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Aggódnak a barátok Jennifer Anistonért új párja miatt: Nem bíznak Jim Curtis-ben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 16:30
szerelemhipnoterapeutaJennifer Aniston
Dúl a szerelem a Jóbarátok Rachelje és Jim Curtis között. Jennifer Aniston közeli barátai azonban egyáltalán nincsenek elragadtatva az 50 éves férfitól.
Fekete Ágnes
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Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata kívülről egyre harmonikusabbnak tűnik, a színésznő közeli baráti köre azonban korántsem egységesen lelkes az új románc miatt. Véleményük szerint az 50 éves hipnoterapeuta túlságosan is élvezi a nyilvánosságot, és sokszor túl mesterkéltnek tűnik.

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata látszólag egyre komolyabb, a színésznő barátai azonban még sincsenek elragadtatva a férfitől
Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata látszólag egyre komolyabb, a színésznő barátai azonban nincsenek elragadtatva a férfitől
(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)
  • Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolatában látszólag minden rendben
  • A színésznő belső köre azonban egyáltalán nincs elragadtatva az 50 éves férfitől
  • Úgy érzik, a hipnoterapeuta nem más, mint egy opportunista, aki túlságosan is élvezi a hatalmas reflektorfényt.

Jennifer Aniston barátai féltik a színésznőt

Jennifer Aniston és Jim Curtis látszólag egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Azonban a színésznő legbelsőbb köre ettől egyáltalán nincs elragadtatva. Egy Page Six-nek nyilatkozó forrása szerint a Jóbarátok Rachel-jének közeli barátai még mindig nem győződtek meg arról, hogy a hipnoterapeuta valóban a megfelelő ember a számára. A bennfentes úgy véli, elsősorban attól tartanak, hogy az 50 éves férfi kihasználhatja azt a hatalmas érdeklődést, amely automatikusan együtt jár a színésznővel való kapcsolatával. Továbbá az is zavaró számukra, hogy Jim Curtis időnként túlságosan megkomponáltnak vagy mesterkéltnek tűnhet a nyilvánosság előtt.

Jen néhány barátja még nem teljesen győződött meg arról, hogy Jim a megfelelő számára. Attól tartanak, hogy a férfi egy opportunista, aki néha túl mesterkélten viselkedik.

Jennifer Aniston barátai szeretnék, ha a színésznő a sok csalódás után végre boldog lenne.
Jennifer Aniston barátai szeretnék, ha a színésznő a sok csalódás után végre boldog lenne 
(Fotó: Lisa O'Connor/Northfoto)

Óvni akarják a színésznőt

A forrás szerint ennek csupán az lehet az oka, hogy Jennifer Aniston barátai túlféltik a színésznőt, és azt szeretnék, hogy az elmúlt évek csalódásai után olyan kapcsolatban éljen, amelyben valóban megbízhat a másikban.

Mindenki imádja Jent, és csak a legjobbat kívánja neki, mert ő tényleg a legjobbat érdemli. Végül is, ha ő boldog, akkor természetesen örülnek neki, de ugyanakkor nagyon védelmezik őt, és nem akarják, hogy valaha is kihasználják.

Jennifer Aniston Jim Curtis-szel való kapcsolata

Jennifer Aniston szerelmi élete az elmúlt években meglehetősen visszafogott volt, ezért különösen nagy figyelmet kapott, amikor Jim Curtis mellett kezdett rendszeresen feltűnni. A kapcsolatukról először 2025 nyarán kezdtek komolyabban beszélni, miután Mallorcán egy közös nyaraláson lefényképezték őket. Néhány hónappal később a színésznő már nyilvánosan is vállalta a románcot, azóta pedig egyre több alkalommal mutatkoznak együtt. A szerelmük legutóbbi mérföldköve szeptember elején volt Jim Curtis új könyve, a The Book of Possibility bemutatóján, amikor Jennifer Aniston a színpadon csatlakozott párjához, és ő maga készített interjút vele. Ebből is látszik, hogy mennyire komolyra fordult a dolog kettejük között, a színésznő már nemcsak a magánéletben, hanem szakmailag és személyesen is támogatja a férfit.

 

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