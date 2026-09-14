Rémisztőbb, mint a fulladás − ettől bénulhatsz le reggelre

Ébredéskor egyesek képtelenek megmozdulni, habár agyunk teljesen éber

A REM-fázisban előforduló védőmechanizmust alvási paralízisnek nevezzük

Jelenleg nincs rá gyógymód, de létezik egy hasznos praktika, ami segíthet idővel megszüntetni az alvási bénulást

Az állapot jellemzően az elalvás és az ébredés közötti átmenetben jelentkezik, de előfordulhat közvetlenül ébredés előtt is. Az alvási paralízis az alvás során jelentkező rendellenes jelenség, aminek lényege, hogy a tudatod már éber, a tested azonban még alvó üzemmódban van. Ilyenkor néhány másodpercig vagy akár néhány percig sem mozogni, sem beszélni nem tudsz, miközben teljesen tudatodnál vagy.

Az alvási paralízis akkor történik, amikor az izomgátló állapot átcsúszik az ébrenléti fázisba

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Az alvási paralízis ijesztőbb lehet, mint a fulladás

A REM-alvás során ez egyfajta védőmechanizmus: megakadályozza, hogy az álmaidat ténylegesen eljátszd és megvalósítsd. Az átmeneti mozdulatlanság mellett mellkasi nyomás, nehézlégzéshez hasonló érzés vagy fulladásérzet is jelentkezhet.

Az epizódokat ráadásul különös hallási vagy vizuális élmények is kísérhetik: hangokat hallhatsz, vagy alakokat, árnyakat láthatsz.

Ezek az élmények rendkívül valóságosnak tűnhetnek, ezért az epizód kifejezetten félelmetes.

Mintha lebénultál volna. Stressz, rendszertelen alvásidő, kimerültség is állhat a háttérben

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Mi okozza az alvási bénulást?

A pontos kiváltó ok nem minden esetben ismert − a kialakulásban több tényező is szerepet játszhat, például a rendszertelen alvás, az alváshiány vagy a fokozott stressz.

Összefüggést figyeltek meg többek között a poszttraumás stressz-zavarral (PTSD), a szorongásos zavarokkal és a pánikbetegséggel.

Az alkohol hirtelen elhagyása, illetve egyes antidepresszánsok hirtelen abbahagyása szintén megváltoztathatja a REM-alvás működését.

Mit tehetsz ellene?

A kezelés elsősorban attól függ, mi áll a háttérben. Sokat segíthet a rendszeres alvási rutin kialakítása, a megfelelő mennyiségű pihenés, a stressz csökkentése és az alkoholfogyasztás mérséklése is. Bizonyos esetekben az orvos gyógyszeres kezelést is javasolhat.

Egyeseknek segíthet, ha a teljes mozdulatlanság helyett egészen apró mozdulatra koncentrálnak, például megpróbálják megmozdítani először az egyik, majd a másik ujjukat.

Ezért ne aludj hanyatt

Az alvási bénulást leginkább a hanyatt fekvő alvási pozíció (szupinációs helyzet) triggerelheti. Ha a légzési nehézség miatt az agy hirtelen feleszmél a REM fázisból, a tudat hamarabb tisztul ki, mint ahogy a motoros funkciók visszatérnének. A REM fázisra jellemző természetes izombénultság így átnyúlik az ébrenlétbe.