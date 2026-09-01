Máris kitör a balhé a Farm VIP-ban? Németh Kristóf teljesen kiakadt a társaira

Tegnap elstartolt a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP hatodik évada, ahol a versenyzőknek még szinte idejük sem volt arra, hogy igazán összeszokjanak. Miközben a piros és a sárga csapat tagjai próbálják felmérni egymást, megtalálni a helyüket és kialakítani a saját közösségüket, úgy tűnik, az egyik csapatnál máris komoly feszültség kezd kialakulni.

Németh Kristóf felháborodása óriási balhéba torkollik a Farm VIP-ban? (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői máris konfliktusba keverednek?

A mai adás beharangozójából ugyanis kiderül, hogy a sárgák között egy olyan konfliktus robbanhat ki, amely alaposan próbára teheti az alig pár napja formálódó csapategységet. Németh Kristóf ugyanis egy feladatnál hiába várta a társait, egy ponton azt vette észre, hogy többen egyszerűen eltűntek mellőle. A színész ezért visszament a pajtába, hogy kiderítse, merre lehetnek a többiek. Ott Kriston Pétertől próbált információt szerezni.

„Többiekről tudsz valamit?” – kérdezte Németh Kristóf.

Kriston Péter elárulta neki, hogy csapattársaik az állatok etetésével foglalkoznak, ez a válasz azonban finoman szólva sem nyugtatta meg Kristófot. Sőt, úgy tűnik, ettől szakadt el nála végleg a cérna.

De mi a k**** anyjukért?!

– bőszült fel Kristóf.

A színész később a kamerák előtt sem rejtette véka alá, mennyire értetlenül áll a történtek előtt. Szerinte ugyanis érthetetlen, hogy miközben lenne egy közös feladatuk, néhányan inkább teljesen más elfoglaltságot választottak.

Hogy merülhet fel Olivérben az, hogy menjenek el állatokat etetni? Ez olyan, mintha lenne egy belső ellenségünk

– mondta a kameráknak Kristóf.