Nagyláb tűnt fel egy tóban? Rémisztő alakra figyelt fel egy fiatal

Bár a fiatal Nagylábat vélte felfedezni a tóban, könnyen lehet, hogy van ennél hitelesebb magyarázata is a történteknek.

Nagyláb egyik korábbi észlelésénél egy maszkos alakra hasonlít

Fotó: O2O Creative / GettyImages

Nagyláb ismét felbukkant?

Egy nő túrázás közben állítólag egy Nagyláb-szerű alakot fényképezett le, amint az egy zavaros vízben gázol. A kétkedők szerint azonban a szörnynek tűnő alaknak sokkal hétköznapibb magyarázata lehet: egy idős, túlsúlyos ember fürdőzhetett meztelenül a tóban.

A képeket New York állam északi részén készítették, majd a Bigfoot Field Researchers Organization (BFRO) is megosztotta és megvizsgálta. A szervezet az Egyesült Államokban bejelentett Nagyláb-észleléseket kutatja.

NY Bigfoot sighting of 'Syracuse Figure' my have gross NSFW explanation: 'Inhuman' https://t.co/LxzmjOS1Du pic.twitter.com/K8pYgxaykO — New York Post (@nypost) August 30, 2026

A szemtanú, egy mindössze „K.D.” monogrammal azonosított 25 éves túrázó állítólag két fényképet készített, miközben egy mocsaras terület közelében túrázott New York állam Onondaga megyéjében. A BFRO a pontos helyszínt nem hozta nyilvánosságra.

A jelentés szerint a találkozás augusztus 10-én délután történt, amikor K.D. a szabadnapján túrázott. Elmondása szerint valamit látott, amint a sárban és a vízben gázol, és kezdetben azt hitte, hogy egy meztelen férfi. A nő azonban pánikba esett és elszaladt, amikor az alak állítólag hirtelen felé fordította a fejét.

A BFRO és más, rejtélyes lényekkel foglalkozó kutatók szerint a helyszín miatt nem lehet egyszerűen elvetni az észlelést. A BFRO egyik kutatója felkereste a helyszínt, és arra jutottak, hogy az egy nehézkes terepet jelentene egy idősebb vagy mezítlábas ember számára. A helyszínen végzett rekonstrukciók alapján úgy becsülték, hogy a vízben álló alak körülbelül 145 centiméter magas lehetett és a felvételek alapján lehetséges, hogy tényleg a rémisztő lény mutatta meg magát.

Az internetes szkeptikusok azonban meglehetősen keményen reagáltak. Többen úgy vélték, hogy a pocakos, görnyedt sziluett sokkal inkább egy idős férfira hasonlít. Egyes közösségimédia-felhasználók még azzal is viccelődtek, hogy a túrázó akaratlanul „kukkolóvá” vált, amikor lefényképezett valakit, aki titokban meztelenül fürdőzött az erdőben - írja a Daily Star.

Soha nem láttam még ennél egyértelműbb képet egy öreg fickóról

– írta az egyik X-felhasználó.