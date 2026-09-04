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Farm VIP – Gáspár Zsolti először beszélt a feleségéről: „A mai napig velem van!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Farm VIP
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 10:00
Gáspár Zsoltcsalád
Gáspár Zsolti eddig szigorúan óvta a magánéletét, most azonban a Borssal kivételt tett. A Farm VIP kapcsán készült interjúban kameránk előtt beszélt a feleségéről.
Boróka Noémi
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A TV2 Farm VIP sajtótájékoztatóján volt lehetősége lapunknak Gáspár Zsolttal interjút készíteni, ahol többek között arról is szó esett, mi az oka annak, hogy Zsolti mindig hangosan megdicséri a szép hölgyeket. A témából kifolyólag eljutottunk Gáspár Zsolt feleségéhez is, akiről szintén őszinteséggel vallott a Farm VIP műsorvezetője.

Idén is Gáspár Zsolti a Farm VIP gazdájaként köszönti a nézőket minden hétköznap este.
Farm VIP: Gáspár Zsolti felesége a médiaszerepléstől teljesen távol maradt (Fotó: MW)

Farm VIP: Gáspár Zsolt őszinte vallomása a feleségéről

Zsolti elmondása szerint annak idején sokáig kereste élete párját. De ezúttal nem csupán a kapcsolatukról beszélt büszkén, hanem elárulta, miért tartja távol a médiától a feleségét.

Jártam a falvakat, kerestem az igazit és belebotlottam egy gyönyörű lányba, aki a mai napig velem van, hála az Istennek! De nem teszem be a médiába, mert annyira sukár asszonyom van, hogy még megszeretik

 – mondta viccesen Gáspár Zsolt, majd komolyra fordítva a szót így folytatta:

Gáspár Zsolti hosszú évek óta él boldog kapcsolatban.
Farm VIP 2026: Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa vezetik idén is a műsort (Fotó: Máté Krisztián)

Az embereknek szokása cserélgetni az asszonyokat, és én az enyémet biztos nem fogom!

 – jelentette ki , majd arra is kitért, hogyan áll a más nőkkel kapcsolatos figyelemhez, hiszen a műsor alatt sokszor hallottuk, hogy bizony dicsérgeti a dekoratív hölgyeket.

Úgy vagyok vele, hogy a szép dolgokat meg szoktam nézni: szép autókat, szép házakat, szép asszonyokat. De nekem ennyi elég, több nem kell! Otthon van a gyönyörű feleségem!

Gáspár Zsolti számára tehát úgy tűnik, éppen az a fontos, hogy ami számára igazán értékes, azt ne tegye közszemlére. A Farm VIP 2026-ot pedig idén is Demcsák Zsuzsával vezeti, ahol Zsolti gazdaként a versenyzőknek is segít, és irányítja őket. Sőt! Arról is nyilatkozott korábban lapunknak, hogy annyira fontosnak tartja a farmgazdálkodást, hogy iskolákban tananyagként tartaná fontosnak az oktatását. „A 21. században ezt általános iskolától tanítani kellene! A farmgazdálkodást meg kellene mutatni a gyerekeknek, miként tudnak a szabadban boldogulni, az állatokkal való bánást, az állatokhoz való szeretetet, ami elengedhetetlen” – jelentette ki Gáspár Zsolt.

 

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