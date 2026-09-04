Farm VIP – Gáspár Zsolti először beszélt a feleségéről: „A mai napig velem van!”

A TV2 Farm VIP sajtótájékoztatóján volt lehetősége lapunknak Gáspár Zsolttal interjút készíteni, ahol többek között arról is szó esett, mi az oka annak, hogy Zsolti mindig hangosan megdicséri a szép hölgyeket. A témából kifolyólag eljutottunk Gáspár Zsolt feleségéhez is, akiről szintén őszinteséggel vallott a Farm VIP műsorvezetője.

Farm VIP: Gáspár Zsolti felesége a médiaszerepléstől teljesen távol maradt (Fotó: MW)

Farm VIP: Gáspár Zsolt őszinte vallomása a feleségéről

Zsolti elmondása szerint annak idején sokáig kereste élete párját. De ezúttal nem csupán a kapcsolatukról beszélt büszkén, hanem elárulta, miért tartja távol a médiától a feleségét.

Jártam a falvakat, kerestem az igazit és belebotlottam egy gyönyörű lányba, aki a mai napig velem van, hála az Istennek! De nem teszem be a médiába, mert annyira sukár asszonyom van, hogy még megszeretik

– mondta viccesen Gáspár Zsolt, majd komolyra fordítva a szót így folytatta:

Farm VIP 2026: Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa vezetik idén is a műsort (Fotó: Máté Krisztián)

Az embereknek szokása cserélgetni az asszonyokat, és én az enyémet biztos nem fogom!

– jelentette ki , majd arra is kitért, hogyan áll a más nőkkel kapcsolatos figyelemhez, hiszen a műsor alatt sokszor hallottuk, hogy bizony dicsérgeti a dekoratív hölgyeket.