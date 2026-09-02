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Dér Heni: „Nálam a mérleg nyelve mindig a család felé billen”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 02. 13:00
Dér Heni férjegyerekneveléscsalád
Egészen új helyzetben próbálta ki magát az énekesnő a hamarosan látható Farm VIP-ban. Dér Heni imádja a munkáit, nála mindig a család az első, így az új feladat előtt otthon megbeszélték, igent mondjon-e a felkérésre.

Dér Heni számára a család az első, ezért nem volt könnyű döntés, hogy elvállalja a Farm VIP-ban való szereplést. Az énekesnő a hot! magazinnak vallott családi helyzetéről.

Dér Heni a Farm VIP-ban
Dér Heni a Farm VIP-ban való szereplése előtt aggódott a családja miatt
Fotó: hot! magazin/TV2
  • Dér Heni számára mindig a család az első.
  • Nehéz döntés volt elvállalnia a Farm VIP szereplését.
  • Férje, Gergő a távollétében is maximálisan helytállt otthon.
  • Az énekesnő bevallotta, még tanulnia kell a következetes gyereknevelést.
  • Gyermekeinek a becsületet, az őszinteséget és a család fontosságát szeretné átadni.

Dér Heni a Farm VIP-ban szerepelt

Korántsem volt egyszerű a döntés Dér Heni számára, hiszen kisgyermekes édesanyaként a távolléte komoly logisztikát igényelt.

„Volt bennem némi megtorpanás az elején, mivel két pici gyerkőc vár otthon, és hát nem is kérdés, hogy nálam a mérleg nyelve mindig a család felé billen. Ráadásul a Farm VIP esetében nem arról volt szó, hogy az ember minden este hazamegy, és otthon alszik a családdal, hanem pont az volt a nehézsége, hogy teljes izolációban éltünk” – kezdte a hot!-nak.

A nomád körülmények és a tanyasi teendők alaposan elfárasztották a versenyzőket, ám az énekesnő számára más jelentette az igazi próbatételt.

„Nekem az volt a leg­nehezebb, hogy ezt a hosszas távollétet lemeccsel­jem a férjemmel, Gergővel és a saját lelkivilágommal, és hogy sikeresen megoldjuk az új helyzet miatt előálló logisztikai problémákat. Nagy kérdés volt, hogy képes vagyok-e hetekre kiszakadni az otthoni életből. Utólag viszont – spoiler nélkül – elmond­hatom: egyáltalán nem ­bántam meg, hogy bele­vágtam! Gergő ez alkalommal is maximálisan helytállt otthon, és úgy érzem, én is kihoztam magamból a maximumot” – említette meg Dér Heni férjének, Gergőnek a szerepét is. 

Dér Heni a gyereknevelésről: „Rengeteget kell még tanulnom a következetességről”

Henit korábban sokan szigorú anyukának képzelték, ám nem tagadja, hogy a va­lóságban Beni és Blanka egyetlen szempillantás alatt képesek ellágyítani a szívét.

Mielőtt megszülettek a gyerekek, mindenki azt mondta, hogy én biztosan egy őrmester leszek otthon, és feleségként is ilyennek képzeltek el. Pedig a valóságban ez egyáltalán nincs így! Az igaz, hogy én vagyok a nagyhangú, a férjem viszont egy csendes, határozott őrmester. Én inkább azon lepődtem meg magammal kapcsolatban, hogy rájöttem, rengeteget kell még tanulnom a következetességről. Ugyanis ami a munkámban tökéletesen működik, az otthon, főleg a fiamnál, nem mindig megy. Két mondattal odajön, megölel, én meg azonnal kenyérre kenhetővé válok. Most is azt gyakorolom, hogy ha kimondtam, hogy nem, akkor amellett az ő érdekükben ki tudjak tartani.

Az édesanya azt is kifejtette, a férjével milyen alapvető emberi értékeket tartanak szem előtt a kicsik nevelése során. 

„Gergővel azonos értékek mentén élünk, így a gyereknevelésben is a saját elveinket szeretnénk átadni: a család szentségét, a hitelességet, a becsületet és a kendőzetlen őszinteséget. Nálunk alapvető például, hogy semmilyen körülmények között nem hazudunk egymásnak. Amúgy meg teljesen mindegy, ki mit mond, a gyerekek végül úgyis azt a példát fogják követni, amit otthon, a szülőktől látnak” – mesélte.

Dér Heni édesapjára szeretett volna hasonlítani

Bár Heni lágyszívű, pontosan tudja, hogy a gyerekek érdekében néha szükség van a szigorra.

„Hiszem, hogy az anyasággal rengeteg minden együtt jár, és ezzel kapcsolatban anyukám példáját hoznám fel. Sokáig azt gondoltam, hogy a nők gyengék, és én nem akartam az lenni; mindig édesapámra szerettem volna hasonlítani, aki szigorúbb volt, és látszólag kevesebb szeretetet adott. Azonban az évek során rájöttem, hogy anya nem gyenge volt, hanem a gyengéd erejével tudta ­támogatni és lágyítani, formálni édesapámat. Úgy érzem, nálunk is hasonló a dinamika. Nem fogok kétségbeesni, ha a fiam a makacs tinédzserkorszakában a fejemhez vágja, hogy nem ­vagyok jó anya. Ha az ő érdekét szolgálja, hogy meghúzzam a határokat, kénytelen leszek megtenni, bízva abban, hogy előbb-utóbb ő is rájön: ezzel is a javát szolgálom.”

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Fotó: hot! magazin

 

 

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