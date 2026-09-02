Kirobbant a balhé a Farm VIP-ben: Young G Béci nekiment Anger Zsoltnak

Egyre feszültebb a hangulat a Farm VIP-ben! A termelési feladat alaposan próbára tette a csapatokat, és nemcsak a barkácstudásuk, hanem egymás iránti türelmük is fogyóban volt. A legnagyobb balhé a pirosaknál robbant ki, ahol Young G Béci és Anger Zsolt között alakult ki komoly szócsata.
A csapatok feladata egy kerti ülőszett megépítése volt, ám a munka korántsem haladt zökkenőmentesen. Anger Zsolt csapatkapitányként és a feladat vezetőjeként inkább a precizitásra törekedett, nem akarta elkapkodni a munkát. Csakhogy az idő közben vészesen fogyott, amit többen is szóvá tettek. A leghangosabban Young G Béci adott hangot elégedetlenségének. Egy ponton ráadásul úgy érezte, konkrétan kispadra ültették, miközben ő dolgozni és haladni szeretett volna.
Konkrétan kispadra lettem ültetve, de nem akarom felkapni a vizet ezen, mert haladni akarok, és a csapat érdekét tartom szem előtt. Viszont a legfőbb probléma jelenlegi állapot szerint az, hogy a haladásunkat gátolja Zsolti
– vélekedett Béci.
A feszültség akkor kezdett igazán elharapózni, amikor Anger néhány csapattársát más feladatra küldte, majd egy másik játékost magához hívott. Béci így egyedül maradt az ülőszett keretével, amivel érthetően nem sokra ment. Varga Noel is úgy látta, hogy a csapatkapitány rosszul kezelte a helyzetet.
„Szerintem ez egy hülyeség volt. Zsolt szerintem ezt rosszul vezette le, rosszul kezelte” – mondta Noel.
Béci egyre türelmetlenebb lett, hiszen az idő szorította a csapatot, az ülőszett pedig még messze nem készült el teljesen.
„Zsolti, egyetlen dolgot mondj meg nekem légy szíves, hogy akkor, akik most nem csinálnak semmit, mit csináljunk?” – kérdezte Béci.
Anger azonban olyan feladatot adott volna neki, amelyet már korábban elvégeztek, majd azt javasolta, hogy amíg nincs más teendőjük, értelmezzék az építés következő szakaszait. Ez azonban végképp nem nyerte el Béci tetszését.
„Én azt szeretném, hogy haladjunk, de Zsolt nem foglalkozik ezzel, meg úgy lényegében a csapatával sem” – fakadt ki.
A két férfi között újabb szócsata robbant ki, amelynek végül Horányi Juli próbált véget vetni. Közben Sáfrány Emese is figyelmeztette Angert arra, hogy a feladat időre megy, ő azonban továbbra is a precíz munkát tartotta szem előtt. Egy ponton még azt is felajánlotta Bécinek, hogy vegye át tőle a vezető szerepet.
„Ne hozz már ilyen kellemetlen helyzetbe!” – mondta Béci, aki nem a csapat irányítására vágyott, csupán arra, hogy Zsolt hallgassa meg és vegye figyelembe a véleményét.
A feszültség ekkor már tapintható volt.
Ha nem áll fel addig az egész, a lelkeden szárad
– mondta Béci.
A pirosaknak végül nem sikerült időben elkészülniük az ülőszettel, így a termelési versenyt a sárga csapat nyerte. A pirosaknál azonban legalább egyvalaki fellélegezhetett: a védettségi játékot Szőke Zsuzsi nyerte, így ő kapta meg a kék kendőt, vagyis rá nem lehet szavazni a holnapi Farmgyűlésen.
Hiába örülhettek a termelési feladat megnyerésének, a sárga csapatnál sem uralkodott idilli hangulat. A korábban kialakult feszültség Simor Olivér és Németh Kristóf között tovább mélyült.
A sárga csapat tegnapi győzelmével azt az előnyt szerezték meg, hogy Vencel, a mesterember néhány órán keresztül segítette őket a munkában. Olivérnek azonban már előre volt egy félelme: attól tartott, hogy Németh Kristóf teljesen kisajátítja magának a szakembert. És úgy tűnik, nem is tévedett. Olivér többször is próbálta magához hívni Vencelt, ám a mesterembert rendre lefoglalta Kristóf, aki folyamatosan kérdésekkel bombázta. Később Kristóf lelkesen ecsetelte Olivérnek, mekkora segítséget jelent számukra Vencel jelenléte, ám csapattársa erre csak egy rövid, de annál beszédesebb mondattal reagált.
„Akkor ezt jól megbeszélted magaddal” – érezhető volt a szavaiban a feszültség.
A konfliktus ezzel korántsem ért véget. Olivér később többször is kritizálta Kristóf munkáját, amit a színész már nehezen tudott hova tenni.
Kicsit azt éreztem, hogy Olivér kötözködni akar velem, és hibát keres abban, amit csinálok, és ennek hangot is ad. Picit úgy érzem, hogy bizonyítani akarta azt, hogy ő is egy komoly vezéregyéniség. Azért az kiderült, hogy vannak köztünk primadonnák, és nem a lányokra gondolok
– utalt Kristóf Olivérre.
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