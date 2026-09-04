„Inkább maradtam volna a pián” – Összeomlott a válása után a népszerű magyar zenész

Ki ne emlékezne arra az időszakra, amikor Missh (Demeter Mihály) dalai uralták a YouTube-ot, a Buraival közös, ikonikus Budapest című slágerre, vagy a Beléd estem-re Horváth Tamással. Egy ország nevetett azon a pillanaton, amikor az az ominózus whiskey-s üveg beleállt a falba, miután elhajította Missh. A rapper a közönség szeme láttára nőtt fel, tanúi lehettünk a legnehezebb időszakainak. Az elmúlt években gyökeres változáson ment keresztül, a korábbi botrányait maga mögött hagyva hosszú ideje teljesen józan életet él, mindennapjait pedig a zenének és a kisfiának szenteli. Bár úgy tűnt, sikerült megteremtenie a belső békét, a sors most mégis súlyos csapást mért rá: feleségével a válás mellett döntöttek, ami lelkileg mélypontra juttatta a zenészt.

Missh válása után rossz lelkiállpotba került (Fotó: Instagram)

Missh Instagramján közölte a követőivel, hogy válik

Missh mindig is arról volt ismert, hogy a legmélyebb, szűretlen gondolatait is megosztja a követőivel. Korlátozott ideig elérhető bejegyzéseiben nyíltan kimondta, mekkora teherként éli meg ezt az időszakot, és hogy a józan mindennapok során milyen nehéz megküzdeni a fájdalommal.

Ez a válás nem egyszerű szitu. Akárhányszor beengedtem valakit az életembe, mindig megölte egy részem. De egy házasság nem csak a lelkedet viszi. Inkább maradtam volna a pián és a szereken, az se ártott volna annyit, mint amennyit ez az egész kezd elvenni belőlem, és ha jól sejtem, ez csak a kezdet. Igazából megértem a sok hajléktalant az utcán, aki egyszerűen már nem akarja és nem tudja még egyszer összerakni magát egy rosszul sikerült válás után

– írta megtörten.