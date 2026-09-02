Dér Heni: „Nálam a mérleg nyelve mindig a család felé billen”

Dér Heni számára a család az első, ezért nem volt könnyű döntés, hogy elvállalja a Farm VIP-ban való szereplést. Az énekesnő a hot! magazinnak vallott családi helyzetéről.
Korántsem volt egyszerű a döntés Dér Heni számára, hiszen kisgyermekes édesanyaként a távolléte komoly logisztikát igényelt.
„Volt bennem némi megtorpanás az elején, mivel két pici gyerkőc vár otthon, és hát nem is kérdés, hogy nálam a mérleg nyelve mindig a család felé billen. Ráadásul a Farm VIP esetében nem arról volt szó, hogy az ember minden este hazamegy, és otthon alszik a családdal, hanem pont az volt a nehézsége, hogy teljes izolációban éltünk” – kezdte a hot!-nak.
A nomád körülmények és a tanyasi teendők alaposan elfárasztották a versenyzőket, ám az énekesnő számára más jelentette az igazi próbatételt.
„Nekem az volt a legnehezebb, hogy ezt a hosszas távollétet lemeccseljem a férjemmel, Gergővel és a saját lelkivilágommal, és hogy sikeresen megoldjuk az új helyzet miatt előálló logisztikai problémákat. Nagy kérdés volt, hogy képes vagyok-e hetekre kiszakadni az otthoni életből. Utólag viszont – spoiler nélkül – elmondhatom: egyáltalán nem bántam meg, hogy belevágtam! Gergő ez alkalommal is maximálisan helytállt otthon, és úgy érzem, én is kihoztam magamból a maximumot” – említette meg Dér Heni férjének, Gergőnek a szerepét is.
Henit korábban sokan szigorú anyukának képzelték, ám nem tagadja, hogy a valóságban Beni és Blanka egyetlen szempillantás alatt képesek ellágyítani a szívét.
Mielőtt megszülettek a gyerekek, mindenki azt mondta, hogy én biztosan egy őrmester leszek otthon, és feleségként is ilyennek képzeltek el. Pedig a valóságban ez egyáltalán nincs így! Az igaz, hogy én vagyok a nagyhangú, a férjem viszont egy csendes, határozott őrmester. Én inkább azon lepődtem meg magammal kapcsolatban, hogy rájöttem, rengeteget kell még tanulnom a következetességről. Ugyanis ami a munkámban tökéletesen működik, az otthon, főleg a fiamnál, nem mindig megy. Két mondattal odajön, megölel, én meg azonnal kenyérre kenhetővé válok. Most is azt gyakorolom, hogy ha kimondtam, hogy nem, akkor amellett az ő érdekükben ki tudjak tartani.
Az édesanya azt is kifejtette, a férjével milyen alapvető emberi értékeket tartanak szem előtt a kicsik nevelése során.
„Gergővel azonos értékek mentén élünk, így a gyereknevelésben is a saját elveinket szeretnénk átadni: a család szentségét, a hitelességet, a becsületet és a kendőzetlen őszinteséget. Nálunk alapvető például, hogy semmilyen körülmények között nem hazudunk egymásnak. Amúgy meg teljesen mindegy, ki mit mond, a gyerekek végül úgyis azt a példát fogják követni, amit otthon, a szülőktől látnak” – mesélte.
Bár Heni lágyszívű, pontosan tudja, hogy a gyerekek érdekében néha szükség van a szigorra.
„Hiszem, hogy az anyasággal rengeteg minden együtt jár, és ezzel kapcsolatban anyukám példáját hoznám fel. Sokáig azt gondoltam, hogy a nők gyengék, és én nem akartam az lenni; mindig édesapámra szerettem volna hasonlítani, aki szigorúbb volt, és látszólag kevesebb szeretetet adott. Azonban az évek során rájöttem, hogy anya nem gyenge volt, hanem a gyengéd erejével tudta támogatni és lágyítani, formálni édesapámat. Úgy érzem, nálunk is hasonló a dinamika. Nem fogok kétségbeesni, ha a fiam a makacs tinédzserkorszakában a fejemhez vágja, hogy nem vagyok jó anya. Ha az ő érdekét szolgálja, hogy meghúzzam a határokat, kénytelen leszek megtenni, bízva abban, hogy előbb-utóbb ő is rájön: ezzel is a javát szolgálom.”
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