Már nem sötétség veszi körül: mécsesekkel van tele az útszakasz, ahol meghalt a gyönyörű fiatal nő

Egy 21 éves, műkörmösként dolgozó fiatal nő családja mécseseket és fényfüzéreket helyezett el az elhunyt út menti emlékhelyén, hogy szeretett Dollyjuk „ne legyen sötétben”. Dolly Reed augusztus 29-én, szombaton reggel körülbelül 8:40-kor halt meg egy két járművet érintő közúti balesetben Angliában, a berkshire-i Maidenheadben, a Hawthorn Hillen.

A halálos baleset áldozatát rengetegen gyászolják

Fotó: JustGiving

A halálos baleset helyszínéből emlékhely lett

A fiatal nő a windsori Dedworthben élt. A balesetet követően a helyszínen életét vesztette. Családja „gyönyörű angyalként” emlékezett rá, és azt mondták, halála „örökre megváltoztatta az életük menetét”.

Az emlékhelyen folyamatosan gyűlnek a virágok és a megemlékezések. Dolly szerettei újra és újra visszatérnek, és mécseseket is helyeznek el a helyszínen.

A családja és a közeli barátai még fényfüzért is hoztak, hogy biztosak legyenek benne, Dols nincs sötétben. Hihetetlen képessége volt arra, hogy már pusztán a jelenlétével jobb hellyé tegye a világot.

– mondta Gemma, a család barátja, Dolly szülei, Amy és Jason nevében.

Dolly az édesanyjával, Amyvel, édesapjával, Jasonnel és 12 éves húgával, Betsyvel élt együtt. Két bátyja is volt, Callum és Vinnie. Gemma szerint az egész család teljesen összetört. A szalon, ahol dolgozott, emlékkönyvet nyitott, amelybe a vendégek és barátok beírhatják emlékeiket és együttérző gondolataikat.

Gemma szerint a tragédia óta több ezer szeretetteljes, támogató és részvétnyilvánító üzenet érkezett hozzájuk. Egy adománygyűjtést is indítottak, miután a rokonok, barátok és a helyi közösség tagjai sorra kérdezték, hogyan segíthetnék Dolly családját.

A Thames Valley-i rendőrség korábban közölte, hogy az ütközésben egy fekete Renault Twingo és egy szürke Ford Transit vett részt. Dolly vezette az egyik autót. A rendőrség szemtanúkat keres, és közölte, hogy több olyan autós is lehetett a helyszínen, aki láthatta a balesetet, de még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. A nyomozók várják az esetleges fedélzeti kamerás felvételeket - írja a Mirror.