Kirobbant a balhé a Farm VIP-ben: Young G Béci nekiment Anger Zsoltnak

Egyre feszültebb a hangulat a Farm VIP-ben! A termelési feladat alaposan próbára tette a csapatokat, és nemcsak a barkácstudásuk, hanem egymás iránti türelmük is fogyóban volt. A legnagyobb balhé a pirosaknál robbant ki, ahol Young G Béci és Anger Zsolt között alakult ki komoly szócsata.

Young G Béci kiakadt a Farm VIP szerdai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői nem finomkodtak egymással

A csapatok feladata egy kerti ülőszett megépítése volt, ám a munka korántsem haladt zökkenőmentesen. Anger Zsolt csapatkapitányként és a feladat vezetőjeként inkább a precizitásra törekedett, nem akarta elkapkodni a munkát. Csakhogy az idő közben vészesen fogyott, amit többen is szóvá tettek. A leghangosabban Young G Béci adott hangot elégedetlenségének. Egy ponton ráadásul úgy érezte, konkrétan kispadra ültették, miközben ő dolgozni és haladni szeretett volna.

Konkrétan kispadra lettem ültetve, de nem akarom felkapni a vizet ezen, mert haladni akarok, és a csapat érdekét tartom szem előtt. Viszont a legfőbb probléma jelenlegi állapot szerint az, hogy a haladásunkat gátolja Zsolti

– vélekedett Béci.

A feszültség akkor kezdett igazán elharapózni, amikor Anger néhány csapattársát más feladatra küldte, majd egy másik játékost magához hívott. Béci így egyedül maradt az ülőszett keretével, amivel érthetően nem sokra ment. Varga Noel is úgy látta, hogy a csapatkapitány rosszul kezelte a helyzetet.

„Szerintem ez egy hülyeség volt. Zsolt szerintem ezt rosszul vezette le, rosszul kezelte” – mondta Noel.