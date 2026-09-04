Óriási fordulat: Tóth Gabi titokban castingolt a Megasztárnak!

A Megasztár 9. évada már most rengeteg érzelmet és indulatot kínál a nézőknek, pedig még csak holnap lesz látható az első adás. Farkas Richárd a bemutatkozó kisvideójában elárulta, hogy a TikTokon már 14 ezer követője van, és az egyik élő adásába váratlanul Tóth Gabi is bekapcsolódott. Na, de ami ezután jött, arra senki sem számított!

Tóth Gabi a Megasztár előző évadának volt a zsűrije, idén viszont már nem ül a mesterek között (Fotó: MW archív)

Nagy fordulattal jelentkezik a Megasztár első adása

Kiderült, hogy Richárd nem akármilyen apropóból érkezett a TV2 tehetségkutatójába.

Az egyik élő adásomban felbukkant Tóth Gabi, és be is jött a live-omba

– mesélte. A Megasztár nézői pedig saját fülükkel hallhatják, mit mondott neki akkor Gabi. Az énekesnő röviden, de annál határozottabban győzködte a fiatal tehetséget.

Tóth Gabi-botrány: A Megasztár 2026-ban már nem fog szerepelni, a neve azonban többször felszínre kerül (Fotó: Máté Krisztián)

Nagyon jól énekelsz, gyere el a Megasztárba! Komolyan!

És hát Richárd megfogadta a tanácsot, hiszen ott állt személyesen a Megasztár mesterei előtt.