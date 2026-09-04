„Inkább maradtam volna a pián” – Összeomlott a válása után a népszerű magyar zenész

Ki ne emlékezne arra az időszakra, amikor Missh (Demeter Mihály) dalai uralták a YouTube-ot, a Buraival közös, ikonikus Budapest című slágerre, vagy a Beléd estem-re Horváth Tamással. Egy ország nevetett azon a pillanaton, amikor az az ominózus whiskey-s üveg beleállt a falba, miután elhajította Missh. A rapper a közönség szeme láttára nőtt fel, tanúi lehettünk a legnehezebb időszakainak. Az elmúlt években gyökeres változáson ment keresztül, a korábbi botrányait maga mögött hagyva hosszú ideje teljesen józan életet él, mindennapjait pedig a zenének és a kisfiának szenteli. Bár úgy tűnt, sikerült megteremtenie a belső békét, a sors most mégis súlyos csapást mért rá: feleségével a válás mellett döntöttek, ami lelkileg mélypontra juttatta a zenészt.
Missh mindig is arról volt ismert, hogy a legmélyebb, szűretlen gondolatait is megosztja a követőivel. Korlátozott ideig elérhető bejegyzéseiben nyíltan kimondta, mekkora teherként éli meg ezt az időszakot, és hogy a józan mindennapok során milyen nehéz megküzdeni a fájdalommal.
Ez a válás nem egyszerű szitu. Akárhányszor beengedtem valakit az életembe, mindig megölte egy részem. De egy házasság nem csak a lelkedet viszi. Inkább maradtam volna a pián és a szereken, az se ártott volna annyit, mint amennyit ez az egész kezd elvenni belőlem, és ha jól sejtem, ez csak a kezdet. Igazából megértem a sok hajléktalant az utcán, aki egyszerűen már nem akarja és nem tudja még egyszer összerakni magát egy rosszul sikerült válás után
– írta megtörten.
A nehéz pillanatokban a legfőbb kapaszkodót a kisfia jelenti számára. A rapper egy közös fotót is megosztott gyermekével, amelyhez egy megható, felelősségteljes üzenetet csatolt, jelezve, hogy a saját hibáiból tanulva akar előrelépni: „Egy biztos, kis pajti: mi ketten ezt az élet nevezetű játékot végignyomjuk. Lesz, ami lesz, jön, ami jön. Pár dolgot meg tudok tanítani szerencsére, például, hogy kell küzdeni és nem feladni akkor sem, ha az egész élet szünet nélkül egy küzdelem... És arról is tudok majd beszélni, mit ne csinálj úgy, mint én...” Missh példája jól mutatja, hogy a józanság nem a problémák hiányát jelenti, hanem azt, hogy a legnagyobb viharokban is a szeretteinkért küzdve maradunk talpon. Reméljük sikerül neki...
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