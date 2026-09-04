Egy szál törölközőben, baseballütővel kergette el a tolvajt egy fiatal nő – videó

Egy tolvaj próbált szerszámokat elvinni egy ház előtt parkoló furgonból az angliai Dorsetben, ám a 21 éves Nicki Vine észrevette a férfit a biztonsági kamera felvételén. A fiatal nő éppen akkor szállt ki a kádból, ezért egy szál törölközőben, baseballütővel a kezében rohant ki az utcára – számolt be róla a Daily Mail.

A tolvaj egy ház előtt parkoló furgonból próbált szerszámokat elvinni

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Az eset kedden 23.30 körül történt Broadstone-ban. Nicki Vine elmondása szerint a nappaliban ült, amikor észrevette, hogy a szomszéd biztonsági lámpája bekapcsolt. A kamerán először egy motort látott, amelyen két ember ült. A jármű lassan elhaladt a ház előtt, majd visszatért.

Az egyik férfi leszállt a motorról, odament a furgonhoz, kinyitotta annak tolóajtaját és benézett a járműbe. Vine ekkor baseballütőt ragadott és kirohant a házból.

A tolvaj elfutott a baseballütővel érkező nő elől

A biztonsági kamera felvételén látható, amint a nő egyik kezével a törölközőjét tartva, a másikban baseballütővel rohan a furgon felé. A férfi a közeledő nő láttán elfutott.

Vine az ütőt is utána dobta, de nem találta el. A férfi ezután a motoron várakozó társával próbált elmenekülni. A nő elmondása szerint kilépett az úttestre, majd amikor a motor felé hajtott, félre kellett ugrania. Állítása szerint az ütővel sikerült eltalálnia a motort.

A 21 éves nő édesapjával, Darrennel együtt vakolóként dolgozik. A furgonban a munkájukhoz használt felszereléseket tartották, amelyek egy részét az apa az eset előtt éppen bevitte a házba.

Vine szerint korábban is próbáltak már lopni tőlük, ezért azonnal reagált, amikor meglátta, mi történik. Mint mondta, a szerszámok a megélhetésüket jelentik.