatja a REM-alvás működését. 

Mit tehetsz ellene?

A kezelés elsősorban attól függ, mi áll a háttérben. Sokat segíthet a rendszeres alvási rutin kialakítása, a megfelelő mennyiségű pihenés, a stressz csökkentése és az alkoholfogyasztás mérséklése is. Bizonyos esetekben az orvos gyógyszeres kezelést is javasolhat. 

Egyeseknek segíthet, ha a teljes mozdulatlanság helyett egészen apró mozdulatra koncentrálnak, például megpróbálják megmozdítani először az egyik, majd a másik ujjukat.

Ezért ne aludj hanyatt

Az alvási bénulást leginkább a hanyatt fekvő alvási pozíció (szupinációs helyzet) triggerelheti. Ha a légzési nehézség miatt az agy hirtelen feleszmél a REM fázisból, a tudat hamarabb tisztul ki, mint ahogy a motoros funkciók visszatérnének. A REM fázisra jellemző természetes izombénultság így átnyúlik az ébrenlétbe. 

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről az ijesztő alvászavarról:

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