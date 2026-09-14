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Mielőtt agyvérzést kapnál a tömegközlekedéstől, ezeket a túlélőtippeket vesd be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 17:00
BKVtömegközlekedéserőszakos utasok
Ajtónak préselődni, hallgatni, ahogy utastársad kiabálva osztja meg telefonon élete legintimebb részleteit, vagy éppen azon izgulni, mikor taposnak a cipődre. Ezek bizony a mindennapi tömegközlekedés kevésbé kellemes pillanatai. Ha már munkába érkezés előtt elfogy a türelmed, érdemes bevetned néhány egyszerű trükköt. Hoztunk is hatot!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Zsúfolt járatok, hangos telefonálók és könyöklő utasok – ismerős helyzetek?
  • Mutatjuk, mely utastípusok képesek pillanatok alatt próbára tenni a türelmedet.
  • Néhány egyszerű praktikával sokkal könnyebben megőrizheted a nyugalmadat.

Ha nem autóval indulsz útnak, a metrózás, a buszozás, villamosozás marad a kézenfekvő megoldás. A tömegközlekedés azonban nem jelenti azt, hogy békésen hátradőlhetsz, és nyugodtan élvezheted az utazást.

Férfi és nő vitázik a tömegközlekedés során
Tömegközlekedés során az agynak egyszerre rengeteg ingert kell feldolgoznia.
Fotó: E+ - skynesher

Tömegközlekedés: így maradj nyugodt a legidegesítőbb utasok között is

A zsúfoltság, a lökdösődés, a hangos beszélgetések és az alapvető udvariassági szabályokat figyelmen kívül hagyó utasok könnyen felhúzhatják az embert. Egy rosszul sikerült utazás pedig az egész nap hangulatára rányomhatja a bélyegét. A cél ezért nem az, hogy mindenkit megváltoztassunk magunk körül, hanem hogy megtanuljuk kezelni a kellemetlen helyzeteket.

Utastípusok, akik pillanatok alatt próbára teszik a türelmedet

  • A kapaszkodós: valahogy mindig sikerül úgy elhelyeznie a kezét, hogy az centiméterekre legyen a tiédtől.
  • Az ülésvadász: felszállás után azonnal kiszúrja a jármű túlsó végén található egyetlen szabad helyet, és bárkin, bármin keresztül elindul felé.
  • Az ajtóban várakozó: természetesen pontosan ott áll meg, ahol mások fel- és leszállnának.
  • A telefonos ordibátor: mintha a hívás másik résztvevője egy másik kerületben, nem pedig a vonal túloldalán lenne.
  • A tolakodó: számára a sor és a várakozás inkább ajánlás, mintsem betartandó szabály.
  • A hátizsákos torpedó: a csomagja külön életet él, és minden egyes fordulónál garantáltan találkozik valaki arcával.
  • A hangos tartalomfogyasztó: nincs szüksége fülhallgatóra, hiszen szerinte az egész jármű kíváncsi arra, amit néz vagy hallgat.
  • A büdös.
Zsúfoltság tömegközlekedés eszközön
Mérések igazolják, hogy a zsúfolt ingázás közben a szervezetben megugrik a stresszhormonok (kortizol, adrenalin) szintje.
Fotó: PintoArt

Túlélőtippek tömegközlekedéshez

1. Jelöld ki a határaidat

A zsúfolt járműveken nem mindig lehet nagy távolságot tartani, de apró mozdulatokkal azért kialakíthatod a saját komfortzónádat. Ha hátizsákkal utazol, érdemes levenni és magad elé helyezni. Így jelezheted diszkréten, hogy nagy ívben kerüljenek el, és még véletlenül se szuszogjanak az aurádba.

2. Ne keresd a konfliktust

Nem minden furcsa mozdulat, hangos megjegyzés vagy véletlen lökés érdemel reakciót. Ha valaki rád néz, attól még nem feltétlenül akar beszélgetni, és neked sem kötelező minden interakcióba beleállnod.

3. A csomagodnak is legyen helye

A táskát lehetőleg ne tedd olyan ülésre, amelyre más is leülhetne. A csomagod számára általában a lábad mellett vagy az öledben is van megfelelő hely. Ezzel nemcsak udvariasabb vagy, de a körülötted lévőknek is több mozgásteret hagysz.

4. Legyen zenés menedéked

Egy jó lejátszási lista vagy podcast sokat segíthet abban, hogy kizárd a környezet zaját. 

5. Használd okosan a kapaszkodót

Enyhén tartsd kifelé a könyököd, hogy jelezd a saját személyes tered határát.

Tömegközlekedés metróval
A tömegközlekedés nemcsak fizikailag fárasztó, hanem komoly pszichés terhet is ró az emberi szervezetre.
Fotó: Ldutra2023

6. Foglald le az agyadat

Nézz ki az ablakon, vagy egyszerűen tereld a figyelmedet valami semleges dologra. Minél kevésbé figyelsz minden apró bosszúságra, annál kevésbé tudnak kizökkenteni.

A legfontosabb, hogy az utazás közben se engedd, hogy mások néhány perc alatt tönkretegyék az egész napodat. Nem tudod szabályozni, ki száll fel melléd, mennyire lesz zsúfolt a járat, vagy ki telefonál melletted – azt viszont igen, hogyan reagálsz ezekre. És ha végképp betelik a pohár, néha a legegyszerűbb megoldás egy megállónyi séta. Mire újra felszállsz, talán már sokkal kevésbé tűnik bosszantónak a világ.

Nem Magyarországon a legrosszabb. Egy átlagos nap Máltán, busszal:

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