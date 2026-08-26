Gáspár Zsolti: „A Farm VIP talán egy játék, de a gazdaság nem az”

Gáspár Zsolti: „Szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly, fizikai munka”

Az az élet pedig nem áll másból, mint korán kelésből és kőkemény fizikai munkából. Ez utóbbit persze leginkább a gazdaságban dolgozó szakemberek és szakmunkások végzik, de Gáspár Zsoltinak sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha meg kell fognia a munka rövidebbik végét. „Tizenkét éves lehettem, amikor apám először vitt el magával egy dolgos napra. Kicsiben kezdte az állattartást, de már akkor is voltak disznók, tyúkok, kacsák szép számmal. Nem sokkal később arra jutott, hogy megpróbál nagyban játszani. Én pedig rendszeresen kísértem őt el hajnalban a telepre, ahol szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly, fizikai munka.”

A munkásoktól tanutam meg mindent, amit az állattartásról tudni lehet. Minden egyes nyaramat ott töltöttem és mi tagadás, beleszerettem abba az életbe, és persze az állatokba is.

„Emlékszem, mekkora élmény volt számomra, amikor először láttam ellést, majd először segítettem világra egy bárányt” – mesélte a Borsnak ma is gyermeki lelkesedéssel a TV2 sikerműsorának gazdája.

Gáspár Zsolti augusztus 31-én viszatér a TV2 képernyőjére, hogy újabb két csapatot szedjen ráncba a Farm VIP-ban (Fotó: Mediaworks archívum)

„Nem véletlenül mondják, hogy a Farm VIP még az Ázsia Expressznél is keményebb”

Gáspár Zsolti ma már jóval kevesebb időt tud a családi gazdaságban tölteni, mint amennyi szeretne, de mint mondja, ma is a mindennapjai részét képezi, hogy kijár az állatok közé. Ő ugyanis családtagjain túl, tőlük kap energiát a mindennapok nehézségeihez. „Az állatok fegyelemre tanítják az embert. Nekik ugyanis nem mondhatjuk, hogy ma egy kicsit tovább alszunk és majd csak később mehetnek ki, vagy kapnak enni. Ahogy a takarmánynövények sem csak úgy nőnek, vagy takarítják be magukat parancsszóra. Gondolj bele, hogy amikor csúcsra járattuk a dolgot, négyezer ötszáz állatunk volt. Disznók, birkák és szarvasmarhák… Egy rendes gazda hajnal ötkor már talpon van és kora estig meg sem áll. Még akkor is, ha a hajtás derékhadát elvégzik a kutyák. Ebben az iparban nincs szabadság, de ezt tapasztalhatják a Farm VIP nézői is. Nem véletlenül mondják, hogy ez még az Ázsia Expressznél is keményebb. A Farm VIP talán egy játék, de a gazdaság nem az.”

@borsonline Gáspár Zsolti már nagyon várja, hogy adásba kerüljön a Farm VIP! Gáspár Zsolti már jó néhány évadon túl van a Farm VIP-ből. Minden évben imádja a forgatást. Nincs ez másképp most sem. De mesélje el ő! #bors #gáspárzsolti #farmvip #forgatás #demcsákzsuzsa ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Megmondom az őszintét, talán én már nem is bírnám azt a tempót, amit a forgatásokon, heteken át diktálok a csapatoknak.

„Ma már kevesebb időm jut az állatokra, de így is rendszeresen kijárok hozzájuk, ha egy kis hasznos magányra vágyom. A gazdaság persze jóval kisebb, mint anno. Most összevissza úgy 1200 állatunk van és a család viszi a boltot. Nekünk az állatok a mindent jelentik és amíg élek, hálás leszek édesapánknak, hogy ezt kitalálta és bele mert vágni sok éve” – magyarázta lapunknak Gáspár Zsolti egy héttel a Farm VIP hatodik évadának augusztus 31-ei indulása előtt.