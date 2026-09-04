Óriási fordulat: Tóth Gabi titokban castingolt a Megasztárnak!

A Megasztár 9. évada már most rengeteg érzelmet és indulatot kínál a nézőknek, pedig még csak holnap lesz látható az első adás. Farkas Richárd a bemutatkozó kisvideójában elárulta, hogy a TikTokon már 14 ezer követője van, és az egyik élő adásába váratlanul Tóth Gabi is bekapcsolódott. Na, de ami ezután jött, arra senki sem számított!
Kiderült, hogy Richárd nem akármilyen apropóból érkezett a TV2 tehetségkutatójába.
Az egyik élő adásomban felbukkant Tóth Gabi, és be is jött a live-omba
– mesélte. A Megasztár nézői pedig saját fülükkel hallhatják, mit mondott neki akkor Gabi. Az énekesnő röviden, de annál határozottabban győzködte a fiatal tehetséget.
Nagyon jól énekelsz, gyere el a Megasztárba! Komolyan!
És hát Richárd megfogadta a tanácsot, hiszen ott állt személyesen a Megasztár mesterei előtt.
A színpadra lépve Richárd azt is elmondta a mestereknek, hogy a TikTok-live-ban kapott biztatás nélkül talán nem is lenne itt.
Tóth Gabi adta meg nekem a végső löketet, hogy ide eljöjjek!
A bejelentésre még Marics Peti is felkapta a fejét, és így reagált Gabi akciójára: „Mekkora forma! Ez szép dolog!” – reagált meglepetten a Megasztár mestere. A történet azonban a kulisszák mögött vált még érdekesebbé: Ördög Nóra is megjegyezte, hogy Tóth Gabi tulajdonképpen gyűjti a Megasztárnak a tehetségeket. Farkas Richárd ugyan sajnálta, hogy Gabi már nem ül a zsűriasztalnál, azért azt is elmondta, hogy örül az új mestereknek. Története pedig jól mutatja, hogy ma már egy TikTok-live is elég lehet ahhoz, hogy valaki megkapja azt a bizonyos utolsó lökést a nagy áttöréshez. Hogy mekkora sikerrel fog járni Richárd, az majd az adásból kiderül.
A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik, szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.
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