Aggódnak a barátok Jennifer Anistonért új párja miatt: Nem bíznak Jim Curtis-ben

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata kívülről egyre harmonikusabbnak tűnik, a színésznő közeli baráti köre azonban korántsem egységesen lelkes az új románc miatt. Véleményük szerint az 50 éves hipnoterapeuta túlságosan is élvezi a nyilvánosságot, és sokszor túl mesterkéltnek tűnik.
Jennifer Aniston és Jim Curtis látszólag egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Azonban a színésznő legbelsőbb köre ettől egyáltalán nincs elragadtatva. Egy Page Six-nek nyilatkozó forrása szerint a Jóbarátok Rachel-jének közeli barátai még mindig nem győződtek meg arról, hogy a hipnoterapeuta valóban a megfelelő ember a számára. A bennfentes úgy véli, elsősorban attól tartanak, hogy az 50 éves férfi kihasználhatja azt a hatalmas érdeklődést, amely automatikusan együtt jár a színésznővel való kapcsolatával. Továbbá az is zavaró számukra, hogy Jim Curtis időnként túlságosan megkomponáltnak vagy mesterkéltnek tűnhet a nyilvánosság előtt.
Jen néhány barátja még nem teljesen győződött meg arról, hogy Jim a megfelelő számára. Attól tartanak, hogy a férfi egy opportunista, aki néha túl mesterkélten viselkedik.
A forrás szerint ennek csupán az lehet az oka, hogy Jennifer Aniston barátai túlféltik a színésznőt, és azt szeretnék, hogy az elmúlt évek csalódásai után olyan kapcsolatban éljen, amelyben valóban megbízhat a másikban.
Mindenki imádja Jent, és csak a legjobbat kívánja neki, mert ő tényleg a legjobbat érdemli. Végül is, ha ő boldog, akkor természetesen örülnek neki, de ugyanakkor nagyon védelmezik őt, és nem akarják, hogy valaha is kihasználják.
Jennifer Aniston szerelmi élete az elmúlt években meglehetősen visszafogott volt, ezért különösen nagy figyelmet kapott, amikor Jim Curtis mellett kezdett rendszeresen feltűnni. A kapcsolatukról először 2025 nyarán kezdtek komolyabban beszélni, miután Mallorcán egy közös nyaraláson lefényképezték őket. Néhány hónappal később a színésznő már nyilvánosan is vállalta a románcot, azóta pedig egyre több alkalommal mutatkoznak együtt. A szerelmük legutóbbi mérföldköve szeptember elején volt Jim Curtis új könyve, a The Book of Possibility bemutatóján, amikor Jennifer Aniston a színpadon csatlakozott párjához, és ő maga készített interjút vele. Ebből is látszik, hogy mennyire komolyra fordult a dolog kettejük között, a színésznő már nemcsak a magánéletben, hanem szakmailag és személyesen is támogatja a férfit.
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