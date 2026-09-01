Máris kitör a balhé a Farm VIP-ban? Németh Kristóf teljesen kiakadt a társaira

Tegnap elstartolt a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP hatodik évada, ahol a versenyzőknek még szinte idejük sem volt arra, hogy igazán összeszokjanak. Miközben a piros és a sárga csapat tagjai próbálják felmérni egymást, megtalálni a helyüket és kialakítani a saját közösségüket, úgy tűnik, az egyik csapatnál máris komoly feszültség kezd kialakulni.
A mai adás beharangozójából ugyanis kiderül, hogy a sárgák között egy olyan konfliktus robbanhat ki, amely alaposan próbára teheti az alig pár napja formálódó csapategységet. Németh Kristóf ugyanis egy feladatnál hiába várta a társait, egy ponton azt vette észre, hogy többen egyszerűen eltűntek mellőle. A színész ezért visszament a pajtába, hogy kiderítse, merre lehetnek a többiek. Ott Kriston Pétertől próbált információt szerezni.
„Többiekről tudsz valamit?” – kérdezte Németh Kristóf.
Kriston Péter elárulta neki, hogy csapattársaik az állatok etetésével foglalkoznak, ez a válasz azonban finoman szólva sem nyugtatta meg Kristófot. Sőt, úgy tűnik, ettől szakadt el nála végleg a cérna.
De mi a k**** anyjukért?!
– bőszült fel Kristóf.
A színész később a kamerák előtt sem rejtette véka alá, mennyire értetlenül áll a történtek előtt. Szerinte ugyanis érthetetlen, hogy miközben lenne egy közös feladatuk, néhányan inkább teljesen más elfoglaltságot választottak.
Hogy merülhet fel Olivérben az, hogy menjenek el állatokat etetni? Ez olyan, mintha lenne egy belső ellenségünk
– mondta a kameráknak Kristóf.
Németh Kristóf végül megtalálta az eltűnt csapattársakat, ám addigra már láthatóan nem tudta magában tartani a dühét. A sárga csapat tagjait számon is kérte, hogy mégis mi történik közöttük.
„Feladtuk ezt az egész Farmot, vagy most mi történik?” – fakadt ki a társainak Németh Kristóf.
A konfliktus azonban ezzel még korántsem ért véget. Simor Olivérnek is megvolt a saját véleménye Kristóf kirohanásáról, és úgy tűnik, ő egészen másképp látja a kialakult helyzetet.
„Kristóf rendez és embereket instruál, de az a nagy büdös helyzet, hogy jelenleg nem a színházban van” – reagált Kristóf szavaira Simor Olivér a kamerák előtt.
Úgy tűnik tehát, hogy a sárga csapatnál máris megrepedni látszik az egység, és kezdenek megjelenni az indulatok. A versenyzők között még csak most alakulnak ki az erőviszonyok, és könnyen lehet, hogy éppen az első komolyabb nézeteltérés dönti el, ki milyen szerepet tölt majd be a közösségben.
Az azonban már most látszik, hogy Németh Kristóf és Simor Olivér egészen másként gondolkodnak arról, hogyan kellene működnie egy jól szervezett csapatnak. A kérdés már csak az, sikerül-e elsimítaniuk a konfliktust, mielőtt valódi veszekedéssé fajul a feszültség. Hogy mi történik pontosan a sárgák között, és kitör-e a nagy balhé, az a Farm VIP mai adásából kiderül.
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